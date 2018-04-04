Facebook удалил свыше двухсот аккаунтов, связанных с так называемой «фабрикой троллей»...

Служба безопасности отчиталась об обнаружении целой сети подставных учётных записей, с помощью которых прокремлевские структуры манипулировали общественным мнением россиян.

Facebook заблокировал и удалил более 270 аккаунтов, контролируемых «Агентством интернет-исследований». Эту структуру, напомню, связывают с с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. В заявлении основателя социальной сети Марка Цукерберга говорится, что «российское «агентство» неоднократно обманывало пользователей и манипулировало общественным мнением жителей США, Европы и России». «Мы не желаем их видеть в Facebook и где-либо в мире», — написал Цукерберг. При этом если раньше служба безопасности по большей части пыталась предотвратить вмешательство «фабрики троллей» в политику иностранных государств, то нынешнее удаление аккаунтов связано с акциями «Агентства интернет-исследований» внутри самой России. Активность подставных аккаунтов, помимо прочего, была нацелена на пользователей из Узбекистана, Азербайджана и Украины. Кроме того, Facebook удалил несколько групп с более чем полумиллионом подписчиков. Речь идет, в частности, об аккаунтах изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня».

В самом «Агентстве интернет-исследований», которое не так давно перерегистрировалось под названием «Федеральное агентство новостей» действия Facebook назвали «актом политической цензуры». Там подчеркнули, что не публиковали никакого запрещённого контента.