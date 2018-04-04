В Соединённых Штатах вынесен первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Алекс ван дер Цван приговорён к 30 дням тюрьмы и штрафам на общую сумму в 20 тысяч долларов Он признан виновным в даче ложных показаний агентам ФБР во время расследования предполагаемого вмешательств в выборы в США.

В СМИ утверждалось, что Алекс ван дер Цван – зять российского бизнесмена Германа Хана.