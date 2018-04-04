Полиция Черногории задержала бывшего исполнительного директора Российской Федерации баскетбола Дмитрия Домани
Его разыскивали по запросу России в связи с расследованием уголовного дела от хищении денежных средств федерации. В частности, Домани обвиняется в хищении средств РФБ на сумму 44 миллиона рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о его выдаче российским властям.
Комментарии2
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takao 04 апреля 2018 | 08:23
А я помню, как он играл. Кажись, за ЦСКА..
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 08:24
смысл работы в России- это воровать! При путине- очень много воровать!