Бывший исполнительной директор РФ  баскетбола Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола

Бывший исполнительной директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола.

Дмитрий Домани дваджы выигрывал в составе сборной России серебряные медали чемпионата мира. После завершения карьеры работал генеральным менеджером сборной и исполнительным директором федерации. Он является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях в крупном размере. Руководители РФБ пользуясь служебным положением выводили средства на счета принадлежащих им компаний. По версии следствия Домани присвоил 44 миллиона рублей списав их на проведение банкетов, оказание медицинских и юридических услуг и производство рекламной продукции. Допросить функционера, однако не удалось, поскольку он скрылся за границей. Другие фигуранты дела и прежде всего были осуждены. Экс-президент РФБ Юлия Аникеева, которая получила 4 с половиной года, объявлена в розыск, поскольку не явилась в суд.

Полиция Черногории сообщила, что Дмитрий Домани будет экстрадирован в Россию и процедура уже начата.