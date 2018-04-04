Бывший исполнительной директор РФ баскетбола Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола
Бывший исполнительной директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола.
Дмитрий Домани дваджы выигрывал в составе сборной России серебряные медали чемпионата мира. После завершения карьеры работал генеральным менеджером сборной и исполнительным директором федерации. Он является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях в крупном размере. Руководители РФБ пользуясь служебным положением выводили средства на счета принадлежащих им компаний. По версии следствия Домани присвоил 44 миллиона рублей списав их на проведение банкетов, оказание медицинских и юридических услуг и производство рекламной продукции. Допросить функционера, однако не удалось, поскольку он скрылся за границей. Другие фигуранты дела и прежде всего были осуждены. Экс-президент РФБ Юлия Аникеева, которая получила 4 с половиной года, объявлена в розыск, поскольку не явилась в суд.
Полиция Черногории сообщила, что Дмитрий Домани будет экстрадирован в Россию и процедура уже начата.
Комментарии2
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neon999 04 апреля 2018 | 11:29
Сотрудничать с российским интерполом - значить поддерживать мафиозный режим. Глупо, особенно со стороны страны,
где Россия пыталась устроить переворот.
wild82 04 апреля 2018 | 12:09
neon999: Китайцам, Индусам, Бразильера Это расскажи, может послушают тебя и выйдут из БРИКС.