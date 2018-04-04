Полиция установила личность женщины, которая открыла стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube

Это жительница Калифорнии по имени Насим Агдам. По предварительным данным. это местная жительница, и она не имела никакого отношения к компании YouTube. Изначальной целью её нападения, по-видимому, являлся её знакомый, работавший в этом офисе. Сейчас он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили ещё две женщины.