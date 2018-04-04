Начальник кемеровского МЧС Александр Мамонтов отрицает, что в его доме проводятся обыски

Агентству ТАСС удалось связаться с ним и на вопрос об обыске он сказал, цитируем: «Ничего не происходит, не подтверждаю».

Напомним, ранее сегодня утром агентство Интерфакс, ссылаясь на свой источник, сообщило, что обыск проводится в одном из домов Мамонтова. Источник отметал, что всего у главы кемеровского МЧС в собственности 8 объектов недвижимости.