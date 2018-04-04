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09:00, 04 апреля 2018

Организация по запрещению химоружия проведет заседание,по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Организация по запрещению химоружия уже через два часа проведет заседание, на котором будет обсуждаться расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С инициативой созыва такой встречи ранее выступила Россия.
Официальная Москва рассчитывает, что предстоящая сессия организации по запрещению химоружия позволит «вывести ситуацию с расследованием из тупика», — рассказал ранее «Российской газете» постпред России в ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, представители нашей страны сделают некие «конструктивные предложения». Впрочем, подробностей Шульгин приводить не стал. Ранее Россия направила в международную организацию список из 13 вопросов, касающихся «дела Скрипалей». В Москве, например, хотят знать, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, которые посетили Великобританию, какую помощь запросил Лондон у технического секретариата организации. Российский МИД также требует прояснить, детали процедуры отбора проб вещества, которым отравили Скрипалей. Накануне представители британской лаборатории рассказали SkyNews, что специалисты определили использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, однако его точное происхождение эксперты определить не смогли.

Россия по-прежнему настаивает на участии своих экспертов в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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mikr 04 апреля 2018 | 09:04

На освобожденной от боевиков территории Восточной Гуты обнаружены склады с боеприпасами производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

nikitin43 04 апреля 2018 | 09:17

mikr: там же и карлос распятого мальчика в одежде путена насиловал.

proxit 04 апреля 2018 | 09:40

nikitin43:

Дедушка, перестаньте фантазировать о мальчиках, иначе вас привлекут за пропаганду гомосексуализма.

duch_nic 04 апреля 2018 | 10:05

nikitin43: //там же и карлос распятого мальчика...//
Что, либероид, никак не выходит из головы, вошедший 100 лет назад, з_ёб? ))))

(комментарий скрыт)

proxit 04 апреля 2018 | 09:05



Путин, как либерал и демократ, поручил чпокать сморщенную Британскую климактеричку и молодящегося Лондонского педераста международному сообществу, причём согласно подписанных ранее соглашений.

nikitin43 04 апреля 2018 | 09:26

proxit: пока успешно чпокает расеян заставляя жрать дерьмо по монопольной цене , сам меж тем прётся от санкционного аргентинского кокса.

proxit 04 апреля 2018 | 09:31

nikitin43:

Вы - дурак. Старый, выживший из ума дурачок. Извините.

punyoshohlai 04 апреля 2018 | 09:42

proxit: Вы - дурак. Старый, выживший из ума дурачок.

Тебе, болезный, ума и нажить не пришлось, и уже не придется. Поколение путиноидов. Отравленное поколение

proxit 04 апреля 2018 | 09:45

punyoshohlai:

Смешно с вас, туповатой совковой портянки, хвастающей нищетой и холуйской верностью делу Абрамовичей Ходорковских...

igorkot____1 04 апреля 2018 | 09:53

punyoshohlai: У этой портянки пердак очень сильно горит.

nikitin43 04 апреля 2018 | 10:02

punyoshohlai: это бывший облом , он из вертухаев - вся жизнь за решёткой это даже хуже чем пожизненно проктологом.

punyoshohlai 04 апреля 2018 | 10:11

nikitin43: igorkot____1:
Теперь и я вижу, что Облом! Стилистику не пропьешь ))

sisyan_mudachina 04 апреля 2018 | 09:07

Заседали,заседали
Воду в ступе мы толкли...
А посля в рояль насрали
Чудно время провели !

poluputing 04 апреля 2018 | 09:11

sisyan_mudachina: proxit: mikr: ну почему залупопутинские азиоползуны такие непроходимые идиоты? Ну наймите же подороже. Не с кем пикироваться

sg79g 04 апреля 2018 | 09:39

poluputing: Не с кем пикироваться

Ну так молодые хомячки не хотят с тобой пикироваться, а старенькие уже не могут. Пидируй сам себя тогда что ли..

ukov 04 апреля 2018 | 09:41

poluputing:
Не с кем пикироваться
_____________________________________________
Пикируйся с теми кто небесную сотню ухандокал.
Четыре года прошло и ни гу гу!

poluputing 04 апреля 2018 | 09:44

ukov: чё. снова с вашими по этому поводу. Ведь и здесь ваши уши торчат

serg_anat 04 апреля 2018 | 09:45

poluputing: ты, сынок, потренируйся сначала на идиотах с эхотусовки.., потом тебя допустят до полуидиотов...
Пикировщик...

ukov 04 апреля 2018 | 09:59

serg_anat:
Картина Венедиктова:
"Хохлы прилетели"

poluputing 04 апреля 2018 | 10:17

ukov: хохлы незамедлительно отлетят как только вернёте награбленное

konogen 04 апреля 2018 | 09:47

Идёт следствие. Подозреваемый в убийстве ТРЕБУЕТ предоставления ему список экспертов, оперативников, состав судейской коллегии, выдвигает 13 требований к следствию... Может в цивилизованной стране это нормально, но чья бы корова мычала...

sergrostov 04 апреля 2018 | 09:55

konogen: Подозреваемый в убийстве ТРЕБУЕТ предоставления ему список экспертов, оперативников, состав судейской коллегии, выдвигает 13 требований к следствию
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Дурачок,статью 217 УПК РФ почитай

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