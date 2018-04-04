В Гааге началось заседание Организации по запрещению химического оружия, созванное по российской инициативе

На нём будет рассмотрено так называемое «дело Скрипаля». В преддверии заседания Москва направила ОЗХО 13 вопросов по расследованию инцидента. Как заявили агентству ТАСС в представительстве России при ЕС, Москва получила ответы, однако по существу получен ответ только на один вопрос. Там не уточнили, о чём конкретно идёт речь.

Заседание идёт в закрытом режиме. Однако агентству Рейтер стало известно, что британская делегация назвала предложение России подключить её к расследованию отравления Сергея Скрипаля извращённым.