Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского Авиационно-научного комплекса

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского Авиационно-научного технического комплекса По информации телеграм-канала Мash, задержанный – работник того же завода. Владислав Шульга. Почему он решил отравить коллег таллием, не уточняется.

Всего за медицинской помощью после отравления на авиазаводе обратились более 30 человек. Четверо из них к концу марта оставались в больницах.