Исполнительный Совет организации по запрещению химического оружия проведёт сегодня специальную сессию, посвящённую кризису вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эта встреча созывается по инициативе России.

Заседание Исполнительного Совета пройдёт в закрытом режиме, но по итогам должен быть принят отчёт.