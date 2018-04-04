Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований. Власти США обвиняют её в оказании влияния на президентские выборы в Соединённых Штатах. Как заявил глава соцсети Марк Цукерберг, это российская структура постоянно действовала обманным путём, пыталась манипулировать людьми. В США, Европе и России. «Мы больше не хотим видеть её в Фэйсбуке или где-либо ещё в мире», — сказал Цукерберг.