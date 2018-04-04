Художник Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении ежегодного первомайского карнавала «Монстрация»
Художник Артём Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении ежегодного абсурдистского первомайского карнавала «Монстрация». Предполагается, что колонна должна пройти по Красному проспекту от Дома офицеров до площади Ленина. Число участников до пяти тысяч человек.
Уведомление соответствует духу и стилю «Монстрации». В нём, в частности, говорится: «Поручите департаменту культуры оформить все нужные бумажки и приходите монстрировать вместе с нами, это прикольно».
Комментарии5
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cockeyed 04 апреля 2018 | 08:53
Балду на 32 ему в шопу для демонстрации это точно будет! Таких как лоскутов скоро будут рвать жители Новосиба на мелкие кусочки при встрече.
dimavosko 04 апреля 2018 | 09:17
cockeyed: Таких как лоскутов скоро будут рвать жители Новосиба на мелкие кусочки...
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Почему?
rom8883 04 апреля 2018 | 09:27
dimavosko: Там люди смеются. А власть этого боится.
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 08:54
На этот раз могут запретить.
Интересно почитать отказную...
odobryam_s 04 апреля 2018 | 09:01
Классное мероприятие!