Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обещает решить проблему мусорных полигонов в будущем году
По его словам, уже через год таких свалок, которые причиняют беспокойство людям, как полигон Ядрово, не будет. Будут только мусороперерабатывающие комплексы, сказал Воробь1ёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Комментарии12
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gregor 04 апреля 2018 | 09:38
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обещает решить проблему мусорных полигонов в будущем году
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Ещё годик дайте по жульничать и уйду в Совет Федерации, Сенатором .
hysteria 04 апреля 2018 | 09:40
Вот годик и пускай какая нибудь многодетная семья из Ядрова поживут в доме губернатора на Рублевке.
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:44
gregor: сначала , чтобы сбить волну протестов 'кормили завтраками' , потом перешли после дождика в четверг, закончится, как всегда - когда рак на горе свистнет! Но самое тоскливое , молчаливое и забитое стадо понуро опустив головы разбредётся по хлевам!
evgolius7 04 апреля 2018 | 09:49
"Воробьев после встречи с жителями Волоколамска на стихийном митинге усилил личную охрану и охрану административных зданий за счет бюджета."
Так Воробьев решил за 200 млн. руб. проблему свалки.
Это логичный шаг.
Мусороперерабатывающий комплекс стоит миллиард рублей, а охрана себя и здания на половину меньше.
И плевать ему на холопов.
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 09:53
Ну да, кто из холопов как мухи выздоровеет, кого из бунтовщиков посадят, а если что- по Семенову, "Вместо этой твари назначат следующую и усилят охрану".
tottakai 04 апреля 2018 | 10:17
igorrrpadlowitchs: полностью с Вами согласен!!!
olegleon 04 апреля 2018 | 09:53
gregor: да был он уже сенатором в 2002-2003 годах. теперь только в премьеры или президенты
nikitin43 04 апреля 2018 | 10:06
olegleon: правильно и за год будучи депутатом увеличил свой доход в 11 раз , какой крутой путриот.
post_v 04 апреля 2018 | 10:14
gregor:
...Воробьёв обещает решить проблему мусорных полигонов в будущем году
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губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона предлагают внести изменения в законодательство РФ, отказавшись от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением.
Соответствующее письмо направлено в Министерство культуры РФ
Это связано с грядущим выделением земель под новые свалки?
olegleon 04 апреля 2018 | 09:39
и почему же он не сделал такие комплексы раньше? ждал пока люди выйдут на митинги, т.е. специально "нож в спину" Путину втыкал?
raffal 04 апреля 2018 | 09:53
Специалисты в этой отрасли из Голландии, на которых сейчас просто молятся жители околопомоечных мест и администрация Подмосковья, утверждают, что только для дегазации помоек уйдёт не менее пятнадцати лет. А строительство мусоросжигающих заводов по стоимости соразмеримо со стоимостью космодрома, олимпиады и чемпионата по футболу.
Выводы:
1.С такой запущенной ситуацией за год не справится даже намного более технологически продвинутая страна, с намного бОльшими ресурсами, в том числе и финансовыми.
2. Губернатор лжёт
mmakarov14 04 апреля 2018 | 09:53
ХАХАХА сволочь лживая