В доме руководителя Главного Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам. это связано с расследованием уголовного дела, возбуждённого по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Собеседник агентства отметил, что всего у 45-летнего главы кемеровской МЧС 8 объектов жилой недвижимости, которые достались ему по наследству от отца-бизнесмена.