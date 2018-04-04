Противоречивая информация об обысках у главы Управления МЧС по Кемеровской области
Противоречивая информация приходит из Кемерова. Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что в одном из домов, принадлежащих главе Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова идёт обыск. По этой информации он связан с расследованием дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По данным источника, у Мамонтова 8 объектов жилой недвижимости. По документам они достались ему от отца-бизнесмена по наследству.
В свою очередь, агентство ТАСС дозвонилось до самого Мамонтова, и он в ответ сказал, что обысков у него не проводится. Источник в региональном главке МЧСМ рассказал ТАСС, что Мамонтов находится на работе.
Комментарии8
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platonnekafrin 04 апреля 2018 | 09:10
Ничего противоречивого. Объектов много - может где-нибудь и обыск, но это не причина на работу не ходить. И вообще, если такую работу прогуливать, то жить придется только на зарплату.
antimrakobes 04 апреля 2018 | 09:19
platonnekafrin: в каком-то из его дворцов напуганные и потерянные фээсбэшники пытаются найти выход...
Надеюсь спасать их отправят не кого-тот из его подчинённых...
mg_vr 04 апреля 2018 | 09:29
ну как обычно - сначала инфошум, потом заявление, что всё ок, потом обыск и наручники, потом, если договорятся - половина имущества, а то и больше, переписывается по доброй воле на другого дядю
nile999 04 апреля 2018 | 09:20
я считал, что мамонты вымерли давно
antimrakobes 04 апреля 2018 | 09:25
nile999: Да не. Просто РФ немного древнее, чем все мы думали. Мы-то считали, что она застряла где-то в 18 веке...
world_nail 04 апреля 2018 | 09:29
Читкаю последние месяцы "Вести с полей РеФе" - Пожар - обыски, Стадионы - обыски, Театры - обыски, Дороги - обыски, Батутодромы - обыски... Жизнь удалась, тву мать?
kochetkovv9 04 апреля 2018 | 09:50
Ну и что вы чужие деньги в чужом кармане считаете? Вы что? Можете повлиять на то, кому эти деньги пойдут или не пойдут? Они сами там у себя всё и решают. Решат устроить здесь голодовку 47-го года, и устроят. И никуда ты, товарищ, не денешься. Так и придется есть человечину. Это их деньги. И если кто-то у кого-то из них какие-то деньги взял, нам это должно быть неинтересно. Ну если бы мы могли на них повлиять. Заменить верховного правителя, например, или еще что, состав парламента, суда. Нет. Мы ничего не можем. И у него рука не дрогнет устроить здесь еще одно 9 января. И мы это, все, прекрасно знаем. Ему это только в развлечение.
rom8883 04 апреля 2018 | 09:55
Наверное грабят один из его домов под видом обыска. Но там столько всего-о-о...