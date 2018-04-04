Премьерная серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» за первые сутки с момента публикации набрала более 13,5 млн
Премьерная серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» за первые сутки с момента публикации набрала более 13,5 миллионов просмотров в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Всего «Союзмультфильм» планирует в ближайшие 2 года выпустить 30 серий. В новых эпизодах пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачёв, почтальона Печкина актёр Иван Охлобыстин, маму Дяди Фёдора актриса Юлия Меньшова. Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова Антона.
Комментарии6
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noxepy666 04 апреля 2018 | 09:40
В общем то, и первые серии были просто пропитаны безнадёгой, а это... Просто глядя на джипеги, становится омерзительно.
alex1890 04 апреля 2018 | 09:52
noxepy666: А я пока еще не определился с оценкой. Ожидал худшего, но местами мне понравилось. Из плюсов могу отметить следующее: герои достаточно органично перенесены в новое время, соблюден (по крайней мере пока) дух прежнего мультика, вначале было несколько милых моментов. Правда, к концу 1-й серии события стали развиваться хаотично. Это настораживает. Не уверен, что авторы смогут создавать продукт на качественном уровне в течение многих серий.
rinaelf 04 апреля 2018 | 09:40
А музыку к мультику написал эмигрант-экстремист Фёдор Чистяков. Тридцать три иронии: Дядя Фёдор он и ему, увы, не вернуться в наше "Простоквашино".
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 09:44
Унылое го+но...
forfor 04 апреля 2018 | 10:06
Очень убого. Дальше смотреть не собираемся.
konogen 04 апреля 2018 | 10:22
Я тож влился в ряды дятлов, которые повелись на просмотр этого... в общем вам понятно. Мульт - отражение качества нашего времени. Посвящаем О. Табакову - Шариков по голосу похож на Печкина. Печкин по голосу похож не на дебила, а на полного дебила (кем и является Охлобыстин). Всё остальное - прорисовка, узнаваемость, оригинальность отсутствует напрочь. Но главное - у автора не спросясь поганить такое творчество!... И при этом пытаются блокировать ресурсы, где можно бесплатно посмотреть и послушать медиа всего мира (потому как нарушение авторских прав!) Лицемерие, пофигизм, и мерзость на государственном уровне!