В Риге сегодня пройдёт акция под названием «Марш разгневанных родителей»

Она вызвана намерением латвийских властей полностью перевести школы на государственный язык обучения.

Шествие в Риге начнётся у министерства образования, затем его участники пойдут к президентскому дворцу, где проведут митинг. На пути остановятся у здания сейма. В руках у людей будут плакаты с призывами сохранить обучение на русском языке в латвийских школах. С 2019го в учебных заведениях останется только преподавание на государственном языке. Президент Раймонд Вейонис в понедельник подписал закон. Изменения затронут школы нацменьшинств, включая самое большое в стране — русскоязычное. Акцию в Риге проводит Штаб защиты русских школ. Один из лидеров организации Александр Гапоненко считает, что борьба за право русских детей на существование завершена, это была цитата по РИА. Теперь члены штаба решили начать акции гражданского неповиновения. В минувшие выходные в Риге прошло Вселатвийское народное собрание. Около тысячи человек приняли резолюцию, обращённую к Европарламенту, Еврокомиссии, ООН и ОБСЕ и президенту Вейонису с требованием оставить образование на русском языке.

Мэр Риги Нил Ушаков обещал оспорить в Конституционном суде перевод русских школ на латышский язык.