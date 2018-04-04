Пограничная служба Украины задержала и увезла в неизвестном направлении капитана рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь владельца судна. По её словам, капитану траулера инкриминируют незаконный въезд на Украину.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море 25 марта. Украинские пограничники посчитали, что траулер нарушил правила пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. 30 марта судно арестовали. Оно находится в украинском порту Бердянск.