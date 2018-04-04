Полиция установила личность женщины, которая открыла стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube
Это жительница Калифорнии по имени Насим Агдам. По предварительным данным. это местная жительница, и она не имела никакого отношения к компании YouTube. Изначальной целью её нападения, по-видимому, являлся её знакомый, работавший в этом офисе. Сейчас он госпитализирован и находится в критическом состоянии.
В результате происшествия огнестрельные ранения получили ещё две женщины.
Комментарии3
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kissa_ 04 апреля 2018 | 08:36
Это за убийство США детишек в Сирии и Ираке...
navsegda 04 апреля 2018 | 08:43
kissa_: А сколько детей погибло от бомбёжек ВКС России в Алеппо ?
mas_mas 04 апреля 2018 | 08:39
Я когда-то пить начал именно с Агдама) Нет того напитка, который бы не смог дать фамилию американцу)))