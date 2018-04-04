Срок ультиматума ФСБ с требованием к Telegram предоставить ключи для дешифровки истекает сегодня
После Роскомнадзор может потребовать заблокировать мессенджер.
Роскомнадзор потребовал в течение 15 дней передать ФСБ ключи шифрования после того, как 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к Федеральной Службе Безопасности. Предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки Telegram технически невозможно, рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера. По его словам, у пользователей есть два вида обмена сообщениями: «облачные» и «секретные чаты». Серверы Telegram не сохраняют послания «секретных чатов», а переписка «облачных чатов» хранится в зашифрованном виде и в разных местах. Декодировать ее администрация сервиса не может, сказано в ответе Telegram Роскомнадзору, отмечает издание «Ведомости».
Осенью Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений.
Комментарии5
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mbh_vor_n1 04 апреля 2018 | 08:20
Телеграм твёрдо встал на сторону террористов.
Закрывать.
drgonish 04 апреля 2018 | 08:24
Telegram - хорошая штука. Лучше и удобнее слоноподобного Viber`а.
Жаль будет, если прикроют.
nikolaysatin 04 апреля 2018 | 08:24
Внутренний голос мне подсказывает, что Дуров не пойдёт по следам своего коллеги, акции которого рухнули вместе с репутацией, даже ценой запрета Телеграма в РФ. Думаю, что сиюминутные материальные потери вполне компенсируются репутационными, а, значит, и вполне материальными в перспективе прибылями.
avp235 04 апреля 2018 | 08:25
ФСБ к Телеграм: - Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
denisevropeets 04 апреля 2018 | 08:28
Не дождутся!