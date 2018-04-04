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12:32, 04 апреля 2018

Пограничная служба Украины задержала и увезла в неизвестном направлении капитана рыболовецкого траулера «Норд»

Пограничная служба Украины задержала и увезла в неизвестном направлении капитана рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь владельца судна. По её словам, капитану траулера инкриминируют незаконный въезд на Украину.
Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море 25 марта. Украинские пограничники посчитали, что траулер нарушил правила пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. 30 марта судно арестовали. Оно находится в украинском порту Бердянск.

Комментарии

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annacrimea 04 апреля 2018 | 12:37

А должны были печеньками накормить?

accyapa 04 апреля 2018 | 12:46

Понятно, что Русские Хохлам ответят зеркально и перехватят в проливе корабль, следующий в порт Мариуполя, под любым предлогом.
Порт "Мариуполь" можно закрывать. Но для Киева, живущие в Мариуполе всегда были "Русскими скотами" "Титушками" и "Колорадами".

anatolr 04 апреля 2018 | 13:04

accyapa: //Понятно, что Русские Хохлам ответят зеркально//

Да, да - знаем, знаем, они зеркально разбомбят Воронеж и покажут пару СТРАШНЫХ мультиков! :-)))

Anatoлий - сосед Госдепа

accyapa 04 апреля 2018 | 13:11

anatolr: Да, да - знаем, знаем, Русские зеркально разбомбят Воронеж и покажут пару СТРАШНЫХ мультиков! :-))) ....

.... прикопают в Дебальцево несколько сотен Укронациков, присоединят к России Харьков, Одессу, Донбасс.

protiv777 04 апреля 2018 | 12:38

Кастрюля, если Крым ваш, то почему вы не воюете за него? Почему не объявляете войну россии? Ссыкотно? Это не сказки рассказывать о четырехлетней войне с Россией. Там настоящая армия придет.

olegleon 04 апреля 2018 | 12:41

protiv777: Петя Порошенко только запой объявить может ))
ну и очередное повышение цен, т.е. "улучшение жизни"

kottigr1 04 апреля 2018 | 12:53

olegleon: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года.
В Украине начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска)...

cattt 04 апреля 2018 | 13:03

olegleon: А чего, в Азовском море есть рыба?

vezdehod 04 апреля 2018 | 12:47

protiv777:
Кастрюля, если Крым ваш, то почему вы не воюете за него? Почему не объявляете войну россии? Ссыкотно? Это не сказки рассказывать о четырехлетней войне с Россией. Там настоящая армия придет.
=================================================================================================
Недоумок...на хрена объявлять России войну - сама от измора загнётся.

olegleon 04 апреля 2018 | 13:01

vezdehod: точно. Украина зама загнётся, даже если не объявит войну России. но пока ещё держится за счёт западных миллиардов.

kottigr1 04 апреля 2018 | 12:50

protiv777: Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.

anatolr 04 апреля 2018 | 13:17

protiv777: //Там настоящая армия придет.// Как ихтамнеты в Сирии?

Рашка-говняшка (#цитата) ведет на Украине гибридную войну, а Украина стремится в НАТО. Очень скоро она туда попадет и НАТО приблизится к самым границам Рашки-говняшки (#цитата).

А удав согласованных международных санкций затягивается очень мед-лен-но и пос-те-пен-но. И подкрадывается к Рашке-говняшке (#цитата) маленький белый северный зверек. Правда смешно?

Anatoлий - сосед Госдепа

max3446 04 апреля 2018 | 12:43

Я бы будь полномочия отдал бы приказ привести войска вдоль границы страны 404 (некогда Украина), в полную боевую готовность. Это уже просто за гранью, похищать человека!

kottigr1 04 апреля 2018 | 12:55

max3446: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.

Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.

В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.

anatolr 04 апреля 2018 | 13:21

max3446: //Я бы// Бы!
На твоем месте, после того, как ты нагадил на сайте "Эха Москвы", необходимо нырнуть в твоем сорт_ре и начинать искать очередное дно, крепко держась за скрепы, чтобы не утонуть! :-)))

Anatoлий - сосед Госдепа

a_111111 04 апреля 2018 | 12:49

Это следствие угроз применить силу... Надо было молчать, тем более если хотели применить...

terens 04 апреля 2018 | 12:50

А что на это ответил РФ. По моему надо дать полчаса на освобождение незаконно удерживаемого судна а потом послать за ним военные корабли. Или к примеру забрать украинское судно.

sg79g 04 апреля 2018 | 12:55

Это пиратство со стороны Украины и должно быть наказано по всем законам борьбы с пиратством.
Войнушками пусть заокеанские ублюдки балуются. Они бы такую страну как Украина уже бы слегка разбомбили за подобное. Но это не наш метод. Керченский пролив для украинских судов будет если и не совсем закрыт, то досмотр на предмет нахождения на судах пиратов будет немного обременительным для скаклов. Ну и сопровождать придется наши суда и топить пиратов при случае..

mikr 04 апреля 2018 | 13:04

Все предсказуемо. Согласно законам жанра террористы взяли капитана в заложники.

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