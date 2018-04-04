Сотовые операторы начали проверять владельцев так называемых «серых» сим-карт
С 1 июня будущего года в силу вступает закон, который обязывает отключать от услуг связи абонентов, личность которых подтвердить не удалось. Об этом сообщает РБК. Издание опросило представителей российских операторов.
В России продаётся более 100 миллионов новых сим-карт в год, но большая часть из них не активируется или используется без пополнения – до обнуления баланса.
Комментарии10
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dm1976 04 апреля 2018 | 09:01
у нас эти симки ящиками лежали. а зарегистрирововать их можно хоть на васю пупкина.
vezdehod 04 апреля 2018 | 09:11
dm1976:
у нас эти симки ящиками лежали. а зарегистрирововать их можно хоть на васю пупкина.
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В Москве их стало поменьше. но при желании найти можно.
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:21
Вообще то сейчас, в определенных кругах ценятся симки, зарегистрированные на южных гастарбайтеров, которые давно уже уехали на родину.
fedor_v_glaz 04 апреля 2018 | 09:01
А у меня винда уже второй месяц подряд выдаёт предупреждение, что она левая... Если до этого активатор работал долгие годы - безупречно. То сейчас уже это происходит второй раз за два месяца. Я засёк число - это, если это пошло в серию - должно произойти 25 апреля. И если подтвердится, снова вылезет сообщение о левизне, то вывод прост: Америка начала отключать левый софт российским пользователям. Пока только левый... Что, конечно, странно, поскольку автообновление у меня отключено.
sergrostov 04 апреля 2018 | 10:21
fedor_v_glaz: А у меня винда уже второй месяц подряд выдаёт предупреждение, что она левая... Если до этого активатор работал долгие годы - безупречно. То сейчас уже это происходит второй раз за два месяца.
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Чудеса.Обвинявший российские власти в воровстве,открыто признается в воровстве чужой интеллектуальной собственности.Какие же вы все таки мерзкие.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 09:05
Тревога по поводу доступности телефонной связи для населения возникла еще у Ленина и с той поры в России не проходит.
vladislav 04 апреля 2018 | 09:10
В Финляндии совершенно спокойно можно купить сим - карту даже без паспорта. И даже любому приезжему. И никаких терактов.
mavreh 04 апреля 2018 | 09:13
Страна дебилов бл..ть..
Скоро паспорт придётся в общественных туалетах предъявлять.
И при входе в троллейбус.
sborisych 04 апреля 2018 | 09:30
mavreh:
..Скоро паспорт придётся в общественных туалетах предъявлять.
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Причём при входе, и при попытке выхода..
P.S. Кстати, пару слов об общественных туалетах. В Москве, к примеру, их, бесплатных, осталось наперечёт. Вчера мельком заметил, что поссать в какой-то будке рядом с метро с метро сто'ит уже пятьдесят руб. Так что, перефразируя Марка Твена, в подворотнях "ссыте, братцы, ссыте, ссыте осторожно...". И к слову, а в недоразвитой несколько десятков лет назад Южной Корее, нет ни одного платного туалета... Может это как-то связано с тем, что головы кеорейцев не заняты терзаниями о том, где бы пописИть..
world_nail 04 апреля 2018 | 09:46
Если Батька и Елбасы отменят роуминг - будет выгоднее пользоваться белорусскими и казахскими симками.