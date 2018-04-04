В «деле Скрипаля» появился еще один фигурант

Британская газета Daily Mail сообщает, что следователи заинтересовались мужчиной, который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и дочь бывшего разведчика.

Россиянин, прилетевший в лондонский аэропорт Хитроу из Москвы 3 марта, привлек внимание следствия тем, что пробыл на территории Великобритании всего несколько часов, после чего вернулся в Россию. Краткосрочность визита вызвала подозрение, рассказали источники Daily Mail. Как пишет издание, мужчина попал в оперативную разработку, но следователи пока не знают, какое отношение он мог иметь к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Британская сторона пришла к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.

После обвинений в адрес Москвы Великобритания выслала больше 20 российских дипломатов, аналогичный шаг сделали десятки других стран. Россия ответила тем же.