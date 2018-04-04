Резкая критика в адрес США и НАТО звучит на международной конференции по безопасности в Москве
Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений.
Запад действует враждебно, НАТО – у границ России. Примерно так в общих чертах выглядят заявления на конференции. Борьба с так называемой российской угрозой стала идеей фикс для Вашингтона, заявил глава Службы внешней разведки. Подчеркнул: за последний год уровень конфронтации между НАТО и Россией вырос. По словам Сергея Нарышкина высылка российских дипломатов подтверждает рост напряжённости в мире. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, из-за которого это произошло, Нарышкин назвал цитата «гротескной провокацией, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США». Авиация НАТО усиливает интенсивность полётов у российских границ. Резко выросла опасность провокаций и военных инцидентов, предупредил министр обороны Сергей Шойгу. Больше десяти тысяч солдат НАТО с наступательным оружием развёрнуты в Польше и Прибалтике, добавил он. По словам Шойгу флот альянса активнее действует в Балтийском и Чёрном морях. Министр также говорил об угрозе новой гонки вооружений, стимул этого американская ПРО, полагает Шойгу. А секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что ряд стран претендует на роль прокуроров и судей мирового масштаба.
На конференции по безопасности также много говорят о терроризме. Глава ФСБ Александр Бортников не исключил возможности объединения террористических организаций Аль-Каеда* и ИГИЛ*в единую мощную структуру.
* — запрещены на территории РФ.
Комментарии84
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 04 апреля 2018 | 11:32
"Обвинение в зеркале" - родовая травма путизма.
[:|||Глава ФСБ Александр Бортников не исключил возможности объединения террористических организаций Аль-Каеда* и ИГИЛ*в единую мощную структуру.
* — запрещены на территории РФ.|||:]
???!!! так вроде бы ИГИЛ полностью разгромлен в Сирии, как в декабре Путин объявил? Его же вроде победили?? Кому с кем объединяться??
Ах, да, вспомнил: это все организует проклятый русофобский Запад )))
Только участникам этого "шабаша скрепоносцев" следует знать, что решение, основанное на неверных постулатах и на мантрах, приведет к катастрофе.
reaver 04 апреля 2018 | 12:15
tks: Так он только что опять объявил о разгроме, это уже какой по счету?
tks 04 апреля 2018 | 12:18
reaver: Говорят, что 4-й ))) лично я со счёта уже сбился
testmeter 04 апреля 2018 | 11:35
Как говаривал Песков, "Нарышкин порой гонит пургу"
kaplan911 04 апреля 2018 | 11:36
Силовики - это наше новое дворянство.
Затарились по полной вот с жиру и бесятся.
Запад закрывает перед ними двери.
tks 04 апреля 2018 | 12:16
kaplan911: Псевдо-дворянство...
molchun 04 апреля 2018 | 11:37
Международная? Огласите весь список пожалуйста.
А цель то какая сбора? Куда бежать в случае чего? Сами то воевать не будут. Стравят наш народ со всем миром, а сами смоются.
vadimp 04 апреля 2018 | 11:40
"Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений."
Это они кого пугают?
"Запад"? Дык он уже при всем при этом жил особенно не тужил, а Совок вот развалился.
Или Путина? Дык он же "с колен встает"! Только, только новыми "игрушками" обзавелся (если е врет).
putin_itogy 04 апреля 2018 | 11:49
Мир не знал в 2000 году, когда наступил Миленниум,
что незаметно для всех, состоялось пришествие Дьявола.
Который тихо и воровато ступив на Землю,
начал деловито скупать души людей.
и подготавливать человечество к утилизации.
Причина: путин.
Проблема: путин.
Диагноз: путин.
vel225 04 апреля 2018 | 11:55
А всё для увеличения финансирования......и ни коим образом не о защите отечества.
ha12raz 04 апреля 2018 | 12:03
Все террористы собрались, никого не забыли ?
yuriykyvich 04 апреля 2018 | 12:09
Мне понравилась тема одного из докладов: "Эволюция доктринальных документов США в области безопасности." Типа того что это США "первыми начали", а мы "Бедые и Пушистые" выступаем только за МИР ("Русский", как в Украине).
Правда как-то незамеченным при этом осталось, что согласно новой военной доктрине, РФ оставляет за собой право ПЕРВЫМИ применить ЯО. Во всех предыдущих применение ЯО предусматривалось только как ответная мера, что в СССР что в России, впрочем так же как и в США.
И уж конечно в своих послания к Конгрессу и Народу США, ихние президенты не демонстрирую мультики с ядерными атаками на Москву, Урал или "Воронеж".
Правда был у нас один руководитель, который с трибуны ООН ботинками стучал и обещал показать всему Миру "Кузькину Мать", к счастью не успел.