Бывший заместитель начальника Управления «Т» Главного Управления экономической безопасности МВД России Дмитрий Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов. Об этом Захарченко рассказал агентству ТАСС, отвечая на вопросы, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.

«Из всего имущества мне принадлежит 92 тысячи 800 рублей», — написал он. – «Это денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам или иным лицам», — конец цитаты.