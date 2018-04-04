Нью-Йоркская фондовая биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии при открытии торгов акциями муз.сервиса «Спотифай»
Нью-Йоркская фондовая биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии при открытии торгов акциями музыкального сервиса «Спотифай». Шведскую компанию приветствовали флагом с красным квадратным полотнищем и белым крестом.
Впрочем, это не самая худшая новость дня для «Спотифай». По итогам первой сессии курс акций упал более чем на 10 процентов. Специалисты считают, что причиной этого стало неудачное время выхода на торги.
Биржа исправила ошибку с флагом и написала в Твиттере: «Надеемся, всем понравилась наша кратная «ода нейтралитету» в процессе определения цены». Был ещё один титт, но его удалили. Он гласил: «Ответственный за флаги с утра слишком увлёкся плейлистом в «Спотифай» и схватил не тот флаг», — конец цитаты.
Комментарии9
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xoxlbizombi 04 апреля 2018 | 10:07
Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны. Об этом сообщает Yahoo News.
evgolius7 04 апреля 2018 | 10:12
Нью-Йоркская фондовая биржа перепутала флаги Швеции и Швейцарии при открытии торгов акциями муз.сервиса «Спотифай»
И что?
shicotus_live 04 апреля 2018 | 10:16
Отправлять в начальную школу учить географию))
vargor 04 апреля 2018 | 10:22
evgolius7: И что?
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Для вас ничего. А вот шведам как? И неудивительно, что американцы не знают географии. Не первый раз путают страны.
А одна сенаторша поверила, когда ей пранкеры сказали, что в стране Лимпопо власть захватит диктатор Айболит. И такие люди правят не только Америкой, но и лезут со своим уставом в другие страны. Хорошо им Россия устраивает от ворот-поворот в таких случаях.
nitsahon 04 апреля 2018 | 10:08
американцы - в своем духе... Швецию путают со Швейцарией... словакию - со Словенией.. etc
echo_shar 04 апреля 2018 | 10:18
Да это еще ничего!
Лишь бы не перепутали какие-нибудь страны, когда в очередной раз соберутся их демократизировать (бомбить).
pravdatut 04 апреля 2018 | 10:24
Важнейшая новость. В РФ нет новостей ??
pravdatut 04 апреля 2018 | 10:24
Важнейшая новость. В РФ нет новостей ??
vargor 04 апреля 2018 | 10:24
Пусть Познер едет в Америку и издаёт там учебники по географии и истории.