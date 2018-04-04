В Москве ждут извинений от руководства Великобритании из-за дела Скрипаля
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что британским учёным не удалось доказать российское происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль. Таким образом, российский президент и государственные средства массовой информации интерпретировали заявление специалистов венной лаборатории Великобритании в Портон-Дауне. Впрочем, глава лаборатории в интервью телеканалу Sky News заявил, что перед экспертами и не стояло такой цели. Учёные подтвердили, что вещество относится к семейству «Новичок», имеет военное происхождение, а его производство можно было организовать только на государственном уровне.
Комментарии58
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evgolius7 04 апреля 2018 | 08:51
Борис Джонсон насчитал 24 ложных версии Москвы в деле Скрипаля.
Сергей Лавров решил набросить ещё несколько.
shicotus_live 04 апреля 2018 | 08:56
Просто этим мелкобританским клованам надо сначала думать, а потом говорить.))) Впрочем, причины наглской истерики вокруг этого дела весьма прозаичны.
Как врут злые языки, в Сирии, Восточной Гуте, покрошили несколько сотен американских и английских спецназовцев. вот они и пытаются отвлечь свою общественность и отомстить.
tvitov66 04 апреля 2018 | 09:00
shicotus_live: эти мелкобританские клованы дело Литвиненко проглотили и кремлядь решила что и дело Скрипаля проглотят ... но что-то пошло не так
takao 04 апреля 2018 | 09:02
Просто этим мелкобританским клованам надо сначала думать///
Думать надо Пескову, путину и Щекотусам, прежде чем пургу гнать. Повторю, что уже написал только что - всё вместе.
///
Видели заголовки "Коммерсанта" и "Медузы" про лабораторию, НЕ установившую страну происхождения "Новичка"? А что же на самом деле было сказано?
На самом деле глава лаборатории в своём интервью сказал, что их задачей было установить вещество, и они это сделали - это "Новичок". Задача установить страну происхождения этого конкретного образца вещества перед ними никогда не стояла, это не их работа.
На Скай, который брал интервью, заголовок такой же. При том, что эксперт в тексте говорит НЕ что они НЕ СМОГЛИ, а что они вообще этого НЕ ДЕЛАЛИ - "it is not our job to say where it was manufactured".
=======
То есть, снова, как с МН17, помните? Ещё в 14-м году на место падения прибыли медэксперты ООН для работы с телами пассажиров. У одного из них - канадца - по возвращению домой спросили:
-- Вы были на месте, как по-Вашему, как был сбит Боинг, ракетой или из пушки?
Эксперт ответил примерно так:
-- А я знаю? Мож, из пушки, мож, из рогатки. Я парамедик, а не специалист по вооружениям..
И зазвенело в наших медиа: "Эксперт ООН определённо заявил, что МН17 мог быть сбит из авиапушки!"
Тут, с "Новичком", абсолютно подобная ситуация.
Бу-Га-Га Пескову и Путину.
А Щекотус? Да Бог с ним..
tvitov66 04 апреля 2018 | 09:06
takao: пискоФФ не может думать, он пургу несет - снег все никак не растает
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:16
takao: Задача установить страну происхождения этого конкретного образца вещества перед ними никогда не стояла,
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:19
: Сорри.
Задача установить страну происхождения этого конкретного образца вещества перед ними никогда не стояла,..
_____________________________________
Ты сам то понял о чем написал?))
если задачи определить страну изготовителя перед ними не стояло, какого хрена (овоща) мелкобритты обвиняют Россию?))
На основании чего? По этой логике, если преступление было совершено при помощи компа, то стопудово виноваты Штаты или Китай, ибо именно они их делают))
duch_nic 04 апреля 2018 | 09:19
takao: //...и они это сделали - это "Новичок"...//
Саша, нельзя верить россиийским СМИ! Тем более, либеральной направленности. )
Английские учОные установили, что данное вещество ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ядов, имеющих ЗАПАДНОЕ название "Новичок".
Т.е., другими словами, эту хрень могли сварганить где угодно, в любой стране.
Думать надо не только Пескову и остальным, но и Такаве. ;)))
takao 04 апреля 2018 | 09:27
duch_nic: Думать надо не только Пескову и остальным, но и Такаве. ;)))///
Подтянулась тяжёлая кавалерия с вилами. Наступает, так сказать, апофеоз схватки...
//эту хрень могли сварганить где угодно, в любой стране.//.
-- А чо, и взаправду могли?
-- Конечно, могли.
-- А как же Чичиков?
-- А что Чичиков?
-- А может, Чичиков - переодетый Наполеон?
-- Может быть...
На следующий день во всём медиа-пространстве: Наполеон при попустительстве Британских спецслужб бежал с острова Св.Елены по поддельному российскому паспорту, которым его снабдила МИ-6!
duch_nic 04 апреля 2018 | 09:32
takao: Саша, могу ли я расценивать данный комент, как замаскированное признанием твоей ошибки? )
takao 04 апреля 2018 | 09:45
duch_nic: могу ли я расценивать данный комент///
Лучше установите свои вилы черенком глубоко в землю под углом 60 градусов к горизонту и с разбегу бросьтесь на них всем туловищем. Так поступил Публий Квинтилий Вар после катастрофы в Тевтобургском лесу. Правда, у Вара для этого дела был меч.. "Quintili Vare, legiones redde".. (╯︵╰,)
А я обещаю Вам написать эпитафию, преисполненную скорби и печали.. (◔◡◔)
duch_nic 04 апреля 2018 | 09:54
takao: Спасибо, Александр!
Я всегда считал вас честным человеком, признающим свои ошибки!
takao 04 апреля 2018 | 10:02
duch_nic: Спасибо, Александр! ///
Вот Вам есчо:
в публикации SkyNews сказано: Mr Aitkenhead added: "It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured."
Что по-русски означает: "Не наше это дело - определять место изготовления вещества. Но только его химический состав и принадлежность к семейству".
http://www.bbc.com/news/uk-43633694
https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
duch_nic 04 апреля 2018 | 10:22
takao: И чо?.. Спасибо конечно, что избавил меня от необходимости искать соответствующую цитату в подтверждение моих слов... но зачем ты, Саша, ты повторяешь то, что я написал раннее? )
И почему ты не стал приводить начало статьи?
Вот этот кусок: "Scientists from Porton Down have not been able to establish where the novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal was made.
Gary Aitkenhead, chief executive of the Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) at Porton Down, told Sky News they were not yet able to prove it was made in Russia.."
Как то не похоже на тебя. Обычно ты копипастишь статьи целиком. ;))
pagano 04 апреля 2018 | 10:24
takao:
Такавка, вот тебе пища для размышления. Как ты можешь доказать, что вещество может быть изготовлено только на государственном уровне? химическая лабаратория. талантливый химик самоучка. простейшие реагенты. Это всё , что нужно для синтеза. Попробуй это опровергнуть. Но думать - это не твоё.
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:11
tvitov66: Эти клованы совсем разучились работать. Если уж устраивают провокации, типа дел Литвиненко или Скрипаля, то не так же грубо. Их предшественники работали тоньше. И сейчас лорды и премьеры Империи, надо которой никогда не заходило солнце, от стыда за своих потомков в гробах переворачиваются))
echo_shar 04 апреля 2018 | 09:20
tvitov66:
Бритосы сами и отравили Литвиненко. Теперь это ясно всем. И Березовского придушили.
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:37
echo_shar:'и Березовского придушили'- а самое главное, что бритосы рашкинцам в головы ваты набили! У, какие!!
echo_shar 04 апреля 2018 | 09:56
igorrrpadlowitchs:
У вас в самой европейской стране в мире, что ли, нет своих сайтов, где можно поговорить на самом европейском языке в мире? ))) Зачем вы сюда, в ужжжасную московию лезете? ))))
rom8883 04 апреля 2018 | 09:34
tvitov66: Нагадить хозяину под дверью, и требовать от него извинений. Круто!
poluputing 04 апреля 2018 | 09:05
shicotus_live: азиомокрицы размечтались об отмщении за вагинаровцев? Будет вам. Воздастся, не сомневайтесь.
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:14
poluputing: Дурачок. Нельзя мстить за то, чего не было. А трупы английских, американских и европейских инструкторов боевиков еще из Алеппо грузовиками вывозили.
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:40
shicotus_live: ' из Алеппо грузовиками вывозили'- а вы , наверняка, лично лопатой им могилы копали. Да? Ах, да про Гутту забыли еще рассказать- там уже эшелонами вывозили трупы пиндосов!
shicotus_live 04 апреля 2018 | 09:48
igorrrpadlowitchs: А это китайская военная аналитика. К ним и вопросы))
П.С, Еще помнится, там было, что 22 полк английских САС пытался вырваться из Гуты в женской одежде))
cockeyed 04 апреля 2018 | 08:57
evgolius7: Тебя евроглиста не будут трахать - тебя сразу в крематорий на пепел. Так что жди ответку радип йынйонг!
poluputing 04 апреля 2018 | 09:03
cockeyed: кокерспаниэлям не стоит пасть открывать, они должны только преданно хозяину в глаза смотреть.
proxit 04 апреля 2018 | 09:09
poluputing:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 09:00
evgolius7: Версию с украинским истребителем еще не озвучили, поскольку капитан Волошин в отпуске - в Крыму.
vezdehod 04 апреля 2018 | 09:04
Не надо печалится - Вся жизнь впереди...Вся жизнь впереди - Надейся и Жди.
Кремлёвский "Пурганосец" должен знать эту песню.
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 09:33
evgolius7: вот вову подопечные разводят: английские учённые всего лишь подтвердили , что отравляющим веществом был 'Новичок' , далее они заявили, что определение страны происхождения является прерогативой спец служб и правительства! И с чего вова и письков взяли, что они сказали: что это не Россия?
sekretniy_fizik 04 апреля 2018 | 10:01
Эхо, а вот твой любимый Госдеп предлагает аккредитацию других российских дипломатов взамен высланных. В таком случае невольно возникает вопрос - а как же т. н. "отравление Скрипалей"? Ведь именно эту причину штаты заявили основанием для высылки российских дипломатов. Выходит, янкелям давно известно, кто и каким образом на самом деле устроил эту гнусную провокацию против РФ. В противном случае ( если бы РФ имела хоть малейшее отношение к этому "отравлению" ) ни о какой замене дипломатов и речи бы быть не могло. Разве не так?
dedmoroz 04 апреля 2018 | 08:51
Типа "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина "
sergirusso 04 апреля 2018 | 08:54
dedmoroz: Крым, Крым, какой Крым? Он сам прилип!
proxit 04 апреля 2018 | 09:00
sergirusso:
Вам, вонючему совку и портянке не стыдно противиться демократическому волеизъявлению жителей Крыма?
Впрочем, вам тупой и дебильной вате никогда не понять, что такое - демократия.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:04
proxit: ОТ того, что ты Ванятка прилепил бабу на автарку долбоклювом быть не перестанешь ;)) Да и бетономешалке пох кого перемалывать или ты думаешь из баб фарш более мягкий и душистый ?
proxit 04 апреля 2018 | 09:07
alexisgross_042018:
Не надо сердиться на демократию за то, что Ваши еврейские бабушки, в желании улучшить породу, ринулись в Русскую Революцию с широко раздвинутыми ногами.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:22
proxit: Одно расстраивает - еврейский дедушка не до конца расстрелял участников событий ;)) И это не отменяет вопрос о соотношении костей, бетона и говна в бетономешалке с твоим присутствием
proxit 04 апреля 2018 | 09:35
alexisgross_042018:
Не расстраивайтесь за дедушку.
Ваш дедушка, скорей всего, согласно исконных содомитских скреп, был рад когда пьяные матросы и солдаты готовили к эксплуатации сфинктер Вашей бабушки.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:39
proxit: Читай внимательно дружочек о чешском корпусе - очеь любили чехи русских баба и мужичноу в речках купать - загонят в воду и давай из пулемета полоскать. А вот происхождение такого явления как ты, даже с автобиографическами оговорками по Фрейду - не катит.
sergirusso 04 апреля 2018 | 08:52
Нет решения Басманного суда. Плешак, тебя Каддафи заждался давно
aleksandr39 04 апреля 2018 | 08:54
Кремль заявил ,что Немцова ,Скрипаля ,Литвиненко ,Лесина ,Березовского и других убили МАРСИАНЕ ,.
davi__koloradov 04 апреля 2018 | 08:57
Ждуны, блин.
apels 04 апреля 2018 | 08:57
Просто интересно. Ну Песков пургу несет по должностным обязанностям. А вот кто Путину доложил что Великобритания НЕ СМОГЛА определить происхождение газа? По заявлению главы лаборатории такая задача и не ставилась, это вообще не их дело. Их дело определить вещество. Это вещество, теперь подтверждено, из группы Новичок.
zolingen 04 апреля 2018 | 08:57
Ждите у моря погоды
gregor 04 апреля 2018 | 08:58
В Москве ждут извинений от руководства Великобритании из-за дела Скрипаля
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А не то опять отравим кого -нибудь, подытожил Песков ,от имени Кремля .
piter_ug 04 апреля 2018 | 09:01
//ждут извинений...//
Если в картине Васнецова «Аленушка» заменить Аленушка на песковушку, то картина будет очень забавная!
lavrentiy79 04 апреля 2018 | 09:12
piter_ug: ===Если в картине Васнецова «Аленушка» заменить Аленушка на песковушку, то картина будет очень забавная!===
Смотрел я, правда давно - в 90-х, один немецкий фильмец из категории "для ночного просмотра", назывался сей киношедевр "Белоснежка и семь гномов". Так вот, если Белоснежку заменить на Вас, то картина будет ещё более забавная, нежели с Песковым и Алёнушкой...
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:31
lavrentiy79: Лаврик - уж сколько лет как пристрелили в подвале, но к маленьким девочкам тянет ; Ты ведь мнишь себя Умником с огромным членом)) Попей галоперидольчик и обратно к компосту.
lavrentiy79 04 апреля 2018 | 09:49
alexisgross_042018: === Лаврик - уж сколько лет как пристрелили в подвале, но к маленьким девочкам тянет ;===
Это Вы с кем разговариваете? Глюки? Бывает... "Попей галоперидольчик и обратно к компосту."(с)
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:54
lavrentiy79: Что - после 79 реинкарнации совсем память отшибло ? С зомби это бывает ;))
lavrentiy79 04 апреля 2018 | 10:09
alexisgross_042018: ===после 79 реинкарнации===
Приняли свой препаратец? Полегчало? Прекрасно... Берегите себя, особенно после 42018-ой реинкарнации...
fedor_v_glaz 04 апреля 2018 | 09:08
А если не извинится, то что? Кранты Британии? Вдарим болванкой?
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:09
Конечно придется извинятся Британцам - причем начинать надо с Дарвина и его эволюционной теории.Очень трудно объяснить происхождение этого подвида, обитающего в Кремле. Шекспир должен извиниться за язык - не возможно перевести и понять чего англичане там лопочат.
neon001 04 апреля 2018 | 09:10
путин может и не хватает с неба звезд интеллектом. но какой-то опыт уже есть. естественно, он давно смекнул, что ватный сброд проще кормить бесплатной пропагандой и получать, возможно, даже большие рейтинги, чем от решения реальных проблем. оказалось, что дуракам это вовсе не нужно.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:27
neon001: У ВАс что есть реальные проблемы ? Да Вы батенька - диссидент и провокатор !!! Есть отдельные пегибы и недостатки на местах, но работа ведется, сигналы принимаются !!! Так что не надо Нам подбрасывать и внедрять !! Мы это не потерпим и осуждаем !!!
vargor 04 апреля 2018 | 09:33
Военный "новичок" созданный на государственном уровне не способен никого убить?
Мэй просто обязана принести извинения России за клевету. И в следующий раз без доказательств рот не открывать.
А как она подставила другие европейские страны, которые с дуру выразили "солидарность" под давлением наглосаксов! Сербы не поддались. Молодцы!
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 09:51
vargor: А ты недопускаешь прокола исполнителей и по весу объектов и по времени. Да и британских военных клиниках в отличие от Рашковани не конвалы служат. Это ж тебе не в армейке пукинской - на весь гарнизон два банка и пачка пургену ;))
registrator 04 апреля 2018 | 10:25
Англия вляпалась в полное дерьмо.