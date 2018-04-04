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11:04, 04 апреля 2018

Первый приговор в рамках т.н. «российского расследования» вынесен в США

33-летний уроженец Бельгии, работавший юристом в Лондоне, признан виновным в том, что солгал ФБР. Сам Алекс ван дер Цван, впрочем, еще раньше вину признал. Ему грозило до полугода тюрьмы, защита просила не отправлять его за решетку. В итоге судья округа Колумбия Эмми Берман Джексон выбрала для обвиняемого 30 дней тюрьмы и штраф в 20 тысяч долларов. По ее словам, молодой человек не был жертвой обстоятельств и действовал осознанно. И поставил собственные интересы выше интересов справедливости, передает NBC. По данным следствия, супруг старшей дочери российского предпринимателя, солгал сотрудникам ФБР о  своих контактах с бывшим советником избирательной кампании Дональда Трампа Риком Гейтсом и еще одним человеком, у которого, как полагают правоохранительные органы, есть контакты с российской разведкой. Хотя его дело и не связано напрямую с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, им занималась та же группа спецпрокурора Роберта Мюллера, которая отвечает и за «российское досье».
Алекс ван дер Цван стал уже четвертым человеком, кто признал себя виновным в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Ранее это сделали, в частности, бывший советник по международным вопросам предвыборной кампании Трампа Джордж Пападопулос и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Комментарии

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max3446 04 апреля 2018 | 11:31

Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота (ЧФ) рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» в международных водах.

По его словам, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.

«Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия.

Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах.

Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков», — заявил РИА Новости Ненашев.

mirandas 04 апреля 2018 | 11:49

Хоть кого-то пиндосы осудили за вмешательство в их выборы.
Правда к выборам это никакого отношения не имеет, но это не важно, главное, как назовешь

irdo 04 апреля 2018 | 12:12

Первый пошел.Ждем продолжения.

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