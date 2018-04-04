Исполнительный Совет организации по запрещению химического оружия проведёт сегодня специальную сессию
Исполнительный Совет организации по запрещению химического оружия проведёт сегодня специальную сессию, посвящённую кризису вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эта встреча созывается по инициативе России.
Заседание Исполнительного Совета пройдёт в закрытом режиме, но по итогам должен быть принят отчёт.
Комментарии11
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vasyakirin 04 апреля 2018 | 08:40
И чо РФ привезет с собой схему маркеров Новичка?
Или снова будет секретностью прикрываться?
patrik05 04 апреля 2018 | 08:43
Исполнительный Совет организации по запрещению химического оружия проведёт сегодня специальную сессию...
Ни к чему уже копаться в потухших углях, всё уже решено - Скрипалей отравила Россия и должна заплатить за это высокую цену.
poluputing 04 апреля 2018 | 08:47
patrik05: Патруся, лайк вам впервые. Чё, перековываетесь на ходу, сменив хозяев? Али "удачно" иронизируете?
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 08:50
То есть уже пошел переход к рубежу обороны "Химоружие можно купить в любом военторге".
punyoshohlai 04 апреля 2018 | 08:46
vasyakirin:
Если будет секретностью прикрываться - это провал.
Думаю, все страны-производители подобной отравы уже предоставили маркеры, чтоб не было вопросов. А далее работает метод исключений.
epynda 04 апреля 2018 | 08:41
Если они сказали, что не смогли определить происхождения этого отравляющего вещества, то в переводе на русский язык, это означает, что газ - не российский...
sasass 04 апреля 2018 | 08:45
epynda: Они сказали , что определением не занимались ,потому что знают по другим каналам откуда он пришел...
lisitsa1962 04 апреля 2018 | 08:48
epynda: они сказали, что не смогли определить происхождения этого отравляющего вещества
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Они этого не говорили. Они сказали что и не определяли страну происхождения, это не входило в задачу
poluputing 04 апреля 2018 | 08:50
epynda: и бук не российский, и полоний. Так договоритесь и до того, что Крым не российский. ай- я-яй, накажут поди
lacosta1969 04 апреля 2018 | 08:41
Надо как следует прищучить там фейки сивой британской кобылы и её клоуна Бориса. А также всех примкнувших прихлебателей.
natogrek 04 апреля 2018 | 08:44
lacosta1969: А не боитесь, что поинтересуются чем людей травили в Норд-Осте