Роскомнадзор обещает подать сегодня заявление на мессенджер «Телеграмм»
Роскомнадзор обещает подать сегодня заявление на мессенджер «Телеграмм», если тот не передаст ключи для дешифровки сообщений. Технически очень тяжело заблокировать мобильное приложение, — говорил ранее агентству ТАСС ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
«Поскольку Telegram является приложением, а не сайтом, достаточно проблематично понять, что, собственно говоря, Роскомнадзор собирается вносить в реестры. Практики блокировки и попыток блокировки самих приложений мобильных у нас пока до сих пор не было. И как тут и с технической точки зрения к этому подойти, и с законодательной, мне лично не очень понятно. Иранские власти пытались заблокировать Telegram, но они смогли повлиять на его работу, но не заблокировать. Возможно, что будут определенные перебои в работе, но я не думаю, что удастся заблокировать работу полностью».
Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял, что передать ключи дешифровки не может, и конфиденциальность пользователей, — один из приоритетов компании.
Комментарии4
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theklimoff 04 апреля 2018 | 10:11
Посмотрим как Роскомнадзор продемонстрирует всему миру технологическую беспомощностью энергетической сверхдержавы.
podwodnik 04 апреля 2018 | 10:15
Подать заявление? Кому? Обычно "Роскомнадзор" сам принимает заявления и блокирует не спрашивая владельцев ресурсов. Видимо тупо "топором по кабелю" в данном случае не получается - и страшно и сложно (много кабелей) :).
navsegda 04 апреля 2018 | 10:20
Собака с милицией обещала прийти ....
cockeyed 04 апреля 2018 | 10:24
Ещё рашают! Пора этот говносборник закрыть вместе со спермосборниками фуфлобуком и сраным свитером! Мы таким говном не пользуемся и пользоваться не будем!!!!!