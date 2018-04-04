Сегодня истекает срок, отведённый Роскомнадзором для мессенджера «Телеграм»

Компании предлагается в соответствии с приказом Федеральной службы безопасности предоставить компетентным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей. Если этого не произойдёт, регулятор может принять меры для блокировки «Телеграм». В частности, подать заявление в суд первой инстанции.

В минувший понедельник представители «Телеграм» в очередной раз заявили. что не существует технической возможности передач таких ключей ФСБ.