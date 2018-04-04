Губернатор Московской области Андрей Воробьёв намерен принять участие в выборах главы региона в сентябре этого года

«Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», — сказал Воробьёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомню, Воробьёв занимает должность губернатора Московской области с сентября 2013 года.