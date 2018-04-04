В Соединённых Штатах вынесен первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера
Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Алекс ван дер Цван приговорён к 30 дням тюрьмы и штрафам на общую сумму в 20 тысяч долларов Он признан виновным в даче ложных показаний агентам ФБР во время расследования предполагаемого вмешательств в выборы в США.
В СМИ утверждалось, что Алекс ван дер Цван – зять российского бизнесмена Германа Хана.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kara 04 апреля 2018 | 09:35
а слово Россия там есть? или опять мимо,ведь Украина это не Россия и тем более не Европа
duch_nic 04 апреля 2018 | 10:00
//Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Алекс ван дер Цван приговорён к 30 дням тюрьмы и штрафам на общую сумму в 20 тысяч долларов //
ФБР, после длительного расследования и поиска русских хакеров, издало громкий пук.
otets_zvezdonyi_ 04 апреля 2018 | 10:02
duch_nic: приблизительно как ты сейчас?
evgolius7 04 апреля 2018 | 10:07
В СМИ утверждалось, что Алекс ван дер Цван – зять российского бизнесмена Германа Хана.
Нифига себе какие у нас патриоты....
xoxlbizombi 04 апреля 2018 | 10:09
Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны. Об этом сообщает Yahoo News.
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:16
xoxlbizombi: Т.е. поступают ,как клиент с российскими шлюхами : "Можно всех посмотреть!" Это при том,что инфа может еще и не подтвердиться.
duch_nic 04 апреля 2018 | 10:10
otets_zvezdonyi_: Да, по результату, примерно так же.
Только мне то пох, как с гуся вода, а вот ФБР тамошние журналюги и налогоплательщики холку намылят.
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:13
duch_nic: Ватный дурачок который не видит картины в целом.
Приговор такой потому что роль Ван дер Зваана в Спруте была второстепенной и он очень добросовестно сотрудничал со следствием Мюллера. Но Мюллер послал всем четкий месседж - врать Мюллеру будет очень нехорошей идеей! (и заметьте, что Алекс даже не гражданин США). Это раз.
Но второе (и главное) - это то, ЧТО Ван дер Зваан рассказал Мюллеру в рамках сделки со следствием на Манафорта, Трампа и русский Спрут в США.
olegleon 04 апреля 2018 | 09:41
Мюллер упорно ищет связь с Россией, но пока только зятя гражданина России удалось за год найти.
а неплохая зарплата спецпрокурору идёт.
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:19
olegleon: Не истери, про боинг точно так же было.А в итоге первое дело в отношении российских террористов - выиграно.
Ведь в странах где ,в отличии от рашки-говняшки(цитата) - верховенство права не могут просто так взять и назначить виновных.
Но я тебя успокою :
Ван дер Зваан рассказал Мюллеру в рамках сделки со следствием на Манафорта, Трампа и русский Спрут в США. ;) Так что затаривайся вазилином - понадобиться ;)
kochetkovv9 04 апреля 2018 | 10:18
Ну американцы. Ну тупые. Закрывать конюшню после того, как из нее украли всех лошадей. Всё, уважаемые американцы. Главное дело сделано. Трамп президент. И сейчас хоть всех граждан США ни за что пересажай, ничего не изменишь. Если вы начали сажать, а Трампа не сняли, это значит всё, Бобик сдох. Начали сажать стрелочников, как у нас. Надеюсь, что хотя бы половина земного шара после этих пертурбаций останется жива. Или четверть.
О. Георгий Сатаров. Ему лет десять назад говорили о том, что будет. А он все умных людей высмеивал: алармисты вы, дескать. Алармисты. Да как здорово. Одним плевком мог измазать всю рожу. Вот кого надо обвинять в том, что сейчас происходит. Все мёртвые на Вас висят, Георгий Александрович. А те, кто правы, они люди скромные, стеснительные. Ну это уже все от вас зависит. Хотите победить того, кто прав, побеждайте, это не трудно. Но потом замучаетесь трупы считать.