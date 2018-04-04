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13:04, 04 апреля 2018

В Гааге продолжается закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия

Оно было созвано по инициативе России и на нем рассматривается дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Агентство Рейтер кратко сообщает о  происходящем на заседании и высказываниях, которые делают представители различных государств.
Так, представитель Великобритании назвал «извращенной» позицию России, согласно которой расследование дела Скрипаля должно вестись совместно Москвой и Лондоном. Британский представитель назвал российскую тактику «диверсионной» и «дезинформационной» — с целью уклониться от вопросов, на которые российские власти должны дать ответы.
В свою очередь, представительница Германии сказала, что в  позиции ее страны по делу Скрипаля ничего не изменилось, — цитирую: «мы разделяем британскую точку зрения на то, что есть высокая вероятность, что за  покушением на Сергея Скрипаля стоит Россия».

Комментарии

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book_publisher 04 апреля 2018 | 13:08

А почему заседание - закрытое?
Что скрывает Запад?

evgolius7 04 апреля 2018 | 13:10

Одно слово ГААГА....и всё...у патриотов сдают нервы....

andre_klimov 04 апреля 2018 | 13:11

evgolius7:
А там ещё "Боинг" скоро...

sculll 04 апреля 2018 | 13:17

andre_klimov: Уже 4 года скоро.
А до этого скоро были американские санкции приближенных к Путину.

kripto2018 04 апреля 2018 | 13:21

sculll: Скоро только кошки родятся и холуи тупые комменты строчат

kripto2018 04 апреля 2018 | 13:28

Есть большая вероятность что ГААГА для Путриотов превратится в Нюрнбергский процесс

accyapa 04 апреля 2018 | 13:25

"Есть высокая вероятность..."

Немка просто по издевалась над старухой, прои3неся эти слова на английском с чудовищным акцентом и картавя как Терезка.

apels 04 апреля 2018 | 13:17

andre_klimov: Скоро.

entoni 04 апреля 2018 | 13:22

andre_klimov: Оять упадет?! Или предполагаете грохнуть?!

gs1112 04 апреля 2018 | 13:25

Россияне, у кого нибудь есть гениальные предложения как вырваться из капкана Крыма, Донбасса, Боинга, вмешательства в выборы, химической атаки на Европу? Варианты пошли все на х.., забудьте и утритесь не предлагайте.

sculll 04 апреля 2018 | 13:19

evgolius7: Я надеюсь слово ГААГА ты писал, стоя на коленях. Ведь святое для либеральных рабов слово)

kripto2018 04 апреля 2018 | 13:23

sculll: Холуй

kripto2018 04 апреля 2018 | 13:25

sculll: Холуй у тебя когнитивный диссонанс..про колени это тебе к Путину, он постоянно с колен Россию поднимает и все поднять не может

uhovostro 04 апреля 2018 | 13:18

book_publisher: Запад скрывает свои подлые делишки - отравление Литвиненко, сбивание малазийского Боинга, утопление подлодки "Курск", распятие лугандонского мальчика, и конечно же, сбивание южнокорейского Боинга в 1983 году. Неужели непонятно?!..

punyoshohlai 04 апреля 2018 | 13:21

book_publisher: Что скрывает Запад?
Странно, инициатива РФ, а скрывает Запад?

ostapbey 04 апреля 2018 | 13:33

book_publisher: запад скрывает ТЕРПИЛ..
Вечером тебе Захарова разъяснит, что на ихнем месте должна быть она с шефом!!
Даже...

dedctolet 04 апреля 2018 | 13:17

Обвиняемые лезут в обвинители.По принципу:лучший вид обороны,это нападение.
Только всё это не ново.

glotov 04 апреля 2018 | 13:20

dedctolet: Конечно не ново. Англичане на протяжении всей своей истории так действуют. И сейчас то же самое.

agamasat 04 апреля 2018 | 13:32

glotov: знатоку мировой истории и истории россии, что само по себе вызывает гомерический хохот, т.к. вся история оной - победобесие на фоне братских могил собственного населения, его нищеты, бесправия и бесперспективности существования - с одной стороны, и непременного вражеского окружения и несостоятельности окружающего мира, продуктами которого, мы все, однако, пользуемся на протяжении всей истории: судите только о тех временах, которые наблюдали воочию, чтобы не выглядеть уже совсем бедным на голову.)

moncegorskyi 04 апреля 2018 | 13:18

Уже с малазийским Боингом дали совместно "расследовать"... Потом уже не рады были, когда увидели "спутниковые" фото забылдыги Мишки Леонтьева, а потом и "заключение" представителей Алмаз-Антея. Теперь шарахаются как от прокаженных, когда поступает предложение "расследовать вместе". Ведь только у нас мозги еще выдерживают этот абсурд распальцованных кремлежуликов, А там у них в англосаксов мозгочки нежные, непривыкшие к таким говновентиляторам-нагнетателям.

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