Губернатор Московской области Андрей Воробьёв намерен принять участие в выборах главы региона в сентябре этого года
«Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», — сказал Воробьёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомню, Воробьёв занимает должность губернатора Московской области с сентября 2013 года.
Комментарии8
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ajsenev 04 апреля 2018 | 10:38
Кто бы сомневался. И, если получит "добро" от главного начальника, победит с оглушительным успехом. Технологии отработаны на 100%.
nds 04 апреля 2018 | 10:48
Вроде бы проблемы со свалкой в Волоколамске начались в аккурат с приходом на должность, которая ему так нравится.
rampa 04 апреля 2018 | 10:57
мне тоже нравится работа губернатора. Имеешь очень много и ни за что не отвечаешь. Как мне устроиться на такую работу?
ha12raz 04 апреля 2018 | 11:02
Не все дерьмо вывезли из Москвы в окрестности......самое вонючее там осталось.
realtor_igor 04 апреля 2018 | 11:04
Счастье то какое!
viktorova 04 апреля 2018 | 11:06
Ещё бы жителям результаты этой работы нравились... но, думаю, это так и есть. Проголосуют за него как милые. А кто если не Воробьев? Нет воробьева — нет московской области. На луну, наверное, сразу вся МО улетит без воробьева.
mmakarov14 04 апреля 2018 | 11:22
ВОТ И БУДЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ МУСОРНОЙ ТЕМЫ.
neon999 04 апреля 2018 | 11:54
ЭМ - друзья и пиарщики жуликов и воров, жгущих и травящил людей, как крыс.