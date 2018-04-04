В Гааге продолжается закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия
Оно было созвано по инициативе России и на нем рассматривается дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Агентство Рейтер кратко сообщает о происходящем на заседании и высказываниях, которые делают представители различных государств.
Так, представитель Великобритании назвал «извращенной» позицию России, согласно которой расследование дела Скрипаля должно вестись совместно Москвой и Лондоном. Британский представитель назвал российскую тактику «диверсионной» и «дезинформационной» — с целью уклониться от вопросов, на которые российские власти должны дать ответы.
В свою очередь, представительница Германии сказала, что в позиции ее страны по делу Скрипаля ничего не изменилось, — цитирую: «мы разделяем британскую точку зрения на то, что есть высокая вероятность, что за покушением на Сергея Скрипаля стоит Россия».
Комментарии20
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book_publisher 04 апреля 2018 | 13:08
А почему заседание - закрытое?
Что скрывает Запад?
evgolius7 04 апреля 2018 | 13:10
Одно слово ГААГА....и всё...у патриотов сдают нервы....
andre_klimov 04 апреля 2018 | 13:11
evgolius7:
А там ещё "Боинг" скоро...
sculll 04 апреля 2018 | 13:17
andre_klimov: Уже 4 года скоро.
А до этого скоро были американские санкции приближенных к Путину.
kripto2018 04 апреля 2018 | 13:21
sculll: Скоро только кошки родятся и холуи тупые комменты строчат
kripto2018 04 апреля 2018 | 13:28
Есть большая вероятность что ГААГА для Путриотов превратится в Нюрнбергский процесс
accyapa 04 апреля 2018 | 13:25
"Есть высокая вероятность..."
Немка просто по издевалась над старухой, прои3неся эти слова на английском с чудовищным акцентом и картавя как Терезка.
apels 04 апреля 2018 | 13:17
andre_klimov: Скоро.
entoni 04 апреля 2018 | 13:22
andre_klimov: Оять упадет?! Или предполагаете грохнуть?!
gs1112 04 апреля 2018 | 13:25
Россияне, у кого нибудь есть гениальные предложения как вырваться из капкана Крыма, Донбасса, Боинга, вмешательства в выборы, химической атаки на Европу? Варианты пошли все на х.., забудьте и утритесь не предлагайте.
sculll 04 апреля 2018 | 13:19
evgolius7: Я надеюсь слово ГААГА ты писал, стоя на коленях. Ведь святое для либеральных рабов слово)
kripto2018 04 апреля 2018 | 13:23
sculll: Холуй
kripto2018 04 апреля 2018 | 13:25
sculll: Холуй у тебя когнитивный диссонанс..про колени это тебе к Путину, он постоянно с колен Россию поднимает и все поднять не может
uhovostro 04 апреля 2018 | 13:18
book_publisher: Запад скрывает свои подлые делишки - отравление Литвиненко, сбивание малазийского Боинга, утопление подлодки "Курск", распятие лугандонского мальчика, и конечно же, сбивание южнокорейского Боинга в 1983 году. Неужели непонятно?!..
punyoshohlai 04 апреля 2018 | 13:21
book_publisher: Что скрывает Запад?
Странно, инициатива РФ, а скрывает Запад?
ostapbey 04 апреля 2018 | 13:33
book_publisher: запад скрывает ТЕРПИЛ..
Вечером тебе Захарова разъяснит, что на ихнем месте должна быть она с шефом!!
Даже...
dedctolet 04 апреля 2018 | 13:17
Обвиняемые лезут в обвинители.По принципу:лучший вид обороны,это нападение.
Только всё это не ново.
glotov 04 апреля 2018 | 13:20
dedctolet: Конечно не ново. Англичане на протяжении всей своей истории так действуют. И сейчас то же самое.
agamasat 04 апреля 2018 | 13:32
glotov: знатоку мировой истории и истории россии, что само по себе вызывает гомерический хохот, т.к. вся история оной - победобесие на фоне братских могил собственного населения, его нищеты, бесправия и бесперспективности существования - с одной стороны, и непременного вражеского окружения и несостоятельности окружающего мира, продуктами которого, мы все, однако, пользуемся на протяжении всей истории: судите только о тех временах, которые наблюдали воочию, чтобы не выглядеть уже совсем бедным на голову.)
moncegorskyi 04 апреля 2018 | 13:18
Уже с малазийским Боингом дали совместно "расследовать"... Потом уже не рады были, когда увидели "спутниковые" фото забылдыги Мишки Леонтьева, а потом и "заключение" представителей Алмаз-Антея. Теперь шарахаются как от прокаженных, когда поступает предложение "расследовать вместе". Ведь только у нас мозги еще выдерживают этот абсурд распальцованных кремлежуликов, А там у них в англосаксов мозгочки нежные, непривыкшие к таким говновентиляторам-нагнетателям.