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10:02, 04 апреля 2018

Роскомнадзор обещает подать сегодня заявление на мессенджер «Телеграмм»

Роскомнадзор обещает подать сегодня заявление на мессенджер «Телеграмм», если тот не передаст ключи для дешифровки сообщений. Технически очень тяжело заблокировать мобильное приложение, — говорил ранее агентству ТАСС ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
«Поскольку Telegram является приложением, а не сайтом, достаточно проблематично понять, что, собственно говоря, Роскомнадзор собирается вносить в реестры. Практики блокировки и попыток блокировки самих приложений мобильных у нас пока до сих пор не было. И как тут и с технической точки зрения к этому подойти, и с законодательной, мне лично не очень понятно. Иранские власти пытались заблокировать Telegram, но они смогли повлиять на его работу, но не заблокировать. Возможно, что будут определенные перебои в работе, но я не думаю, что удастся заблокировать работу полностью».
Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял, что передать ключи дешифровки не может, и конфиденциальность пользователей, — один из приоритетов компании.

Комментарии

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theklimoff 04 апреля 2018 | 10:11

Посмотрим как Роскомнадзор продемонстрирует всему миру технологическую беспомощностью энергетической сверхдержавы.

podwodnik 04 апреля 2018 | 10:15

Подать заявление? Кому? Обычно "Роскомнадзор" сам принимает заявления и блокирует не спрашивая владельцев ресурсов. Видимо тупо "топором по кабелю" в данном случае не получается - и страшно и сложно (много кабелей) :).

navsegda 04 апреля 2018 | 10:20

Собака с милицией обещала прийти ....

cockeyed 04 апреля 2018 | 10:24

Ещё рашают! Пора этот говносборник закрыть вместе со спермосборниками фуфлобуком и сраным свитером! Мы таким говном не пользуемся и пользоваться не будем!!!!!

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