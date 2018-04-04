Z Архив новостей новости
5 13 6 871
08:16, 04 апреля 2018

Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц

Фэйсбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований. Власти США обвиняют её в оказании влияния на президентские выборы в Соединённых Штатах. Как заявил глава соцсети Марк Цукерберг, это российская структура постоянно действовала обманным путём, пыталась манипулировать людьми. В США, Европе и России. «Мы больше не хотим видеть её в Фэйсбуке или где-либо ещё в мире», — сказал Цукерберг.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sg79g 04 апреля 2018 | 08:26

Какие могущественные у Росиси интернет-тролли! Взяли и выбрали янкелям президента. А вот их слабоваты оказались. Своими тупыми и лживыми комментариями, в том числе и на Эхе, только добавили голосов Путину )))

georg100 04 апреля 2018 | 08:30

Когда же ЭХО начнет чиститься от пригожинских троллей ?

poluputing 04 апреля 2018 | 08:37

georg100: а зачем, читая этих косноязычных азиоползунов я, например, убеждаюсь в собственном превосходстве. Просто елей на душу , как будто в паноптикуме побывал

sg79g 04 апреля 2018 | 08:45

poluputing:
Ну да, только эти вот азиоползуны вас раз за разом в ваше дерьмо мордой макабт и возят по нему, а вы считаете что это елей. КАк в случае со скрипалями вам же сразу сказали что ваши хозяева жидко обделаются в итоге, а вы "с чувством превосходства" визжали о Гааге.. ))
Идите уже в задницу, ваше превосхолдительство

polit_person 04 апреля 2018 | 08:47

poluputing: Понимаю тебя. Когда ты сидишь в своем змеином гадюшнике и смотришь через стекло своего аквариума на изредка проходящих людей, то тебе кажется что жизнь у тебя кипит.

estamp 04 апреля 2018 | 08:47

georg100: Дурачек, когда вычистят пригожинских, вас тоже сократят.

eternity88 04 апреля 2018 | 08:41

sg79g: ай, Моська... )))))

lacosta1969 04 апреля 2018 | 08:33

А что же с пиндосовскими агитационными страницами? Сорос их плодит как грибы после дождя. Да у одного Обамы этих фейковых аккаунтов штук триста. А уж про Маккейна вообще молчу.)))

platonnekafrin 04 апреля 2018 | 08:34

Опять плюются в нас без следствия Бастрыкина и даже без решения Басманного суда.

able_seamans 04 апреля 2018 | 08:35

Пригожинские тролли это сброд обдолбленных прыщавых дегенератов, которых набирают прямо из наркопритонов.

curious69_ 04 апреля 2018 | 08:43

Конструктор одностраничных сайтов
Конструктор сайтов Тильда. Создайте сайт бесплатно. Начните уже сейчас!
tilda.cc
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.



СМИ2

Эксперт рассказал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль

Задержан заместитель мэра Брянска Виктор Филипков

По правительству Великобритании нанесен мощный удар

Что случилось в школе-интернате Брянской области




24СМИ

Стрельба произошла в штаб-квартире YouTube

Саудовская Аравия вдруг ждет туристов

Новости партнеров

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России

Рубль готовится к колоссальному скачку?

В США поняли, кто и зачем отравил Скрипаля

Юрий Дудь гребет деньги лопатой

Marketgid

Боль в суставах?

Не дайте вашей девушке поймать вас, играя в эту игру

Lentainform

От нас полностью отказались: Украинцы поняли, что РФ они не ...

В торговом центре нашли тайную комнату

Последний шанс Болгарии потерян: "Газпром" снесёт "Южный ...

«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев






//Фесбук удалил более 270 аккаунтов и страниц, контроль за которыми, как считается, осуществляла организация Агентства интернет-исследований.//
Я не перфекционист и не специалист по русскому языку, но безумно раздражает на сайте ТОТАЛЬНАЯ безграмотность РЕДАКТОРА новостей. В приведённом мной абзаце из "новости" содержится ЛОГИЧЕСКАЯ ошибка ( не знаю как именовать её по правилам языка), которая позволяет толковать текст ДВУСМЫСЛЕННО. Двоечники во всех сферах - ЗАДОЛБАЛИ. По смыслу надо писать не "АгентствА, а АгентствО"

curious69_ 04 апреля 2018 | 08:47

curious69_: Извиняюсь перед модераторами. Перед коментом попал копипастный "мусор". Вот что значит критикуя других - сам будь предельно аккуратен и не спеши.((((

polit_person 04 апреля 2018 | 08:44

Добавлю. Цукерберг подчеркнул, что страницы и аккаунты удалены «не из-за контента», но постольку, управлялись АИИ. Они были ориентированы на российскую и русскоговорящую аудиторию, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине. Это что получается? В США на выборы ходят только русские и говорящие? И это они выбрали президента американцам? Дебилы бл.. (с) Добавить больше нечего. У Задорного было много фактуры для творчества.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 394 6 6484 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7618 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 280 6 5208 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7654 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21275 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

+ Надежда Судденок: Я считаю, что это был поджог Надежда Судденок: Я считаю, что это был поджог Эти были подростки разной национальности, не могу сказать точно, какая национальность, но такой, с чёрной бородкой, похожей на чеченскую, кавказскую такую национальность, это были подростки разного возраста…

5 298 6 80324 28.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, трагедии, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16849 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 202 6 13871 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Когда во главе угла эта корысть, будут новые трагедии. Эти чиновники из нашего же народа вышли. Поэтому чего удивляться, что они живут по тем же критериям…

5 119 6 17848 28.03
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 209 6 15166 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6700 30.03
Блоги

Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль…

5 70 6 9761 28.03
Kобщество, акции, фото, франция, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25206 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8839 29.03
Блоги

Евгений Гришковец драматург, режиссер

Утешения быть не может Очень хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довёл страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться!!!!!..

5 214 6 67343 28.03
Kкемерово, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Бесчеловечность убивает Я не знаю, что должно произойти в нашей стране, чтобы подлинный ужас обуял тех, кто построил мафиозное государство. Страшно писать, но думаю, что даже если этот ад коснется их лично, они не изменятся…

5 218 6 122227 28.03
Kкемерово, трагедии, путин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России.

5 15 6 5224
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 134 6 223994 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 19651 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 130 6 649358 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 203283 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6851790
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3387042

Сегодня в эфире