Глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов говорит, что у него не проводится обысков

Об этом сообщает агентство ТАСС, чей корреспондент коротко пообщался с мамонтовым. Ранее о проведении обыска в одном из домов Мамонтова сообщило агентство Интерфакс. Ссылаясь на свой источник. Впрочем, в интернете на местных сайтах уже появились фотографии, которые, якобы, получены во время следственных действий.

Ранее сообщалось о выемке документов в Управлении МЧС по Кемеровской области по делу о пожаре в «Зимней вишне».