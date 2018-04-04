Глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов говорит, что у него не проводится обысков
Об этом сообщает агентство ТАСС, чей корреспондент коротко пообщался с мамонтовым. Ранее о проведении обыска в одном из домов Мамонтова сообщило агентство Интерфакс. Ссылаясь на свой источник. Впрочем, в интернете на местных сайтах уже появились фотографии, которые, якобы, получены во время следственных действий.
Ранее сообщалось о выемке документов в Управлении МЧС по Кемеровской области по делу о пожаре в «Зимней вишне».
Комментарии1
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noxepy666 04 апреля 2018 | 09:45
И вообще, говорит, какой пожар, вы об чём?