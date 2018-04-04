Полиция Черногории задержала бывшего исполнительного директора Российской Федерации баскетбола Дмитрия Домани

Его разыскивали по запросу России в связи с расследованием уголовного дела от хищении денежных средств федерации. В частности, Домани обвиняется в хищении средств РФБ на сумму 44 миллиона рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о его выдаче российским властям.