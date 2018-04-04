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09:05, 04 апреля 2018

Рабочая группа Госдумы 4 апреля обсудит перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ

Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, — об этом заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный.

Привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарной и иных видов безопасности, но также и в области государственного управления, строительства, а также в области уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах. Я надеюсь, что работа комиссии, которая при комитете безопасности и противодействию коррупции, она закончит свою работу в весеннюю сессию, и уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации

Впервые депутаты от «Единой России» озвучили эту инициативу на прошлой неделе после пожара в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека. Детские игровые зоны в этом торговом центре располагались на четвертом этаже.

Комментарии

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russky77 04 апреля 2018 | 09:15

Надо вообще кино запретить! Нельзя показывать неокрепшим россиянам западный образ жизни. А на фильмы михалкова всё равно никто не ходит. Телевизор наше всё! Надо бесплатные телеки выдавать, с фиксированной настройкой на три-четыре "патриотических" канала

vasyakirin 04 апреля 2018 | 09:17

russky77: это что бы при возгорании батутного комплекса уже ни кто выбраться через огонь не смог?

evgolius7 04 апреля 2018 | 09:26

После Кемеровского пожара уже не до Волоколамской свалки.
Страна, где одна беда перекрывает другую!

(комментарий скрыт)

ostapbey 04 апреля 2018 | 09:16

Наконец то Государственная Дума повернулась лицом к своему избирателю.
Свалки Государственная Дума будет решать с наступленнием очередных зимних холодов, чтоб сэкономить средства.
А к новому учебному году Государственная Дума создаст экспертную комиссию по определению нужной высоты подъема досок с отверстием, чтоб было одинаково удобно и ученикам начальных классов. И выпускникам!!
Чтоб в школьном домике с окошком, было так же удобно как и в родной избе с телевизором!!
Даже..

rom8883 04 апреля 2018 | 09:21

Начали чистить рыбу с хвоста. Усиление ответственности МЧС и Ростехнадзора не планируют? Что-то их не видно на скамье подсудимых.

natogrek 04 апреля 2018 | 09:23

А что, ночной клуб Хромая лошадь находился не на первом этаже?

eliza_liza 04 апреля 2018 | 09:52

natogrek:
С учетом готовности пожарных, дома нужно строить одноэтажные. А ТЦ тянуть в длину по кварталу. Еще много неосвоенных земель, место есть.))

ostapbey 04 апреля 2018 | 09:48

rom8883: Вот и ты начинаешь с хвоста..
Государственная "дума" должна придумать закон, в котором будет написано, что жизнь российского гражданина в общественном месте оценивается в 1.000.000 рублей. Травма - 500 000 рублей. Царапина 100 000 рублей.
И все жители России в общественных местах будут и целы и живы и без царапин!!
Даже..

nikchimzwet886 04 апреля 2018 | 09:24

А не проще ли из залов кинотеатров с соответствующих этажей вывести отдельную лестницу на улицу, чтобы зрители сразу туда выходили.после просмотра.

ostapbey 04 апреля 2018 | 09:36

nikchimzwet886: а не проще ли каждому заниматься СВОИМ делом??
Ты можешь назвать еще одну страну, в которой ВЫСШИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ решает на каком этаже здания устанавливать кинопроектор.???? ПЕСЕЦ!!!
Когда дойдём до места плевательницы, то это будет уже ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!!
Даже..

rom8883 04 апреля 2018 | 09:47

ostapbey: Совет министров уже решал как назвать журнал, и что надо запретить кружевные трусы.

ostapbey 04 апреля 2018 | 09:51

rom8883: нужно поменять местами. Совет Министров перевести на ТРУСЕЛЬНУЮ фабрику..
А портного с швейной трусельной фабрики назначить председателем Совета Министров.
И все будут заниматься своим делом!!
Каждый..даже)))

ulvi Ulvi 04 апреля 2018 | 09:43

nikchimzwet886: А не проще ли из залов кинотеатров с соответствующих этажей вывести отдельную лестницу на улицу, чтобы зрители сразу туда выходили.после просмотра.
_______________________
в старых кинотеатрах так и было, по крайней мере, в Таллинне: входили в одну дверь, а выходили в другую. Причина была иной - чтобы зрители не мешали друг другу. Посмотревшие уходят через запасной выход, новые приходят через главный. Но запасной выход был всегда рабочим.

income 04 апреля 2018 | 09:38

Нижний этаж в ТЦ - это подвал, а то и подподподвал.

meteor9 04 апреля 2018 | 09:42

Это прикольно будет посмотреть. Торговый центр Европейский возле Киевского вокзала, Капитолий на Университете и далее по списку. Кто не согласен или не может, закроем нафиг?

mppv 04 апреля 2018 | 09:46

Дак и существующие и уже прошедшие экспертизу и получившие разрешение на строительство перенести или только те, что в случае после принятия Думой?

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