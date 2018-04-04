ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат
Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, если они не получили повесток. Согласно документу. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы. Издание «Медуза» обращает внимание, что законопроект рассматривался вчера около 8 вечера, когда заседание уже должно было закончиться. На обсуждение депутаты потратили 2,5 минуты.
Комментарии30
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tvitov66 04 апреля 2018 | 11:37
... самостоятельно покупать себе обмундирование и АКМ
patrik05 04 апреля 2018 | 11:44
ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат...
Лишайте уклонистов гражданских прав, не всех конечно, оставляйте дезертирам возможность работать дворниками, мусорщиками, разнорабочими на стройке... ну, или в частном секторе.
ura_123 04 апреля 2018 | 11:56
patrik05: Частный сектор это по видимому у Пригожина на кухне?
yksvonsos000 04 апреля 2018 | 11:57
patrik05: Ты баклан пробовал устроится на работу дворником без знания таджикского языка? Там россияне не нужны. С ними проблем по отжатию половины зарплаты много. ТОлько потом таджички головы детям отрезают. Тоже люди.
doc9_vikt 04 апреля 2018 | 12:04
Наша ГД почище иезуитов будет. Это то же надо выдумать такую подлянку.
yksvonsos000 04 апреля 2018 | 11:54
tvitov66:
- Приходим завтра. Будем вешать.
- Веревку и мыло свои брать?
oldfellowhank 04 апреля 2018 | 12:18
tvitov66:
а, чо. В каждом же сельмаге продается
midnightblues 04 апреля 2018 | 11:38
Значит,много в Сирии и Украине покрошили
раз не хватает пушечного мяса
Но почему бы не отправить туда пригожина со всей компанией и детишек неверкина с песцовым??
Они отлично подойдут для наступления на курдский заводик...
odobryam_s 04 апреля 2018 | 12:03
midnightblues: Я понимаю, что объяснять бесполезно, либерасня не восприимчива к фактам. Ну приведи хоть хоть один пример гибели солдата срочной службы в Сирии, борцун диванный!?
viteck 04 апреля 2018 | 11:39
а покойники должны самостоятельно являться в крематорий... или колумбарий?☺
stas_russkiy 04 апреля 2018 | 11:41
Те депутаты госдуры, которые не явится сегодня в 16:00 на Площадь Павших Борцов города Волгограда - изменники Родины, английские шпионы, враги Народа, и просто лица нетрадиционной ориентации.
Вот так выглядит этот очередной высер озёрныз бандосов...
brandfa 04 апреля 2018 | 11:42
На обсуждение депутаты потратили 2,5 минуты
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Столько же мы потом потратим на вынесение им приговора.
isnowanaarene 04 апреля 2018 | 11:42
Ждём закона, обязывающего носить с собой мыло и верёвку.
alexakimfaa 04 апреля 2018 | 11:43
Вот так получается,когда депутаты ни черта не смыслят в этом вопросе - этот способ сбора призывников сработает лишь при объявлении на территории "военного положения", или в крайнем случае при введении "чрезвычайного положения".. В обычное время - вряд ли что-то получится..
yksvonsos000 04 апреля 2018 | 12:01
alexakimfaa: Да тут за репост сажают влегкую.Был бы человек, статья найдется. Да военно путриотеческое воспитание не работает. Благодарность проходит - страх никогда. Вперед быдло служить за великую Россию! Вас ждут великие победы. а вы думали, что только дедываевали?
max3446 04 апреля 2018 | 11:44
Кирилл Сазонов — украинский политолог, журналист, популярный блогер. Сторонник майдана и «патриот». Однако даже до него начинает доходить весь трагизм и бесперспективность существования Украины в ее нынешнем виде.
Бизнес жалуется на отсутствие работников. Не только рабочих специальностей, но и квалифицированных кадров. Коммунальные и госпредприятия жалуются тоже.
Люди едут работать в Польшу. И если не дать бизнесу возможность платить здесь сопоставимые зарплаты, кадровый голод и снижение количества реально работающих плательщиков налогов подкосят всех — и бюджетников, и пенсионеров, и прочих студентов и получателей льгот. Денег не будет.
И чтобы избежать катастрофы, нужно принимать очень непопулярные решения уже сейчас. Фраза «На наш век хватит» потеряла актуальность. Не хватит.
Еще несколько лет, плюс еще несколько нет на резервы (земля, порты, недра) и государства не будет…
ura_123 04 апреля 2018 | 11:58
max3446: кирюшко,бизнес в отличии от гос.сектора САМ назначает уровень зарплаты)))
Тебе бы прежде чем копипастить всякую лабуду,прочитать бы и понять о чём речь.
vlabumur 04 апреля 2018 | 11:46
А кто не явится должен сам себя расстрелять как изменника.
Эти "чуды" законы пишут или анекдоты сочиняют..
tvitov66 04 апреля 2018 | 11:59
vlabumur: зачем так жестоко? Согласно скреп и традиций каждый уклонист обязан сам себя высечь (как каждая приличная унтер-офицерская вдова)!
vladimir1967 04 апреля 2018 | 11:48
Срочно необходимо пушечное мясо.
pretender__ 04 апреля 2018 | 11:48
ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат.
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Призывник, в военкомате ты получишь:
Зарплату депутата+его жену, его дом, его детей со всем обременением, его обязанности по выпуску глупых, глупеньких и просто тупых текстов под названием Закон РФ.
Зарплату военкома, размер поменьше, остальная нагрузка с вариантами.
Призывник! Ты записался в военкомате?
rhythm 04 апреля 2018 | 11:50
Лобковое собрание.
macsimus001 04 апреля 2018 | 11:55
Такие законы,обычно,надо бы принимать 1-го апреля.Но ,судя по законам,принимаемыми в Думе,1-ое апреля у них круглый год.
mavreh 04 апреля 2018 | 11:58
Теперь осталось выпустить закон, чтоб куры на птицефабриках сами себе рубили бошки и свежевали свои тушки.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 11:58
У нас теперь самообслуживание! Налогонеплательщики, клиенты общепита и прочие неявные разбойники, вас тоже всех касается!
puteshestvennik 04 апреля 2018 | 12:00
Вместо обязательной явки нужен закон об обязательном уходе после двух сроков.
macsimus001 04 апреля 2018 | 12:03
Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, -----Раз пошла такая пьянка,надо бы принять закон,по которому работник сам себе начислял зарплату))).
zkotor 04 апреля 2018 | 12:09
Самостоятельно являться на убой, предварительно оплатив все издержки за собственную утилизацию. Не может же банда оккупантов трофейщиков отрывать от себя монету на всякую ерунду. И вообще, прямо при рождении выставлять каждому счёт за воздух, солнечный свет и нагрузку на почву, впоследствии самому явится в ФСИН, ВС и поинтересоваться не требуется ли им ваша тушка? Не явка - приравнивается к побегу и дезертирству соответственно.
emoss 04 апреля 2018 | 12:12
Вот интересно.., а дети олигархов и депутатов, которые на учебе в Великобритании, и не получат повестку. Им тоже даушечку впаяют? За неявку на призывной участок. А молодые люди, проживающие заграницей и имеющие двойное гражданство, но имеющие постоянную прописку по Мухосранску.... Их тоже объявят в международный розыск? Или забреют сразу по прибытии в Щереметьево или Домодедово?
kunst54 04 апреля 2018 | 12:18
Цель одна - макнуть каждого головой в дерьмо и обернуть портянкой.