Венесуэла будет покупать у России автозапчасти за свою криптовалюту петро

Москва по некоторым данным была причастна к её запуску.

Страна Николаса Мадуро намерена купить у КамАЗа запчасти, покрышки, аккумуляторы для его машин. За это власти Венесуэлы заплатят не настоящими, а виртуальными деньгами. Собственной криптовалютой. Это сообщил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Хосе Вьельма Мора. Вопрос стороны обсудили на межправительственной комиссии в Каракасе. Венесуэла начала продажу национальной криптовалюты петра в феврале. Став первой страной с собственной виртуальной валютой, которая поддерживается запасами нефти. Из-за падения цен на чёрное золото Венесуэла переживает глубокий социально-экономический кризис. И по задумке властей собственная криптовалюта должна привлечь средства из-за рубежа. Американский журнал Time назвал криптовалюту петра совместным проектом российских и венесуэльских чиновников и бизнесменов. Целью создания криптовалюты якобы стало желание обеих стран подорвать действие санкций США. По словам собеседника издания, петро курировали советники из Кремля, а президент Путин лично подписал проект в прошлом году. После того как близкие к нему люди рассказали ему, что это неплохой способ обойти санкции.

Президент США Дональд Трамп 19 марта запретил американским компаниям и физическим лицам любые сделки с использованием венесуэльской криптовалюты.