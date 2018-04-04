Организация по запрещению химоружия проведет заседание,по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Организация по запрещению химоружия уже через два часа проведет заседание, на котором будет обсуждаться расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С инициативой созыва такой встречи ранее выступила Россия.
Официальная Москва рассчитывает, что предстоящая сессия организации по запрещению химоружия позволит «вывести ситуацию с расследованием из тупика», — рассказал ранее «Российской газете» постпред России в ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, представители нашей страны сделают некие «конструктивные предложения». Впрочем, подробностей Шульгин приводить не стал. Ранее Россия направила в международную организацию список из 13 вопросов, касающихся «дела Скрипалей». В Москве, например, хотят знать, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, которые посетили Великобританию, какую помощь запросил Лондон у технического секретариата организации. Российский МИД также требует прояснить, детали процедуры отбора проб вещества, которым отравили Скрипалей. Накануне представители британской лаборатории рассказали SkyNews, что специалисты определили использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, однако его точное происхождение эксперты определить не смогли.
Россия по-прежнему настаивает на участии своих экспертов в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии22
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mikr 04 апреля 2018 | 09:04
На освобожденной от боевиков территории Восточной Гуты обнаружены склады с боеприпасами производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
nikitin43 04 апреля 2018 | 09:17
mikr: там же и карлос распятого мальчика в одежде путена насиловал.
proxit 04 апреля 2018 | 09:40
nikitin43:
Дедушка, перестаньте фантазировать о мальчиках, иначе вас привлекут за пропаганду гомосексуализма.
duch_nic 04 апреля 2018 | 10:05
nikitin43: //там же и карлос распятого мальчика...//
Что, либероид, никак не выходит из головы, вошедший 100 лет назад, з_ёб? ))))
proxit 04 апреля 2018 | 09:05
Путин, как либерал и демократ, поручил чпокать сморщенную Британскую климактеричку и молодящегося Лондонского педераста международному сообществу, причём согласно подписанных ранее соглашений.
nikitin43 04 апреля 2018 | 09:26
proxit: пока успешно чпокает расеян заставляя жрать дерьмо по монопольной цене , сам меж тем прётся от санкционного аргентинского кокса.
proxit 04 апреля 2018 | 09:31
nikitin43:
Вы - дурак. Старый, выживший из ума дурачок. Извините.
punyoshohlai 04 апреля 2018 | 09:42
proxit: Вы - дурак. Старый, выживший из ума дурачок.
Тебе, болезный, ума и нажить не пришлось, и уже не придется. Поколение путиноидов. Отравленное поколение
proxit 04 апреля 2018 | 09:45
punyoshohlai:
Смешно с вас, туповатой совковой портянки, хвастающей нищетой и холуйской верностью делу Абрамовичей Ходорковских...
igorkot____1 04 апреля 2018 | 09:53
punyoshohlai: У этой портянки пердак очень сильно горит.
nikitin43 04 апреля 2018 | 10:02
punyoshohlai: это бывший облом , он из вертухаев - вся жизнь за решёткой это даже хуже чем пожизненно проктологом.
punyoshohlai 04 апреля 2018 | 10:11
nikitin43: igorkot____1:
Теперь и я вижу, что Облом! Стилистику не пропьешь ))
sisyan_mudachina 04 апреля 2018 | 09:07
Заседали,заседали
Воду в ступе мы толкли...
А посля в рояль насрали
Чудно время провели !
poluputing 04 апреля 2018 | 09:11
sisyan_mudachina: proxit: mikr: ну почему залупопутинские азиоползуны такие непроходимые идиоты? Ну наймите же подороже. Не с кем пикироваться
sg79g 04 апреля 2018 | 09:39
poluputing: Не с кем пикироваться
Ну так молодые хомячки не хотят с тобой пикироваться, а старенькие уже не могут. Пидируй сам себя тогда что ли..
ukov 04 апреля 2018 | 09:41
poluputing:
Не с кем пикироваться
_____________________________________________
Пикируйся с теми кто небесную сотню ухандокал.
Четыре года прошло и ни гу гу!
poluputing 04 апреля 2018 | 09:44
ukov: чё. снова с вашими по этому поводу. Ведь и здесь ваши уши торчат
serg_anat 04 апреля 2018 | 09:45
poluputing: ты, сынок, потренируйся сначала на идиотах с эхотусовки.., потом тебя допустят до полуидиотов...
Пикировщик...
ukov 04 апреля 2018 | 09:59
serg_anat:
Картина Венедиктова:
"Хохлы прилетели"
poluputing 04 апреля 2018 | 10:17
ukov: хохлы незамедлительно отлетят как только вернёте награбленное
konogen 04 апреля 2018 | 09:47
Идёт следствие. Подозреваемый в убийстве ТРЕБУЕТ предоставления ему список экспертов, оперативников, состав судейской коллегии, выдвигает 13 требований к следствию... Может в цивилизованной стране это нормально, но чья бы корова мычала...
sergrostov 04 апреля 2018 | 09:55
konogen: Подозреваемый в убийстве ТРЕБУЕТ предоставления ему список экспертов, оперативников, состав судейской коллегии, выдвигает 13 требований к следствию
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Дурачок,статью 217 УПК РФ почитай