Facebook удалил свыше двухсот аккаунтов, связанных с так называемой «фабрикой троллей»
Служба безопасности отчиталась об обнаружении целой сети подставных учётных записей, с помощью которых прокремлевские структуры манипулировали общественным мнением россиян.
Facebook заблокировал и удалил более 270 аккаунтов, контролируемых «Агентством интернет-исследований». Эту структуру, напомню, связывают с с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. В заявлении основателя социальной сети Марка Цукерберга говорится, что «российское «агентство» неоднократно обманывало пользователей и манипулировало общественным мнением жителей США, Европы и России». «Мы не желаем их видеть в Facebook и где-либо в мире», — написал Цукерберг. При этом если раньше служба безопасности по большей части пыталась предотвратить вмешательство «фабрики троллей» в политику иностранных государств, то нынешнее удаление аккаунтов связано с акциями «Агентства интернет-исследований» внутри самой России. Активность подставных аккаунтов, помимо прочего, была нацелена на пользователей из Узбекистана, Азербайджана и Украины. Кроме того, Facebook удалил несколько групп с более чем полумиллионом подписчиков. Речь идет, в частности, об аккаунтах изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня».
В самом «Агентстве интернет-исследований», которое не так давно перерегистрировалось под названием «Федеральное агентство новостей» действия Facebook назвали «актом политической цензуры». Там подчеркнули, что не публиковали никакого запрещённого контента.
Комментарии25
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sklar39 04 апреля 2018 | 12:09
А-та-та по попе!
mbh_vor_n1 04 апреля 2018 | 12:11
Фейсбук проплачен сша и их ботов и троллей - не блокирует никогда.
Отвратная сеть.
serjo1977 04 апреля 2018 | 12:16
mbh_vor_n1: Из Facebook вас выкинули - уже хорошо. Осталось выкинуть с этого света. Ничего, и эту задачу выполним...
patrik05 04 апреля 2018 | 12:24
Facebook удалил свыше двухсот аккаунтов, связанных с так называемой «фабрикой троллей»...
Неееет! За чтооооо?
evgolius7 04 апреля 2018 | 12:35
Они тут много какашек кидают...
Теперь ещё больше дерма от пригожинских приплывёт.
9 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией».
Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9. ..википедия.
ringo7_7 04 апреля 2018 | 13:01
На самом деле это означает не более чем то, Что Морда-Книгой впрягся в информвойну на стороне США естественно. И теперь ни о какой "свободе слова" речь уже не идет. Хомкозоопарк, в тоже в этой войне и тоже на стороне США. Не употребляйте больше слова "свобода и демократия", будут все смеяться...
nitinol 04 апреля 2018 | 13:22
ringo7_7 13:01:
///...будут все смеяться...///
Все? Или все пригожинские? Поясните.
pro_hanov 04 апреля 2018 | 12:18
mbh_vor_n1: «Фейсбук проплачен сша »
Ты лучше честно признайся - заблокировали тебя в фейсбуке? А то лозунги кидать - не мешки ворочать)
hysteria 04 апреля 2018 | 12:29
Я интернет тролль. ..троллю дебилов, мудаков, имбецилов, психов, старых пердунов, неудачников, анонистов, педерастов, жуликов, воров, алкоголиков, тунеядцев, и просто плохих люд..)))
Хорошее же дело я делаю, не правда ли?
ringo7_7 04 апреля 2018 | 12:58
hysteria: Тролли бывают "правильные" и "неправильные". Маркуша уже определился и встал в ряды. А ты правильный? Тогда тебе нечего бояться...
pavel_liberal Павел Кузнецов 04 апреля 2018 | 12:23
"Эху Москвы", следует брать пример и ужесточить условия регистрации, выкинув пригожинскую мразь, для которых присутствие на сайте - не зов души согласно мировоззрению, а банальная оплачиваемая работа, с целью создания иллюзии неприятия свободы у "простого населения" и омерзительности нахождения на сайте у нормальных граждан.
patrik05 04 апреля 2018 | 12:52
pavel_liberal:
Ты чего, тупой что-ли? Пригожинские тролли регистрируются на "Эхо Москвы" как украинцы или израильтяне и пишут всякие гадости про Россию и россиян, чтобы высветить всю суть либерального педерастического мировоззрения жидобандеры и сплотить избирателей вокруг В.Путина.
pavel_liberal Павел Кузнецов 04 апреля 2018 | 13:16
patrik05: Понимаю, бригадир даст указание - и ты будешь писать посты в духе: "Привет, я - либеральный гомосексуал Вася, я ненавижу рашку-гавняшку и русских рабов, и мечтаю, чтобы Великие Штаты ее оккупировали и обязали всех быть гомосексуалистами! У нас, либералов, все такие и все только об этом и мечтают!"
Но вашему шефу, кроме оплевания либеральных идей, куда важнее не дать нормальным образованным свободолюбивым людям почувствовать, что в Интернете, они составляют большинство, как это было в 2010-2011 годах, что также, во многом, стимулировало массовые протесты креативного класса в больших городах.
ringo7_7 04 апреля 2018 | 13:05
pavel_liberal: Дурика, эхо все-таки в российской юрисдикции. Оно и так на ладан дышит, а так его просто закроют. И тебя вместе с ним...
hunterhead 04 апреля 2018 | 12:26
"Facebook удалил свыше двухсот аккаунтов, связанных с так называемой «фабрикой троллей»"
Портянки - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! :-D
ura_123 04 апреля 2018 | 12:27
Такие тупейшие комментарии разве можно назвать "влиянием на общественное мнение"?
Вынос мозга обществу,скорее вот так)))
rico76 04 апреля 2018 | 12:29
Еще бы Эхо удалило здесь всех хохлотролей!
hunterhead 04 апреля 2018 | 12:50
rico76: "Еще бы Эхо удалило здесь всех хохлотролей!"
А ты молись больше, rico76...:-D
nadin57 04 апреля 2018 | 12:34
аабааалдеть.... вот это оперативность))) не прошло и полутора лет , как цукерберг обнаружил подставные аккаунты)))
captainobvious 04 апреля 2018 | 12:35
99 из этих 200 аккаунтов были моими!...
hunterhead 04 апреля 2018 | 12:38
captainobvious: "99 из этих 200 аккаунтов были моими!..."
Беги в кассу, может премию выпишут...:-D
max3446 04 апреля 2018 | 12:35
Тотальная цензура как элемент гибридной войны запада против России. Потому что всяких хохлотролей и прочих российских либерастов, главных распространителей фейков против России, почему то не трогают
petrovich_spb 04 апреля 2018 | 12:46
270 аккаунтов... Издеваетесь? Это ни о чем. У каждого пользователя только в черном списке около сотни троллей числится.
nitinol 04 апреля 2018 | 13:25
petrovich_spb: Но, зачастую, эти списки троллей просто пересекаются...
dr_nemos 04 апреля 2018 | 13:02
Молодцы...а то брезгую как-то видеть мразь в фб, как в д..мо наступаешь