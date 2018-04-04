Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль
Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований. Власти США обвиняют её в оказании влияния на президентские выборы в Соединённых Штатах. Как заявил глава соцсети Марк Цукерберг, это российская структура постоянно действовала обманным путём, пыталась манипулировать людьми. В США, Европе и России. «Мы больше не хотим видеть её в Фэйсбуке или где-либо ещё в мире», — сказал Цукерберг.
Комментарии5
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marineru 04 апреля 2018 | 11:01
Попёрли поварят с кухни приличного дома - будут теперь своим гражданам лапшичку на ушах развешивать..
ukov 04 апреля 2018 | 11:17
marineru:
будут теперь своим гражданам лапшичку на ушах развешивать..
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Уже развесили:
//Скандал с Facebook и Cambridge Analytica
Соцсеть оказалась в центре одного из крупнейших скандалов в своей истории, после того как выяснилось, что личная информация 50 миллионов человек попадала в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica.//(с)
niknov 04 апреля 2018 | 11:07
Это отличный удар по лживому путинскому режиму !
moncegorskyi 04 апреля 2018 | 11:28
Шарахаются как от прокаженных.
neon999 04 апреля 2018 | 11:40
До Цукерберга начинает доходить. Но большинство сервисов еще не прониклись. Например U-tube не видит, как манипулируют пригожинские тролли просмотрами и дизлайками, выводя в топ-тренды то, что им надо и убирая, что не надо.