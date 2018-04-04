Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Документ был внесён в феврале этого года группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
Комментарии12
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odobryam_s 04 апреля 2018 | 10:45
Ну хоть что-то толковое затеяли!
astet 04 апреля 2018 | 10:52
odobryam_s: разве яровая
когда-нибудь что-нибудь
полезное предлагала???
Будут дестяки трупы несовершеннолетних!!!
Педофилу проще убить ребёнка:
за убийство ему не будет дополнительного наказания,
а шанс избежать наказания
увеличится на порядок! :(((
odobryam_s 04 апреля 2018 | 10:55
astet: К психиатру наведайтесь!
grigol331 04 апреля 2018 | 11:07
odobryam_s: К психиатру наведайтесь!
_____
Зря вы так. Думаю, тому, кто решился на сексуальное преступление в отношении ребенка не так уж трудно дойти до конца.
kirilka1 04 апреля 2018 | 11:29
grigol331: ту да же отнести и тех, к этой статье, кто призывает к физическому насилию над детьми, всяких стерлиговых, бабуриных и прочих православнутых, тех, кто поднимает руку на детей, под тем или иным предлогом. Просто потому, что именно физическое и моральное насилие над ребенком в детстве приводит к тем или иным отклонениям в социальном поведении уже тогда, когда это ребенок становится взрослым. Вот это будет лечение болезни, а не симптомов, по настоящему.
mavreh 04 апреля 2018 | 10:45
Это получается, государство их должно пожизненно содержать??
grigol331 04 апреля 2018 | 11:01
mavreh:
Ага, и в частности Путина.
navsegda 04 апреля 2018 | 11:03
Я что-то не помню за последнее время процессов над педофилами , но судя по принимаемым законам каждый второй
alexeycapitan 04 апреля 2018 | 11:10
Вполне можно лишение свободы после 15-20 лет заключения заменить на ограничение свободы. Выделить где-нибудь в районе Индигирки им делянки и пускай кукурузу выращивают остаток лет.
vladimirbelarus 04 апреля 2018 | 11:16
Опять закон переврали. Такое принятие "закона" противоречит Конституции. Пожизненное за такие вещи давать незаконно. Можно, например, дать 20-22 года, как уже был прецедент и далее под наблюдение с браслетом на всю жизнь. https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=137170
w49 04 апреля 2018 | 11:54
Попов - педофилов, таких как "отец" Глеб Грозовский (бывший "духовник" ленинградского "Зенита") предлагаю подвергать двойному пожизненному заключению с отсечением срамного уда.
kail34 04 апреля 2018 | 12:04
-Ну на хрена их пожизненно кормить за наш счет? Нужна альтернатива,а именно или в тюрягу на 10 лет и обрисовать что их там ждет,или из жеребца делают мерина при полном его согласии и :" гуляй Вася..."