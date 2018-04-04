Резкая критика в адрес США и НАТО звучит на международной конференции по безопасности в Москве

Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений.

Запад действует враждебно, НАТО – у границ России. Примерно так в общих чертах выглядят заявления на конференции. Борьба с так называемой российской угрозой стала идеей фикс для Вашингтона, заявил глава Службы внешней разведки. Подчеркнул: за последний год уровень конфронтации между НАТО и Россией вырос. По словам Сергея Нарышкина высылка российских дипломатов подтверждает рост напряжённости в мире. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, из-за которого это произошло, Нарышкин назвал цитата «гротескной провокацией, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США». Авиация НАТО усиливает интенсивность полётов у российских границ. Резко выросла опасность провокаций и военных инцидентов, предупредил министр обороны Сергей Шойгу. Больше десяти тысяч солдат НАТО с наступательным оружием развёрнуты в Польше и Прибалтике, добавил он. По словам Шойгу флот альянса активнее действует в Балтийском и Чёрном морях. Министр также говорил об угрозе новой гонки вооружений, стимул этого американская ПРО, полагает Шойгу. А секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что ряд стран претендует на роль прокуроров и судей мирового масштаба.

На конференции по безопасности также много говорят о терроризме. Глава ФСБ Александр Бортников не исключил возможности объединения террористических организаций Аль-Каеда* и ИГИЛ*в единую мощную структуру.

* — запрещены на территории РФ.