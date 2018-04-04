Пресс-секретарь патриарха назвал недопустимым поведение священника, который спел песню «Мурка» в трапезной храма

На своей странице в Фэйсбуке священник Александр Волков пишет, что неважно, чем занимается духовенство у себя дома, хотя и надеется, что ничем предосудительным, но за церковной трапезой в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» – это ниже достоинства человека, носящего иерейский сан, отметил пресс-секретарь патриарха.

Напомним, в интернете появился видеоролик, где священник в церковном облачении во время трапезы поёт популярную блатную песню.