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11:33, 04 апреля 2018

Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода

Об этом сообщает Мосэкомониторинг. При этом концентрации, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, превышены не были, отмечают в ведомстве.

Комментарии

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allasc 04 апреля 2018 | 11:37

Кремль пора куполом накрывать :)))

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 11:46

Или перебазировать. На Луну в один конец- самое то.

patrik05 04 апреля 2018 | 11:47

Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода...

Витёк в квартире форточку открыл?

hysteria 04 апреля 2018 | 11:53

А вот когда серой запахнет, то все..конец света придет.)))

blahovdav 04 апреля 2018 | 12:01

patrik05: Витёк в квартире форточку открыл?\\\\Патька, ваш хлев прапор решил проветрить??Путлеровские свинки так и не избавились от привычки под себя гадить??

gruzin12 04 апреля 2018 | 12:13

patrik05: У Витька как и у Мотьки форточки всегда открыты для входа ночных клиентов.

jetsam 04 апреля 2018 | 11:37

вранье. все датчики сколково молчат, как партизаны.
все - как всегда. вонь и вой присутствует. со стороны кремля.

tks 04 апреля 2018 | 11:43

jetsam: "Датчики Сколково": hand made Alex Lesly!

trender 04 апреля 2018 | 11:39

Ад всё ближе...

tks 04 апреля 2018 | 11:41

Из Кремля потянуло? Крыс галерных тошнит?

piter_ug 04 апреля 2018 | 11:42

Кремлядствующие вели переговоры с Адом по передаче клиента и забыли закрыть транспортный лючок.

max3446 04 апреля 2018 | 11:50

Хроника оккупации Малороссии бандерлохами...
В 1991 г. УССР выпустила 803 тыс. холодильников,
в 2016 г. 103 тыс.
Падение — почти в 8 раз.
Ткань: 1991 год — 1030 млн. кв.м.
2016-й — 91 млн.
Падение — более чем в 11 раз.
В 1991 г. Украина производила 250 самолетов и более сотни кораблей в год, сейчас производство прекращено.
Производство угля по сравнению с советскими временами сократилось в 3,26 раза,
стали — в 2,44 раза,
тракторов — в 66 раз,
легковых автомобилей — в 27 раз,
грузовиков — в 17 раз.
Масштабы деиндустриализация в относительных величинах — впечатляют. В 1991 году машиностроение составляло 33% промышленного производства УССР, сегодня речь идет об ориентировочно 12%.
Поголовье крупного рогатого скота снизилось в 6,5 раз,
свиней — в 2,7 раза,
овец и коз — в 6,3 раза.
Херои-киборги мужественно отстаивали одичание и разорение страны...
Ссала украине = хероям ссала!

hysteria 04 апреля 2018 | 11:55

max3446: Дядя ты точно дебил. Стопудово.

eternity88 04 апреля 2018 | 12:04

hysteria: max3446: "В 1991 году машиностроение составляло 33% промышленного производства УССР, сегодня речь идет об ориентировочно 12%. ", то есть чуть менее, чем втрое, но при этом все "машины" по отдельности "упали" от 8 до 27 раз"... Математику из этой головы "Русский мир" вытеснил чуть более чем полностью...

dgxy 04 апреля 2018 | 11:51

Да понятно от чего. ... получили мандат на власть!

vladimir1967 04 апреля 2018 | 11:51

Это с "международной" конференции по безопасности.

(комментарий скрыт)

sergoder172 04 апреля 2018 | 12:03

Скоро газом "новичок" запахнет!

vladimirbelarus 04 апреля 2018 | 12:05

Ботоксный Сотона вернулся из адового дворца в городской дворец.

kazlevich1949 04 апреля 2018 | 12:05

Из комментариев на "Эхе": "Погода в России - это "Путин"...

petrovitchcolyan 04 апреля 2018 | 12:06

Неужели Тулеев приехал в Москву ?

gruzin12 04 апреля 2018 | 12:11

Скажу по простому и цинично: - жрать всякую дрянь на ночь не нужно, а отсюда и выхлопы статут менее вонючие.

gregor 04 апреля 2018 | 12:16

Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода
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Значит Путин в Москве .

y3emen1 04 апреля 2018 | 12:18

неужто что-то вечное и несменяемое протухло?

(комментарий скрыт)

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