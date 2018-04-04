"Все теракты, которые были совершены или предотвращены в России, координировались через мессенджеры".

Об этом сегодня заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он обратил внимание на масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в сферах удалённого управления террористической деятельностью и её финансирования.

Это заявление прозвучало в день, когда истекает срок, установленный российским надзорным ведомством для мессенджера «Телеграм». Роскомнадзор грозит начать процедуры по блокированию этого популярного сервиса, если ФСБ не будут переданы ключи шифрования переписки пользователей.