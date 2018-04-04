Все теракты, которые были совершены или предотвращены в России, координировались через мессенджеры
Об этом сегодня заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он обратил внимание на масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в сферах удалённого управления террористической деятельностью и её финансирования.
Это заявление прозвучало в день, когда истекает срок, установленный российским надзорным ведомством для мессенджера «Телеграм». Роскомнадзор грозит начать процедуры по блокированию этого популярного сервиса, если ФСБ не будут переданы ключи шифрования переписки пользователей.
Комментарии61
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dr_nemos 04 апреля 2018 | 12:58
Все эти стоны свидетельствуют о неспособности фсб работать в современных условиях....с моссада не пробовали пример брать
varangian2011 04 апреля 2018 | 13:15
dr_nemos: Возможно и координировались через мессенжеры. Вот только эти мессенжеры появились не далее как лет 5, а пик терактов приходится на время когда никаких мессенжеров и в помине не было. Тут еще вопрос кем координировались? А то не договорил, и не поймешь чего думать.
vadimp 04 апреля 2018 | 13:17
dr_nemos: Еще как способны! Вот только цели у них не совсем те, которые им обычно приписывают.
nds 04 апреля 2018 | 12:58
Все теракты, которые были совершены или предотвращены в России, координировались через мессенджеры
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А те, которые не были предотвращены, координировались не через мессенджеры? Так если мессенджеры не мешают предотвратить теракт, откуда столько прыти?
bbob 04 апреля 2018 | 12:58
Боюсь предположить, что будет, когда ФСБ сообразит, что все террористы общаются между собой на каком-нибудь языке, русском или иностранном.
ostapbey 04 апреля 2018 | 13:01
bbob: В рядах террористов "Исламского государства" русский язык стал вторым языком межнационального общения после арабского ... По его словам, оккупированные ИГИЛ территории можно сравнить с анклавом России на Донбассе – "ДНР" и "ЛНР"...
neyexo 04 апреля 2018 | 13:03
bbob: я скажу на каком языке - если это мигранты, то точно на русском!
Т.к. если взять компанию мигрантов из разных стран СНГ, а они здесь активно общаются, то хоть у них языки и похожие, но понимать друг друга сложно, на русском удобнее!
ostapbey 04 апреля 2018 | 12:59
МЕССЕНДЖЕРЫ?? а сигналы то поступали в гаджеты..
А гаджеты террористы носят в заднем кармане брюк??
Такой ход мыслей Бортникову еще никто не подсказывал??
Даже???
alexakimfaa 04 апреля 2018 | 12:59
От этого гебиста Бортникова другого и не приходится ожидать - "сталинской" закалки человек.. Ему бы всё только запрещать и ограничивать...Поэтому и "точит" давно зуб на Интернет и соцсети...
neyexo 04 апреля 2018 | 13:00
А органы, имея все возможности проверять - не все смогли предотвратить.
Мы знаем про сотню предотвращенных, а когда не предотвратили - что помешало?
nordman_berlin 04 апреля 2018 | 13:01
Мудило.
А все зарезанные в России были зарезаны ножами. Запретить ножи?
А спецслужбы в нашей стране в лице ЧК, СМЕРШ и т.п. беззаконно уничтожили десятки тысяч людей. Запретить все спецслужбы?
А среди людей с именем Александр и первой буквой фамилии "Б" есть наверняка преступники. Закроем на всякий случай всех Александров Б. ?
Россия, куда ты придешь, если тобой такие дебилы управляют?
poster6996 04 апреля 2018 | 13:03
Будем тогда опять на голубиную почту переходить. На всех голубей у них всё равно патрон не хватит.
nikolaysatin 04 апреля 2018 | 13:05
А все-то думали, что при помощи голубиной почты, шифрованных сообщений азбукой Морзе со эспециальных транзисторных Спидол Рижской радиофабрики и секретных закладок в виде простого булыжника. Ан вон оно как оказывается! Иначе пришлось бы всех голубей и булыжники уничтожать, а азбуку Морзе глушилками давить вместе с Ригой.
Евгений Евтушенко
... Чекист сибирский Лев Огрехов
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Ваш дядя — самых честных правил
купил тройной одеколон.
Он вас подумать не заставил,
что он в души — тройной шпион?
Вот мира этого Бербанк!
Шпикам на радость мокроносым в
скрестил он розу с микрофоном
и положил мильончик в банк.
Но, кстати, знайте, что пеоны
уже давным-давно шпионы...
И тд.
anemon 04 апреля 2018 | 13:14
Все теракты в России начались и продолжаются с приходом к власти мочильщика в сортире. А он как-то с интернетом - не очень.
vadimp 04 апреля 2018 | 13:15
"Все теракты, которые были совершены или предотвращены в России, координировались через мессенджеры".
И по этому КГБ должно быть в курсе всех моих коммуникаций? С чего бы это?
Не говоря уже о 23 статье конституции.
ed10075 04 апреля 2018 | 13:17
Явная натяжка. А если, к примеру, террористы носили кроссовки "Адидас", то и эту компанию считать пособником?
ze_danil 04 апреля 2018 | 13:30
ed10075: кто носит фирму "Адидас" - тот настоящий террорист...
не, не рифмуется, там другое слово должно быть
kail34 04 апреля 2018 | 13:17
А половина убийств в России совершается с применением молотка или кухонного ножа и....
vitaminoz 04 апреля 2018 | 13:17
Бортников , а также местные одобрямсыв курсе существования over900 мессенджеров, и как только все 900 будут прикрыты, то на след.день появится в 2 раза больше. Кроме того, есть vpn.
Логика должна быть: либо запретить все, оставить чебурнет; либо научиться предотвращать теракты , невзирая на мессенджеры.
serjo1977 04 апреля 2018 | 13:18
Ага. А ещё при их подготовке использовались газ, вода и электроэнергия. Требуем СРОЧНО всё это ЗАПРЕТИТЬ, а кто против - мразь конченная и пособник террористов!
captaingeorge 04 апреля 2018 | 13:30
Чо за хрень идрить-итить...
Прекратить и запретить
И навешать им исшо
Шоб паняли хорошо
Меньше чем таких блудей
Тем народ наш грамотней...
realtor_igor 04 апреля 2018 | 13:30
Ну, завели песню заново...
zloy_sok 04 апреля 2018 | 13:33
А еще террористы часто едят огурцы.....Куда смотрит ГД?