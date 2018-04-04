Мадридский Реал фактически обеспечил себе выход в полуфинал Лиги Чемпионов после победы над итальянским Ювентусом

О первых четвертьфиналах Лиги чемпионов Рассказывает Алексей Осин

Встреча в Турине превратилась в Бенефис португальского нападающего Криштиану Роналду, который сделал дубль и отдал результативную передачу. Уже на третьей минуте Роналду превратил в гол прострел Марселу и гости повели, однако настоящим шедевром стал второй мяч Криштиану, забитый в падении через себя. На этот удар не смог среагировать даже великий итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Окончательный счет тоже был установлен при участии Роналду. Своим пасом он отправил в штрафную Марсело и тот не оставил шансов Буффону. 3:0 и ответная встреча превращается в формальность. Севилья в игре с Барселоной забила трижды, но проиграла, поскольку два раза футболисты испанского клуба попали в собственные ворота. Все усилия команды в блестящем первом тайме перечеркнули обидные рикошеты. Бавария выиграла на выезде 2-1.

Сегодня будут сыграны еще два четвертьфинала. Барселона принимает итальянскую Рому, а Манчестер Сити играет в Ливерпуле с одноименным клубом.