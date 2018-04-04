Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода
Об этом сообщает Мосэкомониторинг. При этом концентрации, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, превышены не были, отмечают в ведомстве.
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Об этом сообщает Мосэкомониторинг. При этом концентрации, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, превышены не были, отмечают в ведомстве.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии23
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allasc 04 апреля 2018 | 11:37
Кремль пора куполом накрывать :)))
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 11:46
Или перебазировать. На Луну в один конец- самое то.
patrik05 04 апреля 2018 | 11:47
Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода...
Витёк в квартире форточку открыл?
hysteria 04 апреля 2018 | 11:53
А вот когда серой запахнет, то все..конец света придет.)))
blahovdav 04 апреля 2018 | 12:01
patrik05: Витёк в квартире форточку открыл?\\\\Патька, ваш хлев прапор решил проветрить??Путлеровские свинки так и не избавились от привычки под себя гадить??
gruzin12 04 апреля 2018 | 12:13
patrik05: У Витька как и у Мотьки форточки всегда открыты для входа ночных клиентов.
jetsam 04 апреля 2018 | 11:37
вранье. все датчики сколково молчат, как партизаны.
все - как всегда. вонь и вой присутствует. со стороны кремля.
tks 04 апреля 2018 | 11:43
jetsam: "Датчики Сколково": hand made Alex Lesly!
trender 04 апреля 2018 | 11:39
Ад всё ближе...
tks 04 апреля 2018 | 11:41
Из Кремля потянуло? Крыс галерных тошнит?
piter_ug 04 апреля 2018 | 11:42
Кремлядствующие вели переговоры с Адом по передаче клиента и забыли закрыть транспортный лючок.
max3446 04 апреля 2018 | 11:50
Хроника оккупации Малороссии бандерлохами...
В 1991 г. УССР выпустила 803 тыс. холодильников,
в 2016 г. 103 тыс.
Падение — почти в 8 раз.
Ткань: 1991 год — 1030 млн. кв.м.
2016-й — 91 млн.
Падение — более чем в 11 раз.
В 1991 г. Украина производила 250 самолетов и более сотни кораблей в год, сейчас производство прекращено.
Производство угля по сравнению с советскими временами сократилось в 3,26 раза,
стали — в 2,44 раза,
тракторов — в 66 раз,
легковых автомобилей — в 27 раз,
грузовиков — в 17 раз.
Масштабы деиндустриализация в относительных величинах — впечатляют. В 1991 году машиностроение составляло 33% промышленного производства УССР, сегодня речь идет об ориентировочно 12%.
Поголовье крупного рогатого скота снизилось в 6,5 раз,
свиней — в 2,7 раза,
овец и коз — в 6,3 раза.
Херои-киборги мужественно отстаивали одичание и разорение страны...
Ссала украине = хероям ссала!
hysteria 04 апреля 2018 | 11:55
max3446: Дядя ты точно дебил. Стопудово.
eternity88 04 апреля 2018 | 12:04
hysteria: max3446: "В 1991 году машиностроение составляло 33% промышленного производства УССР, сегодня речь идет об ориентировочно 12%. ", то есть чуть менее, чем втрое, но при этом все "машины" по отдельности "упали" от 8 до 27 раз"... Математику из этой головы "Русский мир" вытеснил чуть более чем полностью...
dgxy 04 апреля 2018 | 11:51
Да понятно от чего. ... получили мандат на власть!
vladimir1967 04 апреля 2018 | 11:51
Это с "международной" конференции по безопасности.
sergoder172 04 апреля 2018 | 12:03
Скоро газом "новичок" запахнет!
vladimirbelarus 04 апреля 2018 | 12:05
Ботоксный Сотона вернулся из адового дворца в городской дворец.
kazlevich1949 04 апреля 2018 | 12:05
Из комментариев на "Эхе": "Погода в России - это "Путин"...
petrovitchcolyan 04 апреля 2018 | 12:06
Неужели Тулеев приехал в Москву ?
gruzin12 04 апреля 2018 | 12:11
Скажу по простому и цинично: - жрать всякую дрянь на ночь не нужно, а отсюда и выхлопы статут менее вонючие.
gregor 04 апреля 2018 | 12:16
Минувшей ночью и сегодня утром в атмосфере столицы появился запах сероводорода
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Значит Путин в Москве .
y3emen1 04 апреля 2018 | 12:18
неужто что-то вечное и несменяемое протухло?