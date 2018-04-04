Роскомнадзор обещает подать сегодня заявление на мессенджер «Телеграмм», если тот не передаст ключи для дешифровки сообщений. Технически очень тяжело заблокировать мобильное приложение, — говорил ранее агентству ТАСС ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Поскольку Telegram является приложением, а не сайтом, достаточно проблематично понять, что, собственно говоря, Роскомнадзор собирается вносить в реестры. Практики блокировки и попыток блокировки самих приложений мобильных у нас пока до сих пор не было. И как тут и с технической точки зрения к этому подойти, и с законодательной, мне лично не очень понятно. Иранские власти пытались заблокировать Telegram, но они смогли повлиять на его работу, но не заблокировать. Возможно, что будут определенные перебои в работе, но я не думаю, что удастся заблокировать работу полностью».

Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял, что передать ключи дешифровки не может, и конфиденциальность пользователей, — один из приоритетов компании.