Нью-Йоркская фондовая биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии при открытии торгов акциями муз.сервиса «Спотифай»

Нью-Йоркская фондовая биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии при открытии торгов акциями музыкального сервиса «Спотифай». Шведскую компанию приветствовали флагом с красным квадратным полотнищем и белым крестом.

Впрочем, это не самая худшая новость дня для «Спотифай». По итогам первой сессии курс акций упал более чем на 10 процентов. Специалисты считают, что причиной этого стало неудачное время выхода на торги.

Биржа исправила ошибку с флагом и написала в Твиттере: «Надеемся, всем понравилась наша кратная «ода нейтралитету» в процессе определения цены». Был ещё один титт, но его удалили. Он гласил: «Ответственный за флаги с утра слишком увлёкся плейлистом в «Спотифай» и схватил не тот флаг», — конец цитаты.