Родители «девочки в розовом» из Волоколамска, опровергли заявление губернатора Воробьева о ее поездке в Нидерланды.

Родители «девочки в розовом», прославившейся во время протестов в Волоколамске, опровергли заявление губернатора Воробьева о ее поездке в Нидерланды. Глава региона утверждал, что ребенку уже оплатили путевку.

Десятилетняя Татьяна Лозова, также известная как «девочка в розовом», пока не уехала в Голландию – мать ребенка рассказала «Дождю», что ее загранпаспорт находится на переоформлении. Кроме того, саму путевку им не выдали, а в поездку семью девочки и вовсе пригласила голландская сторона.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья Лозовой сейчас уезжает в Голландию, чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Глава региона подчеркнул, что Лозовы едут на экскурсию «за наш счет».

«Девочка в розовом» стала известна после акции протеста в Волоколамске 21 марта. Стоя рядом с губернатором Воробьевым, который приехал на место, девочка провела пальцем по горлу, выражая свое отношение к его словам. Этот момент попал на видео, и ролик стал вирусным в интернете.

Протесты в Волоколамске против мусорного полигона «Ядрово» продолжаются с начала марта. Местные жители требуют закрытия свалки и увольнения Андрея Воробьева.