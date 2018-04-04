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10:01, 04 апреля 2018

Противоречивая информация приходит из Кемерово об обысках в доме руководителя местного управления МЧС

По одним данным, следственные действия уже проводятся, сам чиновник эту информацию опровергает.
К генерал-майору внутренней службы Александру Мамонтову пришли в связи с расследованием пожара в торговом центре «Зимняя вишня», говорят источники агентств. Причем, по словам собеседника «Интерфакса», силовики пришли в один дом начальника кемеровского управления МЧС, а телеграмм-канал Mash пишет о следственных действиях в нескольких. Их, если точно у Мамонтова, два. И еще шесть квартир в городе. Все это, как утверждает сам генерал, досталось ему в наследство от отца-бизнесмена. Впрочем, в интервью ТАССу Мамонтов какие-либо следственные действия у себя отрицает. По словам источника агентства, сам начальник главка МЧС сейчас находится на своем рабочем месте. Тем временем на кемеровских сайтах появились фотографии Мамонтова, который стоит у дома, похожего на его собственный, а путь ему преграждает человек в одежде, которую обычно носят представители силовых структур, и с балаклавой на голове. Еще один снимок, как утверждается, одной из комнат в доме. Виден угол комнаты со множеством икон, каминными часами и большим портретом Мамонтова.

Уже на следующий день после трагедии в торговом центре журналисты обращали внимание, что в официальной декларации Мамонтов указывал дорогой внедорожник Land Cruiser при годовой зарплате почти в 2,5 раза ниже стоимости иномарки.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 10:11

А чего тут "противоречивого?"
Во-первых, делиться нужно.
А, во-вторых, он же не извинился перед Владимиром Владимировичем за причинённые тому городом Кемерово неудобства.
Ну вот.
А так, было бы всё, как у Тулеева.

patrik05 04 апреля 2018 | 10:22

Противоречивая информация приходит из Кемерово об обысках в доме руководителя местного управления МЧС...

Для блестящих журналистов-расследователей "Эхо Москвы", раз плюнуть раскусить эту загадку. Сейчас они просмотрят Фейсбук, Ютубе, Твиттер... и разгадают этот ребус.

mavreh 04 апреля 2018 | 10:11

А что ищут-то? Спички, что ли?

lion64___3 04 апреля 2018 | 10:12

"Непосильным трудом" всё нажито было.

budweiser23 04 апреля 2018 | 10:12

Ему не хочется в это верить...по опыту высшего руководства страны, если закрыть глаза и подождать, все проблемы пройдут сами по себе! Просто надо держаться!

mikr 04 апреля 2018 | 10:14

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину сильно упадет.

nds 04 апреля 2018 | 10:15

Там, думаю, кого из ответственного начальства ни ковырни, у каждого на миллионы недвижимости. Где-то недавно услышала реплику одного из комментаторов в эфире (Эхо в СПб?): в условиях системной коррупции ТРК очень удобны, потому что не надо мотаться по точкам и собирать дань. Приезжаешь с мешком и берешь ее, просто пройдя по этажам и галереям.

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