Первый приговор в рамках т.н. «российского расследования» вынесен в США

33-летний уроженец Бельгии, работавший юристом в Лондоне, признан виновным в том, что солгал ФБР. Сам Алекс ван дер Цван, впрочем, еще раньше вину признал. Ему грозило до полугода тюрьмы, защита просила не отправлять его за решетку. В итоге судья округа Колумбия Эмми Берман Джексон выбрала для обвиняемого 30 дней тюрьмы и штраф в 20 тысяч долларов. По ее словам, молодой человек не был жертвой обстоятельств и действовал осознанно. И поставил собственные интересы выше интересов справедливости, передает NBC. По данным следствия, супруг старшей дочери российского предпринимателя, солгал сотрудникам ФБР о своих контактах с бывшим советником избирательной кампании Дональда Трампа Риком Гейтсом и еще одним человеком, у которого, как полагают правоохранительные органы, есть контакты с российской разведкой. Хотя его дело и не связано напрямую с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, им занималась та же группа спецпрокурора Роберта Мюллера, которая отвечает и за «российское досье».

Алекс ван дер Цван стал уже четвертым человеком, кто признал себя виновным в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Ранее это сделали, в частности, бывший советник по международным вопросам предвыборной кампании Трампа Джордж Пападопулос и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.