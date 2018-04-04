Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов
Бывший заместитель начальника Управления «Т» Главного Управления экономической безопасности МВД России Дмитрий Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов. Об этом Захарченко рассказал агентству ТАСС, отвечая на вопросы, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.
«Из всего имущества мне принадлежит 92 тысячи 800 рублей», — написал он. – «Это денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам или иным лицам», — конец цитаты.
Комментарии7
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vikwlad 04 апреля 2018 | 10:51
Если это не твоё, то зачем хранил у себя на квартире столько бабла. Или тебе за хранение приплачивали?
takao 04 апреля 2018 | 11:07
///Остальное имущество зарегистрировано///
Очень интересно.. Где "зарегистрировано"?
Реестр указан? хорошо бы ознакомиться с остальными регистрациями. хи-хи
Или он про недвижимость?
И разговор не о палетте с баксами и еврами?
svetnik55 04 апреля 2018 | 10:51
Надо же какой бессребреник при родственниках миллиардерах.
rampa 04 апреля 2018 | 10:53
теперь осталось объяснить каким способом получено принадлежащее родственникам и кто это такие "другие". И почему они хранят свои средства именно у него
galina6837 04 апреля 2018 | 11:11
Там мои 500 тысяч. На у лице был дождь. Зашла в первый попавшийся дом и попросила сохранить, чтобы не намокли.
Открываю запись. Больше чем на 500 тысяч не претендовать. Для правдоподобия.
vladimirbelarus 04 апреля 2018 | 11:23
Он выкручивается уже год, сначала говорил, что всё - его, теперь - не его. Следователи не знают, как всё поделить. Там от конфискованного уже почти ничего не осталось. Продлите следствие на год - и будет уже не за что судить.
wild82 04 апреля 2018 | 12:21
vladimirbelarus: Откуда у Вас информация, что следоватнюели что-то делят. И что уже почти ничего не осталось от конфискованного. Прошу факты или вы троль и провакатор, который пишет всякую охинею и не может подкрепить свои слова фактами и доказательствами.