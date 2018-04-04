Срок, за который Telegram должен был предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений истечет сегодня
Срок, за который Telegram должен был предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей, истекает сегодня. В случае отказа Роскомнадзор собирается направить исковое заявление в суд с требованием заблокировать мессенджер на территории России.
Администрация мессенджера Telegram ранее сообщила Роскомнадзору, что предоставить ФСБ ключи шифрования технически невозможно. Об этом «Эху» рассказал юрист Telegram Павел Чиков.
Роскомнадзор знает об этом нюансе уже давно, добавил Павел Чиков
Комментарии11
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income 04 апреля 2018 | 09:10
За телеграм не знаю, но один популярный отечественный браузер стал загружаться по полчаса. Что он там делает на наших компьютерах всё это время?
proxit 04 апреля 2018 | 09:16
income:
Поменьше на порнушку дрочите и всё будет загружаться, как надо.
evgolius7 04 апреля 2018 | 09:22
Малоизвестный факт:
Более 70% пользователей Telegram в Иране продолжили общаться и не заметили, что мессенджер был запрещён, заблокирован и отключён иранским Роскомнадзором.
proxit 04 апреля 2018 | 09:29
evgolius7:
Вы в телеграмме под ником evgolius6 хвастали, что насиловали собственную внучку и что? Это помогло Вам?
На "Эхе" все знают, что Вы педофил и извращенец.
evgolius7 04 апреля 2018 | 09:42
Не ты просто меня спутала с Пригожиным на которого работаешь малыш....
9 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией».
Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9.
Таек что бойся своего начальника и береги задницу...
Хотя это может уже свершилось....
proxit 04 апреля 2018 | 09:48
evgolius7:
Смешно про Пригожина...
Судя по собранному Вами досье, Пригожин выгнал Вас не за то, что Вы насиловали собственную внучку, а за непроходимую тупость.
evgolius7 04 апреля 2018 | 09:57
proxit: Смешно про Пригожина...
Википедия плиз....
Новенькая видно и не знаешь сколько банов получишь...
fedor_v_glaz 04 апреля 2018 | 09:24
proxit: а ты, стало быть, свою проблему так и решил? Смотри, вчерашний задрот, спермотоксикоз - это очень опасно. Так и склеишь ласты пред монитором. Похороны на 11:80 устраивать будешь? На большее-то не наработал.
proxit 04 апреля 2018 | 09:27
fedor_v_glaz:
А ты, а пы...
Вам, милок, не браниться бы, а просто перестать дрочить... Впрочем, судя по Вашим женоподобным истерикам, в онанируете совсем не на девушек.
curious69_ 04 апреля 2018 | 09:19
income:А я думал, что это только у меня комп забарахлил с яндексом. Действительно сам браузер ранее загружался секунд 15 ,а сейчас ( уже около полугода более минуты. После загрузки работает как обычно.
rom8883 04 апреля 2018 | 09:24
Как не терпится фсбшникам влезть с ногами в переписку людей.