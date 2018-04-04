Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц
Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований. Власти США обвиняют её в оказании влияния на президентские выборы в Соединённых Штатах. Как заявил глава соцсети Марк Цукерберг, это российская структура постоянно действовала обманным путём, пыталась манипулировать людьми. В США, Европе и России. «Мы больше не хотим видеть её в Фэйсбуке или где-либо ещё в мире», — сказал Цукерберг.
Комментарии13
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sg79g 04 апреля 2018 | 08:26
Какие могущественные у Росиси интернет-тролли! Взяли и выбрали янкелям президента. А вот их слабоваты оказались. Своими тупыми и лживыми комментариями, в том числе и на Эхе, только добавили голосов Путину )))
georg100 04 апреля 2018 | 08:30
Когда же ЭХО начнет чиститься от пригожинских троллей ?
poluputing 04 апреля 2018 | 08:37
georg100: а зачем, читая этих косноязычных азиоползунов я, например, убеждаюсь в собственном превосходстве. Просто елей на душу , как будто в паноптикуме побывал
sg79g 04 апреля 2018 | 08:45
poluputing:
Ну да, только эти вот азиоползуны вас раз за разом в ваше дерьмо мордой макабт и возят по нему, а вы считаете что это елей. КАк в случае со скрипалями вам же сразу сказали что ваши хозяева жидко обделаются в итоге, а вы "с чувством превосходства" визжали о Гааге.. ))
Идите уже в задницу, ваше превосхолдительство
polit_person 04 апреля 2018 | 08:47
poluputing: Понимаю тебя. Когда ты сидишь в своем змеином гадюшнике и смотришь через стекло своего аквариума на изредка проходящих людей, то тебе кажется что жизнь у тебя кипит.
estamp 04 апреля 2018 | 08:47
georg100: Дурачек, когда вычистят пригожинских, вас тоже сократят.
eternity88 04 апреля 2018 | 08:41
sg79g: ай, Моська... )))))
lacosta1969 04 апреля 2018 | 08:33
А что же с пиндосовскими агитационными страницами? Сорос их плодит как грибы после дождя. Да у одного Обамы этих фейковых аккаунтов штук триста. А уж про Маккейна вообще молчу.)))
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 08:34
Опять плюются в нас без следствия Бастрыкина и даже без решения Басманного суда.
able_seamans 04 апреля 2018 | 08:35
Пригожинские тролли это сброд обдолбленных прыщавых дегенератов, которых набирают прямо из наркопритонов.
curious69_ 04 апреля 2018 | 08:43
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//Фесбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований.//
Я не перфекционист и не специалист по русскому языку, но безумно раздражает на сайте ТОТАЛЬНАЯ безграмотность РЕДАКТОРА новостей. В приведённом мной абзаце из "новости" содержится ЛОГИЧЕСКАЯ ошибка ( не знаю как именовать её по правилам языка), которая позволяет толковать текст ДВУСМЫСЛЕННО. Двоечники во всех сферах - ЗАДОЛБАЛИ. По смыслу надо писать не "АгентствА, а АгентствО"
curious69_ 04 апреля 2018 | 08:47
curious69_: Извиняюсь перед модераторами. Перед коментом попал копипастный "мусор". Вот что значит критикуя других - сам будь предельно аккуратен и не спеши.((((
polit_person 04 апреля 2018 | 08:44
Добавлю. Цукерберг подчеркнул, что страницы и аккаунты удалены «не из-за контента», но постольку, управлялись АИИ. Они были ориентированы на российскую и русскоговорящую аудиторию, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине. Это что получается? В США на выборы ходят только русские и говорящие? И это они выбрали президента американцам? Дебилы бл.. (с) Добавить больше нечего. У Задорного было много фактуры для творчества.