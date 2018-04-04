Группировка ИГИЛ* в Сирии разгромлена. Об этом заявляет президент России Владимир Путин

При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различны странах и регионах мира. Оценки Путина содержатся в приветствии главы государства участникам московской конференции по международной безопасности. Его зачитал секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

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