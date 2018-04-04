Z Архив новостей новости
5 11 6 1961
09:32, 04 апреля 2018

В Соединённых Штатах вынесен первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Алекс ван дер Цван приговорён к 30 дням тюрьмы и штрафам на общую сумму в 20 тысяч долларов Он признан виновным в даче ложных показаний агентам ФБР во время расследования предполагаемого вмешательств в выборы в США.
В СМИ утверждалось, что Алекс ван дер Цван – зять российского бизнесмена Германа Хана.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kara 04 апреля 2018 | 09:35

а слово Россия там есть? или опять мимо,ведь Украина это не Россия и тем более не Европа

duch_nic 04 апреля 2018 | 10:00

//Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Алекс ван дер Цван приговорён к 30 дням тюрьмы и штрафам на общую сумму в 20 тысяч долларов //
ФБР, после длительного расследования и поиска русских хакеров, издало громкий пук.

otets_zvezdonyi_ 04 апреля 2018 | 10:02

duch_nic: приблизительно как ты сейчас?

evgolius7 04 апреля 2018 | 10:07

В СМИ утверждалось, что Алекс ван дер Цван – зять российского бизнесмена Германа Хана.

Нифига себе какие у нас патриоты....

xoxlbizombi 04 апреля 2018 | 10:09

Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны. Об этом сообщает Yahoo News.

dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:16

xoxlbizombi: Т.е. поступают ,как клиент с российскими шлюхами : "Можно всех посмотреть!" Это при том,что инфа может еще и не подтвердиться.

duch_nic 04 апреля 2018 | 10:10

otets_zvezdonyi_: Да, по результату, примерно так же.
Только мне то пох, как с гуся вода, а вот ФБР тамошние журналюги и налогоплательщики холку намылят.

dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:13

duch_nic: Ватный дурачок который не видит картины в целом.
Приговор такой потому что роль Ван дер Зваана в Спруте была второстепенной и он очень добросовестно сотрудничал со следствием Мюллера. Но Мюллер послал всем четкий месседж - врать Мюллеру будет очень нехорошей идеей! (и заметьте, что Алекс даже не гражданин США). Это раз.
Но второе (и главное) - это то, ЧТО Ван дер Зваан рассказал Мюллеру в рамках сделки со следствием на Манафорта, Трампа и русский Спрут в США.

olegleon 04 апреля 2018 | 09:41

Мюллер упорно ищет связь с Россией, но пока только зятя гражданина России удалось за год найти.
а неплохая зарплата спецпрокурору идёт.

dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 10:19

olegleon: Не истери, про боинг точно так же было.А в итоге первое дело в отношении российских террористов - выиграно.
Ведь в странах где ,в отличии от рашки-говняшки(цитата) - верховенство права не могут просто так взять и назначить виновных.
Но я тебя успокою :
Ван дер Зваан рассказал Мюллеру в рамках сделки со следствием на Манафорта, Трампа и русский Спрут в США. ;) Так что затаривайся вазилином - понадобиться ;)

kochetkovv9 04 апреля 2018 | 10:18

Ну американцы. Ну тупые. Закрывать конюшню после того, как из нее украли всех лошадей. Всё, уважаемые американцы. Главное дело сделано. Трамп президент. И сейчас хоть всех граждан США ни за что пересажай, ничего не изменишь. Если вы начали сажать, а Трампа не сняли, это значит всё, Бобик сдох. Начали сажать стрелочников, как у нас. Надеюсь, что хотя бы половина земного шара после этих пертурбаций останется жива. Или четверть.
О. Георгий Сатаров. Ему лет десять назад говорили о том, что будет. А он все умных людей высмеивал: алармисты вы, дескать. Алармисты. Да как здорово. Одним плевком мог измазать всю рожу. Вот кого надо обвинять в том, что сейчас происходит. Все мёртвые на Вас висят, Георгий Александрович. А те, кто правы, они люди скромные, стеснительные. Ну это уже все от вас зависит. Хотите победить того, кто прав, побеждайте, это не трудно. Но потом замучаетесь трупы считать.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 394 6 6527 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7656 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 284 6 5328 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7672 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 222 6 21389 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16881 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 202 6 13880 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Когда во главе угла эта корысть, будут новые трагедии. Эти чиновники из нашего же народа вышли. Поэтому чего удивляться, что они живут по тем же критериям…

5 119 6 17853 28.03
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 215 6 15698 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6705 30.03
Блоги

Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль…

5 70 6 9769 28.03
Kобщество, акции, фото, франция, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25215 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8842 29.03
Блоги

Евгений Гришковец драматург, режиссер

Утешения быть не может Очень хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довёл страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться!!!!!..

5 214 6 67362 28.03
Kкемерово, политика, власть, общество, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я нигде не видел никаких организационных подвозов, автобусов, делегаций, военных, школьников, студентов. Люди идут по одному. Это то, о чем я говорил: москвичи каждый за себя решает, куда идти и идти ли ему…

5 58 6 39212 28.03
#слушать 08:55 8читать $скачать 2.0 МБ
Блоги

Сергей Лойко журналист, писатель

По мёртвым мостовым В отличии от струхнувшего губернатора, Президент Путин приехал на площадь и пообщался с митингующими. Это если верить репортажу телеканала Россия-24...

5 72 6 47153 28.03
Kпутин, кемерово, тулеев, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

Противоречивая информация об обысках у главы Управления МЧС по Кемеровской области Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что в одном из домов, принадлежащих главе Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова идёт обыск

5 8 6 9093
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 134 6 224307 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 19752 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 130 6 649420 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 203365 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6851878
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3387110

Сегодня в эфире