Силовики проводят обыск в частном доме руководителя Кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова

Как сообщил ИФ информированный источник, следственный действия проводятся, в том числе, и в связи с уголовным делом о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». По сведениям источника, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.