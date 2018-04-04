В Риге сегодня пройдёт акция под названием «Марш разгневанных родителей»
Она вызвана намерением латвийских властей полностью перевести школы на государственный язык обучения.
Шествие в Риге начнётся у министерства образования, затем его участники пойдут к президентскому дворцу, где проведут митинг. На пути остановятся у здания сейма. В руках у людей будут плакаты с призывами сохранить обучение на русском языке в латвийских школах. С 2019го в учебных заведениях останется только преподавание на государственном языке. Президент Раймонд Вейонис в понедельник подписал закон. Изменения затронут школы нацменьшинств, включая самое большое в стране — русскоязычное. Акцию в Риге проводит Штаб защиты русских школ. Один из лидеров организации Александр Гапоненко считает, что борьба за право русских детей на существование завершена, это была цитата по РИА. Теперь члены штаба решили начать акции гражданского неповиновения. В минувшие выходные в Риге прошло Вселатвийское народное собрание. Около тысячи человек приняли резолюцию, обращённую к Европарламенту, Еврокомиссии, ООН и ОБСЕ и президенту Вейонису с требованием оставить образование на русском языке.
Мэр Риги Нил Ушаков обещал оспорить в Конституционном суде перевод русских школ на латышский язык.
Комментарии29
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mkcz 04 апреля 2018 | 08:13
Разгневанным родителям лучше уехать в россию. Там обучение на русском языке.
ajsenev 04 апреля 2018 | 08:15
А чем меры латвийских властей отличаются от принятых в Татарстане решений по татарскому языку?
kissa_ 04 апреля 2018 | 08:20
ajsenev:
А что в Татарстане с татарским языком дебил?
Соври чего нибудь, портяныч.
korikov 04 апреля 2018 | 08:44
ajsenev:
В татарстане не запрещают школы с изучением национального языка.
aleksandr39 04 апреля 2018 | 08:31
mkcz: Если митинг не согласован то его нужно разогнать ОМОНОМ с дубинками ,после этого всем участникам дать по " двушечке " .
korikov 04 апреля 2018 | 08:42
mkcz:
Это из ряда Латвия для латвийцев русские вон?
Латвийский нацик, что ли?
vaka257 04 апреля 2018 | 08:19
Поробовали эти "разгневанные родители"-пятая колонна в путинской России поакционировать...
rampa 04 апреля 2018 | 08:36
vaka257: "...за обучение на русском языке в латвийских школах" - а теперь представьте акции гражданского неповиновения и митинги за обучение на татарском языке в российских школах ))))))
davi__koloradov 04 апреля 2018 | 08:20
Маршируйте к границе рашки, и прямо в Сызрань. Там выеживайтесь со своим "изыком", а не в Прибалтике.
kissa_ 04 апреля 2018 | 08:22
davi__koloradov:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
sosiobama 04 апреля 2018 | 08:25
davi__koloradov: Дык и тебе, селюку, пора бы в сторону Лемберга валить со своей мовой, чего ты трёшься в русском городе Киев?
semper_fidelis 04 апреля 2018 | 08:29
davi__koloradov: Шумерец, почему не дермовой пишете?
protiv777 04 апреля 2018 | 08:34
davi__koloradov: Недостраны Прибалтики и первобытная территория Украины видимо действительно возомнили себя великими и независимыми. Пора дать понять кто и что они на самом деле.
able_seamans 04 апреля 2018 | 08:41
protiv777: Ты можешь только взять а не дать, и только с заглотом!
lisitsa1962 04 апреля 2018 | 08:42
protiv777: Пора дать понять кто и что они на самом деле.
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Давайте
xuato 04 апреля 2018 | 08:25
ФСБ финансирует родителей?
semper_fidelis 04 апреля 2018 | 08:27
1. Латвия-член ООН дискриминирует официальный язык ООН. Что на фоне прославления в Латвии помилованных советской властью латышских нацистов намекает на вред излишнего милосердия.
2. Русские в Латвии латышский язык знают. Они выступают против примитивизации образования. На латышском говорят от силы два миллиона человек, и нужен он только в пределах Латвии, если не считать филологов. Первый учебник латышского языка был написан в девятнадцатом веке. Причём, написал его русский. Или кто-то может назвать всемирно известных латвийских литераторов, писавших исключительно по-латышски? А изобретателей? Композиторов? Артистов? Чтоб пользовались только латышским языком в своём творчестве?
3. Враги совка - это мусор и отбросы. См.значение слова "совок" в толковом словаре.
4. Русофоб - всегда дегенерат.
navsegda 04 апреля 2018 | 08:37
semper_fidelis:русские в Латвии латышский язык как раз не знают и знать не хотят , но и уезжать не хотят , будут ходить ныть , жаловаться на притеснения ,НО в рашу не вернуться ни за что ))))))))))))))))
В России много национальностей , а ты знаешь много школ где бы преподавание было полностью на татарском , тувинском или украинском ? Везде и всё исключительно на русском и плевать такие хотели на национальные меньшинства
semper_fidelis 04 апреля 2018 | 08:48
navsegda: Конституция РФ запрещает любую дискриминацию по национальному и языковому принципу.
Конституция РФ гарантирует получение образования на родном языке.
ha12raz 04 апреля 2018 | 08:28
Надо немедленно запретить преподавание на латышском в латвийских школах в РФ.
alo0000 04 апреля 2018 | 08:29
В Латвии школы - с преподаванием только на латышским языке? Нелогично и необычно.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 08:30
Вот какие акции гражданского неповиновения могут проводить людишки, имеющие статус негражданина ? И этот борцун с очень созвучной фамилией Гапоненко, типа маленький агент-провокатор ГБ -Гапон ;)) Вот стопудово в кармане нет паспортта РФ, есть паспорт негражданина, который дает ему больше прав и привилегий чем российский.
И хочется всем рашкованам напомнить фразу президента Пукина, сказанную по поводу изучения татарского языка - Зачем мне его учить. если он не родной и не государственный :)) Так в странах Балтии русский даже не государственный
max3446 04 апреля 2018 | 08:34
А что говорят всякие агоры и прочие российские правозащитные организации?
stas12006 04 апреля 2018 | 08:34
Пусть эти свиньи едут в россию. Там их будут учить по русски. Почему они не уезжают?
semper_fidelis 04 апреля 2018 | 08:39
Комментарии подтверждают мнение, что израильтяне - это самые отъявленные расисты. Причём, это мнение гражданина Израиля, ветерана всех войн, начиная с 1968-го.
Про шумерцев и вообще говорить нечего. Только один вопрос: шумерцы, вы почему не дермовой постите?
korikov 04 апреля 2018 | 08:39
Местная комментирующая публика похоже на бесноватую клоаку.
Чем вам злобные тролли русские в латвии не угодили, потому что они русские или потому что они посмели выйти на протесты в так называемой европейской стране, где якобы все должно быть хорошо?
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 08:49
korikov: Все просто - посчитай на пальцах количество английских школ в Москве с углубленным изучением языка и преподаванием ряда предметов на английском. Я знаю две - одна из них Индуская ;)) Ради смеха подсчитай количество национальных школ в во всей Расеюшке, вот что бы полный пакет - от литературы и истории, до физики и математики.
alexisgross_042018 04 апреля 2018 | 08:40
На самом деле хрень там печальная - в странах Балтии болтается около 30% хитро-выеопанного руссо-язычного населения. интегрироваться ни в одну, ни в другую сторону эти хлопы не хотят - там нет в планах получить гражданство РФ и уехать получать образование или работу на Дальнем Востоке. Даже за гектар. Нет желания интегрироваться среди балтийцев или остальных европейцев. Есть желание присесть к кормушке, даже двум и изображать ущемленного дебила
lisitsa1962 04 апреля 2018 | 08:46
Латвия - европейская страна. Пусть походят. Интересно только почему в рабочее время? Делать нечего. "Праздность - мать всех грехов"