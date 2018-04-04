Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что британским учёным не удалось доказать российское происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль. Таким образом, российский президент и государственные средства массовой информации интерпретировали заявление специалистов венной лаборатории Великобритании в Портон-Дауне. Впрочем, глава лаборатории в интервью телеканалу Sky News заявил, что перед экспертами и не стояло такой цели. Учёные подтвердили, что вещество относится к семейству «Новичок», имеет военное происхождение, а его производство можно было организовать только на государственном уровне.