Пресс-секретарь патриарха назвал недопустимым поведение священника, который спел песню «Мурка» в трапезной храма
На своей странице в Фэйсбуке священник Александр Волков пишет, что неважно, чем занимается духовенство у себя дома, хотя и надеется, что ничем предосудительным, но за церковной трапезой в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» – это ниже достоинства человека, носящего иерейский сан, отметил пресс-секретарь патриарха.
Напомним, в интернете появился видеоролик, где священник в церковном облачении во время трапезы поёт популярную блатную песню.
Комментарии22
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rifles 04 апреля 2018 | 12:36
Хорошо поет поп!С душой.со знанием дела!
Надо в шансон ему идти,переплюнет всяких Ваенг на раз))
hysteria 04 апреля 2018 | 12:38
А, что ему петь? "Голубую луну", что ли?
Хотя....
arye_11 04 апреля 2018 | 12:41
hysteria:
А чего так все взъерепенились то?
Мурка - это сокращенно-ласкательное от Мария.
Псалом Богородице он пел.
Все нормально, духоподъемный текст.
meister_luvin 04 апреля 2018 | 12:48
arye_11:
Мурка - это же нынешняя духовная скрепа. Отстаньте от человека. Пусть поёт
evgolius7 04 апреля 2018 | 12:52
Все наши шлёпнутые на вере патриоты все и всегда считают себя важнее своего Бога.
avp235 04 апреля 2018 | 12:42
rifles:
В 90-е многие блатные подались в попы и менты, ну, на худой конец, в судебные исполнители. Сам слышал у одного "Мурку" на телефоне. Наверное и сейчас эта тенденция существует
vladimirgornitsky 04 апреля 2018 | 12:37
При приблатненном правителе его идеологическая обслуга, каковой являетсяч сегожня РПЦ, тоже, естественно, становится приблатненной. Чем попы в этом смысле лучше дипломатов, которые чуть не полностью перешли на блатной жаргон.
gvs 04 апреля 2018 | 12:38
Духовность так и прет ))) Аж скрепы трещат )))
sarbus 04 апреля 2018 | 12:39
"...и что тут такого?.." (Irina Rodnina)
nitsahon 04 апреля 2018 | 12:43
каково руководство церкви - таковы и попЫ... удивляться особо не приходится...
nds 04 апреля 2018 | 12:45
В Иркутске умерла многодетная мать, ВИЧ-инфицированная примерно 7 лет назад. Она и ее муж как люди глубоко верующие категорически отказывались от лечения, ссылаясь на силу молитвы и Господа Бога. В больнице, куда женщина попала в терминальной стадии, муж запретил давать ей препараты от ретровирусов, полагая, что вера поможет преодолеть ВИЧ. Какая разница, соблюдает или нет какой-то священник определенные ритуалы, если представления, которые церковь вкладывает в головы прихожан, возвращают их во времена средневековья. Уж казалось бы давно должно быть ясно: пока наука не взялась за изучение болезней и создание лекарств, молитвы не помогали - эпидемии выкашивали целые города. И все равно откуда-то вылезают дремучие персонажи и предлагают тяжело больным людям поверить в исцеляющую силу ритуала.
krestianin_067rus Михаил Никитин 04 апреля 2018 | 12:46
Плоть от плоти... чего уж там? Педофилия, пьянство, ДТП, - есть, почему Мурку петь нельзя? :(((
jetsam 04 апреля 2018 | 12:49
ну попы впереди!!! запретили петь - по буквам п-е-т-ь!
а вон в думе за лобок хватать запрещать не стали!
попы - более продвинутые.
max3446 04 апреля 2018 | 12:50
В МИД РФ заявили, что США обвинили Россию в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, еще "до падения самолета".Об этом на брифинге для аккредитованных в России послов сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. "Обвинили Россию до того, как Boeing упал. Это доподлинно подтверждено", – подчеркнул Ермаков. По его словам, в США "все записано", поскольку там "висел американский спутник", который четко зафиксировал, кто сбил Boeing.
oto_davar 04 апреля 2018 | 13:07
max3446: //еще "до падения самолета".//
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Точно. А Путин выразил соболезнования Бушу по поводу погибших в ВТЦ в 10:00 по московскому времени. И шо?
captaingeorge 04 апреля 2018 | 12:51
Духовные поводыри должны быть вместе с народом! Но ведь народ же надо завести!
Хлопнет поп стольничек в трапезной, отполирует сознание "Муркой", лядишь паства за ним и потянется, а там постепенно, через "Зайку мою..." на "Подмосковные вечера", потом на "Ленин всегда живой..."...
viktorova 04 апреля 2018 | 12:57
Прав Волков. Не важно чем занимается человек у себя дома. На людях можно «С чего начинается родина...». А дома можно и «Мурку».
vreyhardn 04 апреля 2018 | 13:00
Путёвый поп, Мурку сбацал на ура! Публика была в восторге!
nicar 04 апреля 2018 | 13:00
А почему такое возмущение? Насколько мне известно: РПЦ является структурным подразделением ФСБ, а чекисты не скрывали, что им ближе воры и убийцы, а не интеллигенция, поэтому Мурка в самый раз будет!
oto_davar 04 апреля 2018 | 13:03
Каков приход , кот. кормит, таков и поп. Великий пост, говорите? А чо, всё путём.
dasergey 04 апреля 2018 | 13:04
крассава
и главное душевно
dr_nemos 04 апреля 2018 | 13:07
Ха, а все проделки "патриарха" и окружения не в счет....та же шпана, увы.