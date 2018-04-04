Художник Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении ежегодного первомайского карнавала «Монстрация»

Художник Артём Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении ежегодного абсурдистского первомайского карнавала «Монстрация». Предполагается, что колонна должна пройти по Красному проспекту от Дома офицеров до площади Ленина. Число участников до пяти тысяч человек.

Уведомление соответствует духу и стилю «Монстрации». В нём, в частности, говорится: «Поручите департаменту культуры оформить все нужные бумажки и приходите монстрировать вместе с нами, это прикольно».