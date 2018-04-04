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09:31, 04 апреля 2018

Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов

Бывший заместитель начальника Управления «Т» Главного Управления экономической безопасности МВД России Дмитрий Захарченко утверждает, что ему принадлежат чуть менее 100 тысяч рублей из изъятых у него девяти миллиардов. Об этом Захарченко рассказал агентству ТАСС, отвечая на вопросы, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.
«Из всего имущества мне принадлежит 92 тысячи 800 рублей», — написал он. – «Это денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам или иным лицам», — конец цитаты.

Комментарии

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sborisych 04 апреля 2018 | 09:35

Шапито..

evgolius7 04 апреля 2018 | 09:51

Старый анекдот.
Следователь прокуратуры докладывает президенту:
— Васильева показала на Сердюкова, Сердюков на Чубайса, Чубайс на Суркова, Сурков на Медведева, Медведев на...
— Достаточно, — прерывает Владимир Владимирович. — И так уже вполне очевидно, что никто ни в чём не виноват...

igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:53

sborisych: это чисто ментовский метод: подбросить 9 лярдов, а потом пришить дело!

sborisych 04 апреля 2018 | 10:00

igorrrpadlowitchs:
Вы ва-аще представляете, что такое "9 лярдов" наличными?
В современных купюрах, миллиард рублей весит:
-купюрами по десять рублей 10 ք (0,94 грамм) - 94 тонны
- по пятьдесят рублей 50 ք (0,97 грамм) - 19 тонн;
- по сто рублей 100 ք (0,93 грамм) - 9,3 тонны;
- по пятьсот рублей 500 ք (0,97 грамм) - 1,94 тонны;
- по тысяче рублей 1000 ք (1,04 грамм) - 1,04 тонны;
- по пять тысяч рублей 5000 ք (1,02 грамм) - 204 кг.
===
Умножайте..

evgolius7 04 апреля 2018 | 10:04

sborisych: -купюрами по десять рублей 10 ք (0,94 грамм) - 94 тонны
А если монетами?

sborisych 04 апреля 2018 | 10:18

evgolius7:
Уважаемый, непросто найти подобную сумму наличными, пусть и для "оперативного мероприятия", в любой валюте- и ни в банковских упаковках, ни в мешках и связках...
P.S. Мне тоже не'за что "любить" полментовку, но ваши построения- как мне представляется, и как бы помягШе- чистА умозрительны..

olegleon 04 апреля 2018 | 09:37

"Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец! "

uhovostro 04 апреля 2018 | 09:41

olegleon: Положь птычку!...

olegleon 04 апреля 2018 | 09:48

uhovostro: "Твой дом тюрьма"

igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:51

olegleon: надо было жениться на сироте!

hysteria 04 апреля 2018 | 09:37

Железобеттонннно!
Отмазался,
Свободен.

uhovostro 04 апреля 2018 | 09:39

hysteria: Причём всё это говорится на полном серьёзе...

dilevski1973 04 апреля 2018 | 09:38

А работник он хороший. Вы не знаете,ну и не говорите.

odobryam_s 04 апреля 2018 | 09:38

И ведь выкрутится, поганец! Скорее всего выкрутится!

budweiser23 04 апреля 2018 | 09:41

Свободу и депутатский мандат Дмитрию Захарченко!
Захарченко ничем не хуже Тулеева, но крепче здоровьем, моложе и беднее, так как у Гумировича денег "замыкано" гораздо больше 9 млрд...

budweiser23 04 апреля 2018 | 09:46

budweiser23: Откуда это у тебя? – удивился Саня. – Ты что, волшебник, ты умеешь наколдовать вкусняшки? – Не, я просто запасливый, – пояснил Егор и, потянувшись к нему, шепнул на ухо: – Это я вчера заныкал ...

vladimir1_57 04 апреля 2018 | 09:42

— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?
— Сто рублей ...
(c)

bobiksdoh 04 апреля 2018 | 09:45

Может надо скинуться и помочь человеку?

platonnekafrin 04 апреля 2018 | 09:46

Поставил честную зарплату на "красное" в честном онлайн-казино. Честно выиграл. Декларацию тогда не подал, потому что срок еще не подошел, а теперь следователь не пускает, но расходы по доставке наличности могу подтвердить чеком грузоперевозчика.

tadolg 04 апреля 2018 | 09:47

Даже если это просто комиссия за "покараулить", то ну уж не 100 тысяч

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

atl 04 апреля 2018 | 10:24

Брателло со звездочками общак держал ?

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