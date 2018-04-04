В Москве эвакуировали Курский вокзал
Об этом передаёт агентство ТАСС.
По данным Интерфакса, около полутора тысяч человек покинули вокзал из-за подозрительного предмета. Сейчас его обследуют кинологи с собаками.
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Об этом передаёт агентство ТАСС.
По данным Интерфакса, около полутора тысяч человек покинули вокзал из-за подозрительного предмета. Сейчас его обследуют кинологи с собаками.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии3
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proxit 04 апреля 2018 | 10:48
Штабы навального начали раскачивать страну.
vasyakirin 04 апреля 2018 | 10:52
proxit: У Си Цзиньпина конечно Навального нет...
testmeter 04 апреля 2018 | 10:55
proxit: Бери выше. Это жидобандеровская хунта, поддерживаемая гейропейскими пиндосами