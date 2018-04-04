Группировка ИГИЛ* в Сирии разгромлена. Об этом заявляет президент России Владимир Путин
При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различны странах и регионах мира. Оценки Путина содержатся в приветствии главы государства участникам московской конференции по международной безопасности. Его зачитал секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.
ИГИЛ* — запрещенная на территории РФ.
Комментарии125
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sabotage_nik 04 апреля 2018 | 12:12
С трудом вериться !Сомнения во всем, доверия вообще нет !Последнее разочарование это макеты бумажных ракет с атомным двигателем !
ostapbey 04 апреля 2018 | 12:19
Оказывается объвлена победа над РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!! Потому что в рядах террористов "Исламского государства" русский язык стал вторым языком межнационального общения после арабского ... По его словам, оккупированные ИГИЛ территории можно сравнить с анклавом России на Донбассе – "ДНР" и "ЛНР"...
sneer1 04 апреля 2018 | 12:21
В который уже раз?