Рабочая группа Госдумы 4 апреля обсудит перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ

Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, — об этом заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный.

Привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарной и иных видов безопасности, но также и в области государственного управления, строительства, а также в области уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах. Я надеюсь, что работа комиссии, которая при комитете безопасности и противодействию коррупции, она закончит свою работу в весеннюю сессию, и уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации

Впервые депутаты от «Единой России» озвучили эту инициативу на прошлой неделе после пожара в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека. Детские игровые зоны в этом торговом центре располагались на четвертом этаже.