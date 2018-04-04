В Гааге продолжается закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия

Оно было созвано по инициативе России и на нем рассматривается дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Агентство Рейтер кратко сообщает о происходящем на заседании и высказываниях, которые делают представители различных государств.

Так, представитель Великобритании назвал «извращенной» позицию России, согласно которой расследование дела Скрипаля должно вестись совместно Москвой и Лондоном. Британский представитель назвал российскую тактику «диверсионной» и «дезинформационной» — с целью уклониться от вопросов, на которые российские власти должны дать ответы.

В свою очередь, представительница Германии сказала, что в позиции ее страны по делу Скрипаля ничего не изменилось, — цитирую: «мы разделяем британскую точку зрения на то, что есть высокая вероятность, что за покушением на Сергея Скрипаля стоит Россия».