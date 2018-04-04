"Россия получила от Организации по запрету химического орудия ответы на вопросы по делу Скрипаля"

Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в постпредстве России при Организации. Агентству ТАСС там сказали, что по существу ОЗХО ответило лишь на один российский вопрос. Что это был за вопрос и каков был ответ, пока не сообщается.

Сейчас в Гааге идёт заседание ОЗХО, созванное по инициативе России.

Тем временем, газета «Дейли Мейл» пишет, что спецлужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. По данным издания, речь идёт о человеке, который летел из Москвы одним рейсом с позднее отравленной Юлией Скрипаль. В Москву он вернулся несколько часов спустя.