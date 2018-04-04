Срок, за который Telegram должен был предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений истечет сегодня

Срок, за который Telegram должен был предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей, истекает сегодня. В случае отказа Роскомнадзор собирается направить исковое заявление в суд с требованием заблокировать мессенджер на территории России.

Администрация мессенджера Telegram ранее сообщила Роскомнадзору, что предоставить ФСБ ключи шифрования технически невозможно. Об этом «Эху» рассказал юрист Telegram Павел Чиков.

Роскомнадзор знает об этом нюансе уже давно, добавил Павел Чиков