Премьерная серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» за первые сутки с момента публикации набрала более 13,5 млн

Премьерная серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» за первые сутки с момента публикации набрала более 13,5 миллионов просмотров в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Всего «Союзмультфильм» планирует в ближайшие 2 года выпустить 30 серий. В новых эпизодах пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачёв, почтальона Печкина актёр Иван Охлобыстин, маму Дяди Фёдора актриса Юлия Меньшова. Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова Антона.