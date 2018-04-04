Противоречивая информация об обысках у главы Управления МЧС по Кемеровской области

Противоречивая информация приходит из Кемерова. Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что в одном из домов, принадлежащих главе Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова идёт обыск. По этой информации он связан с расследованием дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По данным источника, у Мамонтова 8 объектов жилой недвижимости. По документам они достались ему от отца-бизнесмена по наследству.

В свою очередь, агентство ТАСС дозвонилось до самого Мамонтова, и он в ответ сказал, что обысков у него не проводится. Источник в региональном главке МЧСМ рассказал ТАСС, что Мамонтов находится на работе.