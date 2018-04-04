Силовики проводят обыск в частном доме руководителя Кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова
Как сообщил ИФ информированный источник, следственный действия проводятся, в том числе, и в связи с уголовным делом о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». По сведениям источника, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.
Комментарии4
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lacosta1969 04 апреля 2018 | 08:15
Думаю, надо такие обыски провести у всех областных начальников МЧС,СЭС,МВД,здравоохранения. Можно в закон ввести норму: обыск без заведения уголовного дела, периодичность раз в год. Что бы не забывались..
igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 08:21
lacosta1969: а что можно искать в частном доме , имеющее отношение к пожару в торговом центре? Неужели, детали неработающей сигнализации?
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 08:17
В нынешней России любого госслужащего есть смысл вязать- и ведь на самом деле он будет думать "А за что именно???"
sasass 04 апреля 2018 | 08:19
Кресло под Пучковым основательно расшаталось ....может рухнуть в любой момент....