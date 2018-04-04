Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского Авиационно-научного комплекса
Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского Авиационно-научного технического комплекса По информации телеграм-канала Мash, задержанный – работник того же завода. Владислав Шульга. Почему он решил отравить коллег таллием, не уточняется.
Всего за медицинской помощью после отравления на авиазаводе обратились более 30 человек. Четверо из них к концу марта оставались в больницах.
Комментарии6
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noxepy666 04 апреля 2018 | 13:07
Что делает поганая рашкинская пропаганда! Ватники уже начинают друг друга травить, мало им несчастной Юленьки Скрипаль.. Скоты! Русские - раковая опухоль на теле человечества!
entoni 04 апреля 2018 | 13:25
noxepy666: так это хохол был, агент порошенки.
cattt 04 апреля 2018 | 13:08
Сумасшествие какое то, подстать террористам из игила.
slash80 04 апреля 2018 | 13:12
Все таки отравление было . Ведь кричали что это все оговоры .
babushkatata 04 апреля 2018 | 13:14
Где таллий-то взял?
gvs 04 апреля 2018 | 13:28
babushkatata: поменял на барахолке на "Новичок" )))