Начальник кемеровского МЧС Александр Мамонтов отрицает, что в его доме проводятся обыски
Агентству ТАСС удалось связаться с ним и на вопрос об обыске он сказал, цитируем: «Ничего не происходит, не подтверждаю».
Напомним, ранее сегодня утром агентство Интерфакс, ссылаясь на свой источник, сообщило, что обыск проводится в одном из домов Мамонтова. Источник отметал, что всего у главы кемеровского МЧС в собственности 8 объектов недвижимости.
Комментарии5
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patrik05 04 апреля 2018 | 08:39
Агентству ТАСС удалось связаться с ним и на вопрос об обыске он сказал, цитируем: «Ничего не происходит, не подтверждаю»...
Журналисты-расследователи "Эхо Москвы" должны прошерстить интернет и расследовать это запутанное дело.
kottigr1 04 апреля 2018 | 08:46
patrik05: Начальник кемеровского МЧС Александр Мамонтов отрицает, что в его доме проводятся обыски... Это были всего лишь квартирные воры... Отлегло от души Александра.
isnowanaarene 04 апреля 2018 | 08:41
Ишь ты, не подтверждает он, ну так ещё не вечер. А метаться поздно, это верно.
wuwer 04 апреля 2018 | 08:46
Так у него 8 домов...пока идёт обыск в одном...он в другом доме чемоданы пакует )))
и так по кругу....никак СК с ним встретится не может....их друг с другом никто не познакомил
ivar1964 04 апреля 2018 | 08:50
Если у него 8 объектов недвижимости, то он еще может не знать, что в одном из них проводится обыск. Вот не знал же некий полковник о том, что в его квартире денег на сотни миллионов! Удивительное рядом!