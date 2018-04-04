ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат...

Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, если они не получили повесток. Согласно документу. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы. Издание «Медуза» обращает внимание, что законопроект рассматривался вчера около 8 вечера, когда заседание уже должно было закончиться. На обсуждение депутаты потратили 2,5 минуты.