Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов
Бывший заместитель начальника Управления «Т» Главного Управления экономической безопасности МВД России Дмитрий Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов. Об этом Захарченко рассказал агентству ТАСС, отвечая на вопросы, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.
«Из всего имущества мне принадлежит 92 тысячи 800 рублей», — написал он. – «Это денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам или иным лицам», — конец цитаты.
Комментарии21
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sborisych 04 апреля 2018 | 09:35
Шапито..
evgolius7 04 апреля 2018 | 09:51
Старый анекдот.
Следователь прокуратуры докладывает президенту:
— Васильева показала на Сердюкова, Сердюков на Чубайса, Чубайс на Суркова, Сурков на Медведева, Медведев на...
— Достаточно, — прерывает Владимир Владимирович. — И так уже вполне очевидно, что никто ни в чём не виноват...
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:53
sborisych: это чисто ментовский метод: подбросить 9 лярдов, а потом пришить дело!
sborisych 04 апреля 2018 | 10:00
igorrrpadlowitchs:
Вы ва-аще представляете, что такое "9 лярдов" наличными?
В современных купюрах, миллиард рублей весит:
-купюрами по десять рублей 10 ք (0,94 грамм) - 94 тонны
- по пятьдесят рублей 50 ք (0,97 грамм) - 19 тонн;
- по сто рублей 100 ք (0,93 грамм) - 9,3 тонны;
- по пятьсот рублей 500 ք (0,97 грамм) - 1,94 тонны;
- по тысяче рублей 1000 ք (1,04 грамм) - 1,04 тонны;
- по пять тысяч рублей 5000 ք (1,02 грамм) - 204 кг.
===
Умножайте..
evgolius7 04 апреля 2018 | 10:04
sborisych: -купюрами по десять рублей 10 ք (0,94 грамм) - 94 тонны
А если монетами?
sborisych 04 апреля 2018 | 10:18
evgolius7:
Уважаемый, непросто найти подобную сумму наличными, пусть и для "оперативного мероприятия", в любой валюте- и ни в банковских упаковках, ни в мешках и связках...
P.S. Мне тоже не'за что "любить" полментовку, но ваши построения- как мне представляется, и как бы помягШе- чистА умозрительны..
olegleon 04 апреля 2018 | 09:37
"Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец! "
uhovostro 04 апреля 2018 | 09:41
olegleon: Положь птычку!...
olegleon 04 апреля 2018 | 09:48
uhovostro: "Твой дом тюрьма"
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:51
olegleon: надо было жениться на сироте!
hysteria 04 апреля 2018 | 09:37
Железобеттонннно!
Отмазался,
Свободен.
uhovostro 04 апреля 2018 | 09:39
hysteria: Причём всё это говорится на полном серьёзе...
dilevski1973 04 апреля 2018 | 09:38
А работник он хороший. Вы не знаете,ну и не говорите.
odobryam_s 04 апреля 2018 | 09:38
И ведь выкрутится, поганец! Скорее всего выкрутится!
budweiser23 04 апреля 2018 | 09:41
Свободу и депутатский мандат Дмитрию Захарченко!
Захарченко ничем не хуже Тулеева, но крепче здоровьем, моложе и беднее, так как у Гумировича денег "замыкано" гораздо больше 9 млрд...
budweiser23 04 апреля 2018 | 09:46
budweiser23: Откуда это у тебя? – удивился Саня. – Ты что, волшебник, ты умеешь наколдовать вкусняшки? – Не, я просто запасливый, – пояснил Егор и, потянувшись к нему, шепнул на ухо: – Это я вчера заныкал ...
vladimir1_57 04 апреля 2018 | 09:42
— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?
— Сто рублей ...
(c)
bobiksdoh 04 апреля 2018 | 09:45
Может надо скинуться и помочь человеку?
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 09:46
Поставил честную зарплату на "красное" в честном онлайн-казино. Честно выиграл. Декларацию тогда не подал, потому что срок еще не подошел, а теперь следователь не пускает, но расходы по доставке наличности могу подтвердить чеком грузоперевозчика.
tadolg 04 апреля 2018 | 09:47
Даже если это просто комиссия за "покараулить", то ну уж не 100 тысяч
atl 04 апреля 2018 | 10:24
Брателло со звездочками общак держал ?