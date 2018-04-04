Противоречивая информация приходит из Кемерово об обысках в доме руководителя местного управления МЧС...

По одним данным, следственные действия уже проводятся, сам чиновник эту информацию опровергает.

К генерал-майору внутренней службы Александру Мамонтову пришли в связи с расследованием пожара в торговом центре «Зимняя вишня», говорят источники агентств. Причем, по словам собеседника «Интерфакса», силовики пришли в один дом начальника кемеровского управления МЧС, а телеграмм-канал Mash пишет о следственных действиях в нескольких. Их, если точно у Мамонтова, два. И еще шесть квартир в городе. Все это, как утверждает сам генерал, досталось ему в наследство от отца-бизнесмена. Впрочем, в интервью ТАССу Мамонтов какие-либо следственные действия у себя отрицает. По словам источника агентства, сам начальник главка МЧС сейчас находится на своем рабочем месте. Тем временем на кемеровских сайтах появились фотографии Мамонтова, который стоит у дома, похожего на его собственный, а путь ему преграждает человек в одежде, которую обычно носят представители силовых структур, и с балаклавой на голове. Еще один снимок, как утверждается, одной из комнат в доме. Виден угол комнаты со множеством икон, каминными часами и большим портретом Мамонтова.

Уже на следующий день после трагедии в торговом центре журналисты обращали внимание, что в официальной декларации Мамонтов указывал дорогой внедорожник Land Cruiser при годовой зарплате почти в 2,5 раза ниже стоимости иномарки.