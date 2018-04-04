Россия получила от Организации по запрету химического орудия ответы на вопросы по делу Скрипаля
Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в постпредстве России при Организации. Агентству ТАСС там сказали, что по существу ОЗХО ответило лишь на один российский вопрос. Что это был за вопрос и каков был ответ, пока не сообщается.
Сейчас в Гааге идёт заседание ОЗХО, созванное по инициативе России.
Тем временем, газета «Дейли Мейл» пишет, что спецлужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. По данным издания, речь идёт о человеке, который летел из Москвы одним рейсом с позднее отравленной Юлией Скрипаль. В Москву он вернулся несколько часов спустя.
Комментарии39
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jetsam 04 апреля 2018 | 11:35
жду воя - во всем виновата франция... зря, что ли, спрашивали..
patrik05 04 апреля 2018 | 11:40
Агентству ТАСС там сказали, что по существу ОЗХО ответило лишь на один российский вопрос. Что это был за вопрос и каков был ответ, пока не сообщается...
Меня спросили на иврите:
— Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш:
— Ты че, в натуре, сам не видишь?!..
gordy 04 апреля 2018 | 11:49
"Россия получила от Организации по запрету химического орудия ответы на вопросы по делу Скрипаля"
Послали?
serhio_25__ 04 апреля 2018 | 11:54
gordy: Да же ОЗХО ответили, а бриташка все молчит и думает, как увязать ОВ неизвестного производства с гречкой. Баранки надо было выбирать, а не гречку. тогда бы Россия не отмазалась.
bosen48 04 апреля 2018 | 12:14
gordy: Ага, точно. Вот только кого?
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет (Христианско-демократический союз) считает, что Великобритании стоило предъявить доказательства причастности РФ к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам.
"Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам", - написал политик во вторник в Twitter.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5092726
oto_davar 04 апреля 2018 | 12:04
patrik05: //Меня спросили на иврите: //
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Опаньки. Так МИД России запрос на иврите сделал? Хм. Их всех проверить надо. Русофобы . Ну ладно, Мирьям Захарова- факт известный- сионистка американская . Но чтобы весь МИД?
ukov 04 апреля 2018 | 11:51
jetsam:
жду воя
_______________________________________
ты что Вытик?
jetsam 04 апреля 2018 | 11:59
ukov: нет. реалист.
serhio_25__ 04 апреля 2018 | 11:52
""во всем виновата франция... зря, что ли, спрашивали.. "" - долго будешь ждать. Хотя завтра об этом уже забудешь, когда придет новая методичка.
jetsam 04 апреля 2018 | 12:01
serhio_25__: вам уже пришла?
komiccap_nkvd 04 апреля 2018 | 11:38
Позже, прилетевший из Лондона, прибыл на доклад лично Путину
jetsam 04 апреля 2018 | 11:42
komiccap_nkvd: путен же в турции. с400 на помидоры меняет.
rus095 04 апреля 2018 | 12:09
jetsam: да Турции можно было бы и С-400 и бесплатно поставить. Это же наши ракеты и какая там программа и куда они полетят знаем только мы. Во всяком случае Россия точно будет уверена,что с Турции по нашим ракетам и самолетам наши С-400 не выстрелят.
jetsam 04 апреля 2018 | 12:16
rus095: никогда не говори никогда.
действительно, это наши ракеты. именно по этому - никто не знает куда они полетят. ракеты непредсказуемой страны имеют непредсказуемую траекторию. одно предсказуемо - по цели не попадут.
тем более - поставка пройдет через почту россии. на дронах.
tvitov66 04 апреля 2018 | 11:43
"В Москву он вернулся несколько часов спустя" - сразу в офис ЛДПР за деПУтанским мандатом
kotvinder2 04 апреля 2018 | 11:56
komiccap_nkvd: Теперь бриташки запоют так:
"Виновата Россия, так как кто-то там летел тем же рейсом что и Скрипаль. Кто это, мы не скажем, но раз он в России, то виновата конечно Россия. Кстати у него был полный чемодан гречки"
max3446 04 апреля 2018 | 11:42
даже не сомневался что прогосдеповская конторка ОЗХО не ответит на простые вопросы
chapter_2 04 апреля 2018 | 11:57
max3446: Не бросай тень. Созданной при поддержке ООН, международной "Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" полностью доверяют В.Путин и МИД РФ.
sergoder172 04 апреля 2018 | 11:46
Хорошо копают британцы! Запасаюсь попкорном и жду интересного доклада после окончания следствия! Может быть, они и фамилии конкретных киллеров вычислят? И тех, кто указивки на убийство давал?
stagla 04 апреля 2018 | 11:51
sergoder172:
Нидердандцы тоже мастера копатели.
Все соцсети перекопали.
Правда не хотят озвучивать вслух реально накопанное. Все какие-то отговорки.
hagana 04 апреля 2018 | 11:55
stagla: Озвучат в Гааге ,вместе с американскими спутниковыми снимками
cipherman2 04 апреля 2018 | 12:00
hagana: американские спутниковые снимки, сейчас в тренде ими шантажирают Усраину!
stagla 04 апреля 2018 | 12:01
hagana: Да, да!
И с записями украинских диспетчеров, которые выводили этот самолет на ракеты.
Так ведь?
А когда все это произойдет, не спрогнозируешь?
Если скажешь слово "скоро" - мы сразу поймем откуда ты - из страны 404, где "скоро" это любимый мем.
ukov 04 апреля 2018 | 11:56
sergoder172:
Хорошо копают британцы!
______________________________________________
Пока британцы не копают, а срезают:
срезали скамейку в парке; срезали входную дверь в доме Скрипаля.
осталось срезать язычки тырезе и бОрису, тогда О'K...
kotvinder2 04 апреля 2018 | 12:03
sergoder172: Бриташки уже наверняка сфабриковали и данные на несуществующего человека, который теперь якобы в России, а значит виновата Россия. При всём желании выдать несуществующего человека Россия не смогла бы, и бриташки скажут что Россия устранила исполнителя. Изящный ход, чёрт возьми!
alex_0049 04 апреля 2018 | 11:47
...ну раз летел то данные остались в компьютере, найти и допросить пару пустяков...........
yrykrs 04 апреля 2018 | 11:54
alex_0049: Дело за малым - задержать этого человека, а он уже в России и это совсем не пустяк.
glotov 04 апреля 2018 | 12:10
yrykrs: А почему этого? В тот день из Лондона тысяч тридцать вылетело.
vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 11:52
А у нас для этих русофобов давно ответ заготовлен: "Вывсёврёте!"
rolar 04 апреля 2018 | 11:54
Агата Кристи отдыхает.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 11:56
"Сопровождающий" - Луговой 2.0
kazlevich1949 04 апреля 2018 | 12:01
Ну таки надо Терезе Мэй обменять этого негодяя на кого нибудь в России, пардон, "нужного" из Британии... и как говорил Володя Шарапов - допросить его!?
nadin57 04 апреля 2018 | 12:03
В Москву ОН вернулся несколько часов спустя....
Ну вот..... а вначале говорили про какую-то пару,которая мелькала возле Срипалей в ресторане и улетевшею из великобритании в этот же вечер в неизвестном направлении))
Правда не объяснили: откуда узнали, что они улетели куда-то?)))))
glotov 04 апреля 2018 | 12:06
nadin57: Через неделю скажут, что этот человек был в телогрейке, ушанке, и с балалайкой в руках.
gruzin12 04 апреля 2018 | 12:05
Куда дели гречку с лаврушкой подлые саксы? Сожрали на халяву? Не могу вспомнить какая по счёту эта версия - то ли десятая, то ли двадцатая! Заврались до ручки англосаксы, уже не знают что бы ещё выдумать лишь бы головы людям забить всякой чушью. Некогда как и дело Литвиненко саксы не обнародуют - потому что русский след там отсутствует, а им он необходим как вода для утоления жажды своей злобы на Россию.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 12:07
Проверено, глумливый хохот по приказу не может нанести ущерб рассудку верноподданного. Поэтому сейчас они опять идиотски заржут.
apels 04 апреля 2018 | 12:16
Ну раз ответ только на один вопрос, то, как я предпологал ранее это ответ на вопрос 13. И ответ - нет. :)
protiv777 04 апреля 2018 | 12:17
" По данным издания, речь идёт о человеке, который летел из Москвы одним рейсом с позднее отравленной Юлией Скрипаль." Я так понимаю во время полета кормил ее гречкой.
puzanov 04 апреля 2018 | 12:20
Спецслужбы великобритании выяснили, что этот загадочный россиянин привёз с собой ведро краски для покраски дверей Скрипаля, что вместе с гречкой дало такой ужасающий эффект. Также на борту самолёта были люди с воздушным фильтром для BMW, а ещё один россиянин провозил с собой скамейку, очень похожую на ту, на которой нашли несчастных. Самым основным в этой разведгруппе был человек с молотком из магазина IKEA, который должен был попросту тюкнуть предателя по башке, но он перебрал пива накануне и поэтому пришлось задействовать запасной план с Новичком.