Нижегородская исправительная колония №2 подала иск к участнице группы Пусси Райат Марии Алёхиной и газете «Собеседник»

Учреждение требует опровергнуть информацию, опубликованную в августе прошлого года. Мария Алёхина рассказала тогда «Собеседнику» об условиях труда в колонии. Она предположила, что с заказов на производство «кормятся» администрация колонии и более высокопоставленные представители ФСИН.

В иске подчёркивается, что газета и Алёхина подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы.