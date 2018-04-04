В доме руководителя Главного Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам. это связано с расследованием уголовного дела, возбуждённого по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Собеседник агентства отметил, что всего у 45-летнего главы кемеровской МЧС 8 объектов жилой недвижимости, которые достались ему по наследству от отца-бизнесмена.
Комментарии10
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alo0000 04 апреля 2018 | 08:24
И все восемь объектов недвижимости содержатся на зарплату чиновника?
rampa 04 апреля 2018 | 08:28
alo0000: интересно, а у отца такой успешный бизнес благодаря тому, что он такой талантливый организатор и крупный специалист в какой-то области? Или потому, что его сын крупный чиновник? Чем папа занимается?
meister_luvin 04 апреля 2018 | 08:25
"богатенький Буратино"
ivfn 04 апреля 2018 | 08:25
//которые достались ему по наследству от отца-бизнесмена.//
У него еще и отец бизнесмен?
Непорядок!!Смешать его с дерьмом, срочно
rampa 04 апреля 2018 | 08:50
ivfn: они уже сами смешались. Чиновники и "гениальные бизнесмены" - их собственные жены, дети, родители.
hysteria 04 апреля 2018 | 08:25
А так же в огороде были обнаружены 8 пожарных машин, 8 самолетов тушения пожаров БЕ-52., 8 катеров, и 8888 пожарных рукавов, оставшиеся от отца бижнесмена.
avp235 04 апреля 2018 | 08:27
Сначала записал на отца-бизнесмена, потом получил в наследство.
odobryam_s 04 апреля 2018 | 08:30
Опять коробки с баблом, небось....
ha12raz 04 апреля 2018 | 08:31
Дворец называть домом как то унизительно для госслужащего.
nikolaysatin 04 апреля 2018 | 08:31
Так глядишь и подберутся к дому в Подмосковье под крышей в китайском стиле. Айяйяй! Да и в прочих стилях тоже!
Не верю!