Нижегородская исправительная колония №2 подала иск к участнице группы Пусси Райат Марии Алёхиной и газете «Собеседник»
Учреждение требует опровергнуть информацию, опубликованную в августе прошлого года. Мария Алёхина рассказала тогда «Собеседнику» об условиях труда в колонии. Она предположила, что с заказов на производство «кормятся» администрация колонии и более высокопоставленные представители ФСИН.
В иске подчёркивается, что газета и Алёхина подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
epynda 04 апреля 2018 | 08:38
Почему бы, этой самой колонии, не предложить Алёхиной, самостоятельно проверить её высказывания и не провести, хотя бы годик на этой "реформированной зоне"...???
evgolius7 04 апреля 2018 | 08:45
..Госдума разработала проект закона о блокировке порочащих честь сведений...
Ну, это как с котом, срущим где-то под диваном...
Запах есть, но выгребать его лучше не надо- это будет "порочить его честь и достоинство"
Пусть и дальше кучу накладывает..
(с)
nikitin43 04 апреля 2018 | 08:38
гляди как - расейские вертухаи гестаповцы в суд пошли в красноармейской форме .
natogrek 04 апреля 2018 | 08:40
Хотят правде рот заткнуть
ivfn 04 апреля 2018 | 08:40
nikitin43:
Мужик ,как тебя колбасит то с утра. Сходи раскумарься. Только поаккуратней.
entoni 04 апреля 2018 | 08:40
Пуське, чтобы оплатить иск придется опять куру туда пихать при либрастах - те скинутся))))
rampa 04 апреля 2018 | 08:47
entoni: "конгениальное" доказательство, что в Нижегородской исправительной колонии №2 администрация не "кормится" с заказов на производство )))) Пиши исчо
vikwlad 04 апреля 2018 | 08:41
"газета и Алёхина подрывают авторитет учреждения"
Неужели у них ещё и авторитет был? Впервые слышу, чтобы вертухайское заведение было авторитетным.
rampa 04 апреля 2018 | 08:42
а может это исправительная колония должна опровергнуть то, в чем ее обвиняют? Представляю, как обвиняемый требует у прокурора, чтобы прокурор опроверг свои обвинения ))))
gregor 04 апреля 2018 | 08:42
После селекции упыря сталина , в России , племя вертухайское , будет поддержано большинством , всегда и во всём . Менталитет ,потому ,как .
epynda 04 апреля 2018 | 08:47
Марии Алёхиной, не за что существовать....
Нужно напомнить о себе...
Может быть, кто-то даст денег, а она за это, под камеру, может и курицу, кое-куда засунуть...
Или, повторить, по примеру своей подруги, "сюжет в музее"...
ts 04 апреля 2018 | 08:47
О каком авторитете ФСИН можно вообще говорить?! Ещё бы сказали о чести и достоинстве этого ведомства... Нарочно не придумаешь!