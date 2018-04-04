В «деле Скрипаля» появился еще один фигурант
Британская газета Daily Mail сообщает, что следователи заинтересовались мужчиной, который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и дочь бывшего разведчика.
Россиянин, прилетевший в лондонский аэропорт Хитроу из Москвы 3 марта, привлек внимание следствия тем, что пробыл на территории Великобритании всего несколько часов, после чего вернулся в Россию. Краткосрочность визита вызвала подозрение, рассказали источники Daily Mail. Как пишет издание, мужчина попал в оперативную разработку, но следователи пока не знают, какое отношение он мог иметь к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.
Экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Британская сторона пришла к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.
После обвинений в адрес Москвы Великобритания выслала больше 20 российских дипломатов, аналогичный шаг сделали десятки других стран. Россия ответила тем же.
Комментарии11
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a_111111 04 апреля 2018 | 13:11
Я как-то ехал в поезде Питер-Хельсинки. В вагоне ехал мужик с обратным билетом на тот же день ( он там какую-то гитару купил и ехал ее забрать)... Вещей при себе не было - думаю, он надолго запомнил поездку. Долгие беседы с погранцами, таможенниками. Его по моему куда-то уводили и финны и наши...
patrik05 04 апреля 2018 | 13:19
Британская газета Daily Mail сообщает, что следователи заинтересовались мужчиной, который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и дочь бывшего разведчика...
Это уже 49 версия Бориса Джонсона? Наверное у них в Форин-офисе целый отдел только тем и занимается, что придумывает новые версии отравления Скрипалей?
duch_nic 04 апреля 2018 | 13:31
//Как пишет издание, мужчина попал в оперативную разработку...//
Хрена они Путина поймают!
nata_roo 04 апреля 2018 | 13:13
Хорошую спец-операцию провернул Кремль! И своего человечка засветил, чтобы уж всем все стало понятно, но, как обычно, ни одной прямой улики, как и в случае MH-17, Кремль не оставил.
tremens_delirium 04 апреля 2018 | 13:19
nata_roo: ✄ И своего человечка засветил, чтобы уж всем все стало понятно ✄
Человечек-то визу получал, так что его имя и цель поездки известна.
В этом вопросе надо, всё ж, в гречке покопаться, пока версия не забылась. А потом уж и за него вплотную.
mbh_vor_n1 04 апреля 2018 | 13:21
Поср*ть приехал.
Наср*л на русофобов - и уехал. Свой кайф получил.
glotov 04 апреля 2018 | 13:14
...но следователи пока не знают, какое отношение он мог иметь к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей....
Неужели фантазии нет? Мэй этого не простит.
gvs 04 апреля 2018 | 13:16
В деле Скрипалей появился еще один фигурант
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Отставной подполковник КГБ, условно именуемый П. )))
detul 04 апреля 2018 | 13:29
Наброс фейков на вентилятор продолжается. В сухом остатке США попросили вернуться всех российских разведчиков.
greeg1 04 апреля 2018 | 13:30
Очень слабая зацепка. Боюсь, что тот паренёк давно ушёл в бессрочный отпуск по собственному желанию.
condor00 04 апреля 2018 | 13:34
Ничего не остаётся делать, как отвлекая, продолжать выносить мозг у своего обывателя.