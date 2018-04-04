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12:31, 04 апреля 2018

В Гааге началось заседание Организации по запрещению химического оружия, созванное по российской инициативе

На нём будет рассмотрено так называемое «дело Скрипаля». В преддверии заседания Москва направила ОЗХО 13 вопросов по расследованию инцидента. Как заявили агентству ТАСС в представительстве России при ЕС, Москва получила ответы, однако по существу получен ответ только на один вопрос. Там не уточнили, о чём конкретно идёт речь.
Заседание идёт в закрытом режиме. Однако агентству Рейтер стало известно, что британская делегация назвала предложение России подключить её  к расследованию отравления Сергея Скрипаля извращённым.

Комментарии

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vezdehod 04 апреля 2018 | 12:36

Действительно...Допустить до расследования того кто тебя изнасиловал - это Извращение.

olegleon 04 апреля 2018 | 12:38

vezdehod: богатый у Вас опыт

evgolius7 04 апреля 2018 | 12:41

При слове ГААГА...у наших патриотов срабатывает рефлекс...и понос со слезами на глазах.

kripto2018 04 апреля 2018 | 13:10

evgolius7: ГААГА может превратиться для ПУтриотов в Нюрнберг

protiv777 04 апреля 2018 | 12:41

vezdehod: Дедок, тебя часто насилуют?

agamasat 04 апреля 2018 | 13:04

protiv777: похоже, что вы уже таким родились и считаете это нормой. Вопрос: считается ли жертвой сама жертва изнасилования, если она этого не осознает? Ответ: да, ибо само преступление является преступлением вне зависимости от того, осознает ли жертва совершенное над ней насилие, или же нет. Тут, батенька, уже другой уровень осмысления реальности, который для вас, похоже не доступен. Потому, сидите ровно и мотайте на ус то, что умные дядьки говорят, пока есть такая возможность, а то ведь и помрете дураком.

jetsam 04 апреля 2018 | 12:42

вижу заголовок "В Гааге началось...", да неужели, радостно подумалось...
обломс ".....заседание Организации по запрещению химического оружия"
---

olegleon 04 апреля 2018 | 12:47

jetsam: облом будет когда ОЗХО откажется подтвердить российское происхождение ОВ

johnbmw Евгений Большаков 04 апреля 2018 | 12:57

olegleon: ОЗХО пока ни этого ни обратного заявить не сможет ...

olegleon 04 апреля 2018 | 13:04

johnbmw: если стоит вопрос "Вы подтверждаете, что ОВ было изготовлено в России?", то какой может быть ответ??
а на вопрос "Могло ли ОВ быть изготовлено в Британии или США?" какой ответ может быть??

johnbmw Евгений Большаков 04 апреля 2018 | 13:05

olegleon: Пока подтвердить не можем ...
Могло

ostapbey 04 апреля 2018 | 13:22

olegleon: это ты на ледорубе Троцкого опыт приобрел?? А ведь Маркадер получил орудие убийства на уздечно-подпружной фабрике им. тов Буденного.
На чем и попался?

jetsam 04 апреля 2018 | 12:59

olegleon:
" а кто будет жульничать - того будем бить по наглой рыжей морде"(с)

olegleon 04 апреля 2018 | 13:07

jetsam: согласен. Борис Джонсон весьма наглый. но и он уже неделю как успокоился и перестал обвинять Россию, т.к. получил, видимо, данные от специалистов

johnbmw Евгений Большаков 04 апреля 2018 | 13:09

olegleon: ... не сильтесь понять ЛОГИКУ ... вам это не дано :-((

jetsam 04 апреля 2018 | 13:14

olegleon: 1978-79 годы. сижу на лекции от\из райкома. тема - "борьба с вражескими Голосами.." лектор, весьма убедительно рассказывает что "все они всегда врут". одним из примеров - карибский кризис "наших ракет там никогда не было, но нас продолжают обвинять двадцать лет..."
-- надо говорить, что мы признали их (ракет) наличие на кубе еще в 1962? :)))))) но своим врали до конца? погуглите ради прикола.
так что ""наглая рыжая" - это россия и единственно, что ей светит в самом лучшем раскладе "ложки нашлись, но, осадок - остался".

canes 04 апреля 2018 | 12:47

Москве надо выяснить кто информатор в высших эшелонах власти, т.е. кто слил информацию о деле Скрипаля, откуда утечка? Такие сведения из Кремля англичане имеют и реакция Европы об этом свидетельствует.

sg79g 04 апреля 2018 | 12:51

Пресс-секретарь британского правительства сообщил, - "По нашей оценке, ответственность за этот наглый и безрассудный акт несет Россия и - в чем международное сообщество сходится во мнении - другого правдоподобного объяснения нет"

Зашибись, да? Объяснения не смогли найти - значит виновата Россия. Я вот тысячу кудато задевал, найти не могу. Точно англы спистили по старой своей привычке.. Пол мира обворовали в свое время, кто же кроме них мог взять..

agamasat 04 апреля 2018 | 12:51

Интересно, сколько воды - благолепного пустословия, выльет российская делегация в этом заседании?

andre_klimov 04 апреля 2018 | 13:00

agamasat:
Надеюсь, что тормоза у российской делегации сломаны окончательно. Что б всем было видно поведение российского государства и понятна степень его адекватности.

mikr 04 апреля 2018 | 13:01

Возможно, русофобы действительно дождались желанной Гааги. Правда, не совсем такой, которую они жаждали.

ostapbey 04 апреля 2018 | 13:27

mikr: т.е. сегодня крови не будет?? Уфффф..отлегло...
Легче стало.. Не выношу когда баранов режут.
На праздник...даже)))

sedoi63 04 апреля 2018 | 13:06

Вор, как правило, всегда пытается громче всех кричать: "Держи вора?!"

dedctolet 04 апреля 2018 | 13:06

Подозреваемого в преступлении можно ,подключить к расследованию только в роли подозреваемого.Подозреваемый имеет право пользоваться услугами адвоката.
По моему так будет правильно.

protiv777 04 апреля 2018 | 13:08

А что можно там добиться? Гаага ручная инстанция американцев.

johnbmw Евгений Большаков 04 апреля 2018 | 13:10

protiv777: именно поэтому Россия её решения признаёт??? ... или есть другая причина? :-))

volkov_25 04 апреля 2018 | 13:10

Палятся как дети дошкольники.

volkov_25 04 апреля 2018 | 13:12

volkov_25: если что я про ОПГ.

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