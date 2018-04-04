Действия США в отношении России позволяют говорить о возвращении к временам «холодной войны»
Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, борьба с несуществующей российской угрозой стала настоящей идеей-фикс политики Вашингтона.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
evgolius7 04 апреля 2018 | 12:38
Это у наших идея фикс....Нато сейчас пойдёт войной....
Правда забывают что войны развязывают кремлёвские...
vezdehod 04 апреля 2018 | 12:39
Россия долго этого добивалась и - наконец то получила.
avp235 04 апреля 2018 | 12:44
vezdehod:
А разве Россия сделала хоть что-нибудь для снижения напряженности с Западом?
evgolius7 04 апреля 2018 | 12:48
Еще ни один российский депутат или чиновник не заявил, что в знак протеста против высылки дипломатов РФ, он продает всю недвижимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию
honduras_on_kolima 04 апреля 2018 | 13:01
// Действия США в отношении России позволяют говорить о возвращении к временам «холодной войны» //
Действия России в отношении Грузии, Украины, Молдовы, итд - позволяют говорить о к временам Средневековья.
dedmoroz 04 апреля 2018 | 13:07
Напомнило :"Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только зашел."
waldy 04 апреля 2018 | 13:25
honduras_on_kolima:
Действия России позволяют говорить о возвращении к временам бесноватого фюрера.
kottigr1 04 апреля 2018 | 12:44
evgolius7: Действия США в отношении России позволяют говорить о возвращении к временам «холодной войны»
Только Путин и Гитлер в недавнем прошлом нападали на Украину и оккупировали Крым.. Позволяет ли это предполагать продолжение Великой Отечественной Войны, где Путин действует на стороне власовцев ? Кстати и российский флаг с "колорадскими лентами" к этому обязывают ..
Лента полосатая..
Береги её:
Она ведь с лентой Власова
Цвета одного.
Вновь под триколором
В бой идут войска,
Как за Вермахт бились
их деды из РОА.. !
evgolius7 04 апреля 2018 | 12:50
kottigr1:
И где я это писал?
Недержание у тебя что ли?
gригорьич 04 апреля 2018 | 12:39
Нарышкин? Это который Сталина любит? Крупный деятель
pavelmistery 04 апреля 2018 | 12:40
Не знал, что это США Крым аннексировали...
johnbmw Евгений Большаков 04 апреля 2018 | 13:13
pavelmistery: а что вы вообще ЗНАЕТЕ????
max3446 04 апреля 2018 | 12:41
Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН16 во вторник, 3 апреля, опубликовала выводы двух независимых экспертов по изображению с радаров, которые передала российская сторона.
На снимках с российских радаров не зафиксирована запущенная с комплекса Бук ракета.
Значит все таки украинские штурмовики сбили Боинг. Хохлы, зачем вы это сделали?
ostapbey 04 апреля 2018 | 13:11
max3446: хохлы??? Вначале то думали что тебя папа с мамой сделали.
В субботу вечером после застолья!!
Даже..
jrec 04 апреля 2018 | 13:17
max3446: на радарах вообще ничего нет! получается боинг сбили хохлы рептилоиды на летающей тарелке!
able_seamans 04 апреля 2018 | 13:34
max3446: Ты мразь фейкометная...
«Изображения с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксировали запущенной с комплекса "Бук" ракеты. Но это не означает, что ракеты вообще не было, так как радары гражданской авиации не предназначены для фиксации быстро движущихся объектов. Кроме того, из данных радара выплывает, что никакого другого самолета в данном районе не было.»
"Из-за того, что скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции такие, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает "хаос" на радарном изображении", - говорится в сообщении.
Следственная группа также обращает внимание на тот факт, что российские радары не зафиксировали ни одного другого самолета вблизи MH17.
agamasat 04 апреля 2018 | 12:48
профессиональные лжецы... мерзавцы и подлецы.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 12:49
А действия России "холодными" тут не назовёшь, они тёпленькие и с запашком.
viktorova 04 апреля 2018 | 12:52
Загоняют, загоняют стадо в хлев. Бойтесь сильнее. придёт серенький волчок и укусит за бочок.
fikus74 04 апреля 2018 | 12:53
Во всем виноват путин.
max3446 04 апреля 2018 | 12:55
Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.
«Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности», — говорится в сообщении телеканала.
Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.
Пендостан уже со всех сторон давят. скоро куполом поди накроют, чтоб ими поменьше воняло в мире
agamasat 04 апреля 2018 | 13:21
max3446: в отличие от россии, США стоит в основе этого глобального мира - мирового рынка, технологического развития человечества, развития международной правовой системы, развития науки, культуры, обеспечивая финансирование и защиту международных институтов. Не понимать, от кого идет истинная вонь - это не иметь мозгов напрочь!
vreyhardn 04 апреля 2018 | 12:58
Тупит батенька! Зажигание позднее. Насрать под дверь соседа, и ждать когда выскочит и наступит! Сосед не нашенский, заморский, он не торопится, он картечью патроны снаряжает.
nikchimzwet886 04 апреля 2018 | 12:58
Может, сделать какое-нибудь абсолютно доброе дело. Например, накормить голодающих детей Африки?
dr_nemos 04 апреля 2018 | 13:05
От этой мрази тошнит уже....думают мы забыли совковую бредятину. Достаточно людей, которые могут проследить причинно-следственные связи, могут провести ПРЯМЫЕ исторические аналогии...особенно в гитлеровским рейхом
volkov_25 04 апреля 2018 | 13:14
Это что бы Путину от приглашения Трампушки отмазаться. Боится что заставят в глаза посмотреть.
anji70 04 апреля 2018 | 13:14
Как говорил Михал Михалыч Жванецкий: США самый надёжный враг, никогда не нападёт.