Организация по запрещению химоружия проведет заседание,по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Организация по запрещению химоружия уже через два часа проведет заседание, на котором будет обсуждаться расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С инициативой созыва такой встречи ранее выступила Россия.

Официальная Москва рассчитывает, что предстоящая сессия организации по запрещению химоружия позволит «вывести ситуацию с расследованием из тупика», — рассказал ранее «Российской газете» постпред России в ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, представители нашей страны сделают некие «конструктивные предложения». Впрочем, подробностей Шульгин приводить не стал. Ранее Россия направила в международную организацию список из 13 вопросов, касающихся «дела Скрипалей». В Москве, например, хотят знать, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, которые посетили Великобританию, какую помощь запросил Лондон у технического секретариата организации. Российский МИД также требует прояснить, детали процедуры отбора проб вещества, которым отравили Скрипалей. Накануне представители британской лаборатории рассказали SkyNews, что специалисты определили использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, однако его точное происхождение эксперты определить не смогли.

Россия по-прежнему настаивает на участии своих экспертов в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.