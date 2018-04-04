Венесуэла будет покупать у России автозапчасти за свою криптовалюту петро
Москва по некоторым данным была причастна к её запуску.
Страна Николаса Мадуро намерена купить у КамАЗа запчасти, покрышки, аккумуляторы для его машин. За это власти Венесуэлы заплатят не настоящими, а виртуальными деньгами. Собственной криптовалютой. Это сообщил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Хосе Вьельма Мора. Вопрос стороны обсудили на межправительственной комиссии в Каракасе. Венесуэла начала продажу национальной криптовалюты петра в феврале. Став первой страной с собственной виртуальной валютой, которая поддерживается запасами нефти. Из-за падения цен на чёрное золото Венесуэла переживает глубокий социально-экономический кризис. И по задумке властей собственная криптовалюта должна привлечь средства из-за рубежа. Американский журнал Time назвал криптовалюту петра совместным проектом российских и венесуэльских чиновников и бизнесменов. Целью создания криптовалюты якобы стало желание обеих стран подорвать действие санкций США. По словам собеседника издания, петро курировали советники из Кремля, а президент Путин лично подписал проект в прошлом году. После того как близкие к нему люди рассказали ему, что это неплохой способ обойти санкции.
Президент США Дональд Трамп 19 марта запретил американским компаниям и физическим лицам любые сделки с использованием венесуэльской криптовалюты.
Комментарии16
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evgolius7 04 апреля 2018 | 10:10
Ха...за виртуальную платят наличными...
Вот так и по карманам и рассоввывают бюджет России.
А потом простят криптоволюту друг дружке.
post_v 04 апреля 2018 | 10:11
evgolius7:
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а зачем тогда "Роснефть" и КАМаз в течение последних трех лет вывозили в Россию из Венесуэлы миллиарды наличных боливаров?
в чем здесь-то фишка?
duch_nic 04 апреля 2018 | 10:13
//Американский журнал Time назвал криптовалюту петра совместным проектом российских и венесуэльских чиновников..//
Ну раз Таймс сказал, то стало быть это стопроцентная инфа.
Западные СМИ никогда не врут!
navsegda 04 апреля 2018 | 10:23
duch_nic: какая разница кто запустил эту петру , в любом случае куйня
rsilk 04 апреля 2018 | 10:14
evgolius7: Какие запчасти, такая и криптовалюта.
nikitin43 04 апреля 2018 | 10:23
rsilk: расея уже вложила 3 млрд в венесуэлу как противника сша безвозвратных кредитов , за такой базар пахану надо яйца отрезать чтоб не отросло.
matsuvi 04 апреля 2018 | 10:11
Пусть мадурка свою виртуальную валюту в свою реальную ж.пу засунет.
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:11
Не ну это равноценный обмен. Ибо одну фекальную субстанцию меняют на другую ;)
ed10075 04 апреля 2018 | 10:14
Что-то новое в российской экономике. Реальные автозапчасти за виртуальную валюту?!
До этого было наоборот - окружение президента имело реальные деньги за виртуальные проекты. Это называлось коррупция.
budweiser23 04 апреля 2018 | 10:18
Круто!
Товарищи начальники, можно и я буду оплачивать налоги, штрафы и необходимые закупки продуктов на Даниловском рынке г. Москвы своей криптой, у меня её много!
Пожалуйста!
condor00 04 апреля 2018 | 10:20
Упал со стула. Так далеко можно пойти. Мне что ли тоже на всякий случай надо собирать обёртки от конфет, картонную упаковку, пачки от сигарет, различную тару и тп да ждать наступления момента что бы рассчитываться за покупки?
max3446 04 апреля 2018 | 10:23
идет планомерный отказ от ненавистных зеленых бумажек с изображением мертвых пендосов, а значит и крах этого кровавого мордора не за грами
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:23
Советую всем запутлеровцам ввести свою криптовалюту - ватус. И рассчитываться этими ватусами за ЖКХ , оплачивать продукты питания и налоги ;) Или с терпилоидов их хозяева требуют реальных денег, а не рисованных ?
oleg__ 04 апреля 2018 | 10:23
Предлагаю полученной "валютой" платить депутатам!
omantic 04 апреля 2018 | 10:24
А вот интересно, КАМАЗ своим работникам зарплату тоже венесуэльской криптовалютой заплатит ?!
boda 04 апреля 2018 | 10:25
После такого заголовка "Венесуэла будет покупать у России автозапчасти за свою криптовалюту петро", чет вспомнился бессмертный шедефр "Свадьба в Малиновке":
Попандополо: "Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!"