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12:02, 04 апреля 2018

Родители «девочки в розовом» из Волоколамска, опровергли заявление губернатора Воробьева о ее поездке в Нидерланды.

Родители «девочки в розовом», прославившейся во время протестов в Волоколамске, опровергли заявление губернатора Воробьева о ее поездке в Нидерланды. Глава региона утверждал, что ребенку уже оплатили путевку.

Десятилетняя Татьяна Лозова, также известная как «девочка в розовом», пока не уехала в Голландию – мать ребенка рассказала «Дождю», что ее загранпаспорт находится на переоформлении. Кроме того, саму путевку им не выдали, а в поездку семью девочки и вовсе пригласила голландская сторона.
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья Лозовой сейчас уезжает в Голландию, чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Глава региона подчеркнул, что Лозовы едут на экскурсию «за наш счет».
«Девочка в розовом» стала известна после акции протеста в Волоколамске 21 марта. Стоя рядом с губернатором Воробьевым, который приехал на место, девочка провела пальцем по горлу, выражая свое отношение к его словам. Этот момент попал на видео, и ролик стал вирусным в интернете.
Протесты в Волоколамске против мусорного полигона «Ядрово» продолжаются с начала марта. Местные жители требуют закрытия свалки и увольнения Андрея Воробьева.

Комментарии

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tks 04 апреля 2018 | 12:06

Лживый путист в своём амплуа безудержной лжи.

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 12:09

Работа такая губернаторская...

lenin3 04 апреля 2018 | 12:11

luger_max_otto: написано же в документах;"за счёт бюджета",бюджет потрачен-значит так и есть,Воробьёв не врёт...

evgolius7 04 апреля 2018 | 12:32

"Воробьев после встречи с жителями Волоколамска на стихийном митинге усилил личную охрану и охрану административных зданий за счет бюджета."
Так Воробьев решил за 200 млн. руб. проблему свалки.
Это логичный шаг.

(комментарий скрыт)

vezdehod 04 апреля 2018 | 12:44

Видимо в России проживают одни "Пурганосцы" - все стараются подражать Пескову.

vladimirgornitsky 04 апреля 2018 | 12:15

tks:
Эти люди лгут глупо и бессмысленно, потому что любая такая ложь почти наверняка будет выявлена. Поэтому они так ненавидят интернет и так мечтают прикрыть его. Когда-то Горбачев даровал народу гласность (а мог бы и не даровать), а теперь они гласность не в состоянии контролировать, пока существует интернет.

budweiser23 04 апреля 2018 | 13:02

vladimirgornitsky: Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны.
Уинстон Черчилль.

(комментарий скрыт)

polba 04 апреля 2018 | 12:34

tks: Воробьёв говорит, что путёвка ОПЛАЧЕНА. Родители говорят, что У НИХ не готовы документы.
Ну а Эхо, таки да - прямо в заголовке лжет, что одно опровергает другое.

jetsam 04 апреля 2018 | 12:06

типично, выдать чужую благотворительность за свою.
потом, наверняка, еще и грязью польют и знак иноагент приклеят.

oto_davar 04 апреля 2018 | 12:08

Вот не могут не соврать. Наверное, газами со свалки надышался.

noxepy666 04 апреля 2018 | 12:09

Что ясно из этой информации? Девочка в итоге собирается в Голландию, в данный момент паспорт на оформлении. То, что едет она "по приглашению голландской стороны", никак не значит, что оплачивает вояж эта же сторона. Это объективно. Остальное - домыслы.

ura_123 04 апреля 2018 | 12:30

noxepy666: В основном твои домыслы.

nds 04 апреля 2018 | 12:33

noxepy666: Там написано ясно: губернатор говорит - мол, мы тут все оплатили уже, можно ехать... Вопрос: что они могли оплатить, если на руках ни путевки, ни билетов, ни загранпаспорта?

jetsam 04 апреля 2018 | 12:35

nds: воздух. воздух оплатили воздухом.

noxepy666 04 апреля 2018 | 12:40

nds: Я слышал это интервью. Он сказал "едет за наш счет". Вот и все. Может правду сказал, может нет. Этого пока ни я, ни вы не знаем. Остальное уже интерпретации и спекуляции.

nds 04 апреля 2018 | 12:49

noxepy666: "Глава региона утверждал, что ребенку уже оплатили путевку".
_____________________________________

Увы, так в тексте.

noxepy666 04 апреля 2018 | 13:10

nds: Да. Так в тексте Эха Москвы. В оригинальном тексте интервью не так. А так, как я вам написал. Это интервью есть в открытом доступе, его можно послушать. Но зачем? На же всё перескажут и объяснят "независимые журналисты" демократического Эха Москвы, да?

polba 04 апреля 2018 | 12:36

noxepy666: Ну таки да. И именно ЭХО, слепило заведомо лживый заголовок.
Хомячков опять обманули.... хомячки в экстазе.

stas_russkiy 04 апреля 2018 | 12:14

Озёрный холуй даже по мелочи лжёт...

vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 12:14

Вот ща прилетит Маня Захарова на своей гиперзвуковой метле и не пустит "девочку в розовом" в бездуховные Нидерланды, ведь там её могут схватить за лобок и пустить на органы!

stoned_fox 04 апреля 2018 | 12:45

vasya_von_smetankin: Ты дурак?

mjau 04 апреля 2018 | 12:15

Интересно, кто заразил вирусом этот ролик? Угадай с трех раз.

wuwer 04 апреля 2018 | 12:19

mjau: У меня досрочный ответ ....с одной ноты .... ОБАМА )))

mjau 04 апреля 2018 | 12:26

wuwer: Обама сейчас не в моде, сейчас в ватных подъездах Тереза на корточках ...

ura_123 04 апреля 2018 | 12:32

mjau: И Меркель!
... стоя )))

(комментарий скрыт)

mikescholar 04 апреля 2018 | 12:19

С волоколамской свалки отправили на экскурсию по голландскии свалкам. Оригинальная реабилитация.

gruzin12 04 апреля 2018 | 12:23

Культурная девочка - пальцем по горлу губернатора. Гнать такую вместе с мамашей врушей из России, пускай в Голландии чистят нужники.

anemon 04 апреля 2018 | 12:32

gruzin12: Ни мамаша, ни девочка этого губернатора не выбирали. Так что, - имеет право.

serg2010 04 апреля 2018 | 12:39

anemon: Мамаша и девочка должны вести себя в рамках приличия и закона.

jetsam 04 апреля 2018 | 12:33

gruzin12: когда же вас научат читать методичку.
нет в голландии нужников давно, нет, только туалеты. нескрепоносная страна. и лучин нет. такие, вот, несчастные они...

vtodorol 04 апреля 2018 | 12:37

gruzin12: И останешься с одними ВОР Обьёв(б)ыми.

nitinol 04 апреля 2018 | 13:18

gruzin12 12:23:
///Культурная девочка - пальцем по горлу губернатора. Гнать такую вместе с мамашей врушей из России, пускай в Голландии чистят нужники.///

Где только вас таких врунов набирают? Девочка провела пальцем по своему горлу, а не по губернаторскому! А уж гнать за это из России - с вашей стороны полнейший маразм и садизм...

serg2010 04 апреля 2018 | 12:24

Я бы не возражал, если бы эти Лозовы ехали в Голландию за личный счёт губернатора... Хорош пример для подражания: чтобы заслужить любовь губернатора надо по-угрожать ему убийством...

wuwer 04 апреля 2018 | 12:25

-" Путин памаги"
-" Умрите под Москвой"

vtodorol 04 апреля 2018 | 12:32

ВОР Обьёв своим языком,как помелом, разметал уже давно все свалки!!!

neyexo 04 апреля 2018 | 12:33

Эта девочка никогда не будет благонадежной в России будущего

budweiser23 04 апреля 2018 | 12:58

Воробьев, ты му д@к или притворяешься?

ed10075 04 апреля 2018 | 13:13

Своеобразно чиновник решает проблему вонючей свалки.
Может тогда всех жителей Волоколамска отправить на Мальдивы, пока не построят мусороперерабатывающий завод или не уберут свалку?

vpu2011 04 апреля 2018 | 13:18

Вот так холопов и покупают.
Родители теперь за путёвочку готовы будут всю жизнь дерьмо жрать причмокивая.

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